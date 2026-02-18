Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off +13 foto
Kyros Vassaras
Superliga

Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat" pe Radu Petrescu, dar și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 18.02.2026, ora 18:19
Actualizat: 18.02.2026, ora 18:40
  • Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA), prin vocea preşedintelui Kyros Vassaras (60 de ani), a publicat o analiză video a celor mai controversate faze ale etapei #27.
  • Analiza omite însă o altă fază crucială, care ar putut schimba rezultatul din Hermannstadt - CFR Cluj, scor 0-1.

Printre fazele analizate se numără următoarele:

  • Eroarea lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeş
  • Hermannstadt - CFR Cluj (acordarea unei lovituri de la 11 metri)
  • Hermannstadt - CFR Cluj (repetarea unei lovituri de pedeapsă)
  • Dinamo - Unirea Slobozia (faza la care oaspeții au cerut gol)
Kyros Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu: „Arbitrul nu poate corecta o decizie greșită printr-o altă decizie greșită”

În minutul 86 din Petrolul - FC Argeș (2-1), arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului și nu a putut fi identificat niciun motiv pentru care golul nu era valabil.

Kyros Vassaras a confirmat cele două gafe făcute de „centralul” în vârstă de 43 de ani.

„Jucătorul cu #26 de la FC Argeș, în încercarea de a pasa mingea în stânga unui coechipier, lovește cu piciorul în gazon. În acel moment, arbitrul acordă lovitură liberă directă pentru FC Argeș. Apărătorul nu comite nicio greșeală.

Nu există niciun contact provocat de nr. 5 de la Petrolul, iar arbitrul acordă, fără a fi sigur, o lovitură liberă în mod eronat.

Petrolul - FC Arges, fault fluierat de Radu Petrescu Capturi Prima Sport
Petrolul - FC Arges, fault fluierat de Radu Petrescu Capturi Prima Sport

În urma executării acestei lovituri, arbitrul ia o altă decizie greșită, oprind jocul din nou imediat după fluier, fără a se comite o abatere, dar cu ceva timp înainte de a fi trimisă mingea în poartă.

Indiferent de presiunea existentă în meci, sub nicio formă arbitrul nu poate corecta o decizie greșită printr-o altă decizie greșită.

Dacă un arbitru realizează că a luat o decizie greșită, mai precis după ce a oprit jocul dintr-un motiv care nu este prevăzut în Legile Jocului, în acest caz oprirea jocului pentru un fault inexistent, acesta poate relua partida cu o minge de arbitru.

Mingea este acordată echipei care a atins-o ultima dată, la locul unde a avut loc incidentul”, a spus Kyros Vassaras, potrivit FRF.ro.

FOTO Radu Petrescu a fluierat înainte de golul lui Sierra, în Petrolul - FC Argeș

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport

Andrei Chivulete și Ovidiu Hațegan, menajați de Vassaras!

Dacă Vassaras a spus lucrurilor pe nume în cazul erorilor lui Radu Petrescu, nu același lucru s-a întâmplat și în cazul lui Andrei Chivulete și Ovidiu Hațegan, chiar protejații șefului FRF.

Grecul a confirmat că decizia de a acorda penalty pentru Hermannstadt în prima repriză a fost una corectă, apoi a încercat să minimalizeze eroarea de a nu repeta lovitura de pedeapsă ratată de Florescu, după ce Politic și Djokovic au intrat prea repede în careu și au influențat decisiv continuarea fazei.

„Conform spiritului jocului, se nasc întrebările: este evident că apărătorul a împiedicat atacantul să înscrie un gol sau să încerce să înscrie un gol? Ar fi corect ca echipa în atac să beneficieze de o nouă șansă în condițiile unei respingeri clare și regulamentare a mingii de către portar?”, se întreabă Vassaras. O reacție fără sens în timpul unei analize care ar trebui să țină cont de regulament.

Abia în final recunoaște: „Totuși, în acest caz, conform literei Legilor Jocului, lovitura de pedeapsă ar fi trebuit repetată”.

Apoi, șeful FRF a trecut direct la Dinamo - Slobozia, deși la Sibiu a mai fost o fază extrem de controversată! În minutele de prelungiri, Hermannstadt primise o noua lovitură de pedeapsă pe care Chivulete a anulat-o după ce a fost chemat de Hațegan să revadă fază.

În minutul 90+7, Sinyan sare la cap cu ambele mâini pe Cebotaru pe care îl trage la pământ înainte să respingă cu capul. În minutul 90+7, Sinyan sare la cap cu ambele mâini pe Cebotaru pe care îl trage la pământ înainte să respingă cu capul.
În minutul 90+7, Sinyan sare la cap cu ambele mâini pe Cebotaru pe care îl trage la pământ înainte să respingă cu capul.

Vassaras a ignorat complet acest moment care putea schimba radical lupta pentru play-off, dacă Hermannstadt marca, iar meciul cu CFR Cluj se încheia 1-1.

Andrei Chivulete este fiul lui Florin Chivulete, fost arbitru FIFA, a fost protejatul lui Vassaras în ultimul an. A fost menajat inclusiv după ce a fost ținut pe tușă de UEFA pentru mai bine de jumătate de an, după ce a făcut praf meciul dintre Iberia Tbilisi și Partizani Tirana (2-0) din preliminariile Ligii Campionilor.

Acesta a fost păstrat pe lista FIFA de șeful CCA și, mai mult, a primit la finalul sezonului trecut finala Cupei României, tot un CFR Cluj - Hermannstadt, scor 3-2.

Ovidiu Hațegan a fost desemnat anul trecut VAR Manager Analyst, fiind cel responsabil cu monitorizarea și pregătirea arbitrilor VAR din competițiile interne. El continuă să fie și arbitru VAR la meciurile din România.

Ce a spus Vassaras despre celelalte faze controversate din Hermannstadt - CFR Cluj

În primul minut al prelungirilor primei reprize, Eduard Florescu (28 de ani, Hermannstadt) a fost faultat în careu, fiind călcat pe glezna piciorului drept de Tidiane Keita (29 de ani, CFR Cluj).

Inițial, „centralul” partidei Andrei Chivulete a lăsat jocul să continue, însă a revenit asupra deciziei după ce a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza.

Acesta a dictat penalty pentru formația antrenată de Dorinel Munteanu.

Penalty-ul ratat de Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura Prima Sport.jpeg
Penalty-ul ratat de Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura Prima Sport.jpeg

Kyros Vassaras a fost de acord cu decizia luată de arbitrii din camera VAR, Bogdan Dumitrache și Ovidiu Hațegan

„În minutul 45, după o aruncare de la margine, după o pasă a jucătorului de la Sibiu, mingea ajunge în suprafața de pedeapsă. Un atacant șutează mingea spre poartă. În acest caz, arbitrul trebuie să analizeze rapid două situații dificile produse aproape simultan: un posibil henț și un posibil fault al apărătorului.

Apărătorul cu nr. 23 ajunge întârziat și, în încercarea de a juca mingea, face un atac imprudent, primul contact fiind cu crampoanele deasupra gleznei, continuând pe gheată și terminând pe sol.

Considerând ca fiind un atac imprudent, VAR recomandă arbitrului să revadă imaginea pe monitor și, ca urmare, ia decizia corectă de a acorda lovitura de pedeapsă și cartonaș galben.”, a spus Vassaras, potrivit sursei citate.

Penalty-ul a fost ratat de Eduard Florescu, iar pe fază, Dennis Politic (25 de ani) a șutat pe lângă poartă, după ce a fost incomodat de Damjan Djokovic (35 de ani).

Reluările TV au arătat că jucătorul celor de la CFR Cluj a furat startul și a intrat mai repede în „căciula careului” de 16 metri.

Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off

Potrivit regulamentului, lovitura de pedeapsă ar fi trebuit repetată, iar șeful CCA a confirmat și el această decizie.

„La executarea loviturii de pedeapsă, jucătorul executant cu nr. 23 (Hermannstadt) șutează mingea, care este respinsă de portar. Se poate observa că portarul se află în poziție regulamentară și, în același timp, jucătorul cu nr. 17 de la Hermannstadt și jucătorul cu nr. 88 de la CFR Cluj se apropie la mai puțin de 9,15 m de minge.

După ce mingea a fost respinsă de portar în terenul de joc, atacantul cu nr. 17 (Hermannstadt) încearcă să înscrie un gol, în timp ce apărătorul cu nr. 88, care și el a intrat într-un mod nepermis în suprafața de pedeapsă, încearcă să joace mingea.

Conform spiritului jocului, se nasc întrebările: este evident că apărătorul a împiedicat atacantul să înscrie un gol sau să încerce să înscrie un gol? Ar fi corect ca echipa în atac să beneficieze de o nouă șansă în condițiile unei respingeri clare și regulamentare a mingii de către portar?

Dacă în absența apărătorului cu nr. 88, atacantul cu nr. 17 ar fi trimis mingea în poartă, golul nu ar fi fost validat, iar jocul ar fi fost reluat cu o lovitură liberă indirectă în favoarea echipei în apărare.

În această situație, VAR nu a intervenit, considerând greșit că apărătorul nu are impact asupra capacității atacantului de a șuta la poartă.

Dacă în acest caz apărătorul nr. 88 ar fi fost mai îndepărtat cu aproximativ un metru, puteam considera că nu ar fi avut un impact evident. Totuși, în acest caz, conform literei Legilor Jocului, lovitura de pedeapsă ar fi trebuit repetată.”, a adăugat Vassaras.

În cele din urmă, CFR Cluj a câștigat partida de la Sibiu, scor 1-0.

Kyros Vassaras: „Nu există o dovadă clară a depășirii liniei de poartă cu întreaga circumferință”

În minutul 66 al partidei Dinamo - Unirea Slobozia (1-0), oaspeții au fost foarte aproape de a deschide scorul după o eroare de comunicare între Kennedy Boateng (29 de ani) și Alexandru Roșca (22 de ani).

Stoperul lui Dinamo a încercat să protejeze mingea și i-a cerut portarului să iasă din poartă pentru a o prinde în mână, dar togolezul a fost nevoit să degajeze balonul la aproximativ 30 de metri de poartă, în condițiile în care goalkeeper-ul „câinilor” nu a reușit să ajungă la timp la balon.

Balonul a ajuns la Nicolae Carnat, care a șutat din întoarcere, fără preluare, însă Roșca, ieșit din poartă, a respins in extremis de pe linia porții, cu riscul unei accidentări.

Gafa lui Boateng și Roșca Foto captura ecran Prima Sport.jpeg
Gafa lui Boateng și Roșca Foto captura ecran Prima Sport.jpeg

Reluările TV nu au putut să ne edifice dacă mingea a trecut linia porții cu toată circumferința. Cum nici cei din camera VAR nu au fost convinși de acest lucru, „centralul” partidei Sorin Vădana a lăsat jocul să curgă.

Kyros Vassaras a venit și el cu explicații pentru această fază și s-a declarat convins de faptul că mingea nu a depășit linia porții cu întreaga circumferință.

„În minutul 66, portarul încearcă să respingă mingea după un șut de la distanță. Mingea lovește bara și apoi portarul, care se lovește de bară cu piciorul în încercarea de a juca mingea, aceasta revenind în teren.

După ce atacul s-a terminat, arbitrul a acordat lovitură de la colț. Arbitrul a întârziat reluarea jocului pentru a permite VAR să verifice posibila marcare a unui gol.

VAR a verificat cu atenție toate imaginile și toate unghiurile de filmare disponibile și nu există o dovadă clară a depășirii liniei de poartă cu întreaga circumferință.

Ținând cont de toate unghiurile de filmare, suntem convinși că mingea nu a depășit linia de poartă cu toată circumferința”, a concluzionat Vassaras pentru sursa menționată.

