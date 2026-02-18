UEFA intervine Anunțul făcut de forul european, după acuzațiile de rasism de la Benfica - Real Madrid » Ce sancțiune riscă Prestianni

Benfica - Real Madrid 0-1. UEFA a anunțat că va deschide o anchetă după ce Vinicius (25 de ani) l-a acuzat pe Gianluca Prestianni (20 de ani) de rasism.

După ce Vinicius a înscris unicul gol al partidei, în minutul 50, brazilianul s-a dus să sărbătorească în fața fanilor portughezi.

Înainte ca jocul să se reia, Gianluca Prestianni și-a ridicat tricoul, și-a acoperit gura și i-a spus ceva lui Vinicius, care a fugit la arbitrul Francois Letexier. L-a acuzat că i-a repetat de câteva ori cuvântul „maimuță”.

UEFA deschide o anchetă în cazul Vinicius - Prestianni

UEFA va deschide o anchetă cu privire la scandalul cu implicații rasiste dintre Vinicius și Gianluca Prestianni, din repriza a doua a meciului dintre Benfica și Real Madrid.

Un inspector al Comisiei de Etică și Disciplină din cadrul UEFA a fost desemnat pentru a investiga comportamentul celor doi jucători, scrie marca.com.

Vom oferi mai multe informații cu privire la acest subiect la momentul oportun. UEFA

Astfel, forul european intervine în scandalul de marți seară prin deschiderea unei „anchete în cazul unei posibile încălcări a Regulamentului Disciplinar al UEFA”.

Comisia de Etică și Disciplină va analiza toate dovezile pe care le va identifica și îi va audia pe Vinicius și Gianluca Prestianni, jucătorii de la Real Madrid, respectiv Benfica.

Și câțiva martori vor fi audiați. Printre aceștia se află și Kylian Mbappe, care susține că a auzit ce a spus Prestianni, numindu-l „maimuță” de cinci ori pe Vinicius.

UEFA nu are, încă, dovezi clare pentru că Prestianni și-a acoperit gura cu tricoul înainte să i se adreseze lui Vinicius.

Jucătorul celor de la Benfica ar putea primi o sancțiune drastică din partea UEFA. Articolul 14 din regulament stabilește că:

„Orice entitate sau persoană, supusă regulamentului, care insultă demnitatea umană a unui individ sau a unui grup de indivizi din orice motiv, inclusiv culoarea pielii, rasa, religia, originea, genul sau orientarea sexuală, va fi sancționată cu o suspendare de cel puțin zece meciuri sau pentru o perioadă determinată de timp ori cu orice altă sancțiune adecvată.”

Vinicius a acuzat un atac rasist al lui Prestianni

Brazilianul lui Real Madrid a înscris un gol superb în minutul 50, a celebrat reușita dansând la colțul terenului și a primit un cartonaș galben pentru comportament provocator.

Imediat a urmat un dialog cu jucătorii de la Benfica.

Apoi, el a mers direct la arbitrul Francois Letexier pentru a reclama o agresiune verbală. Vinicius l-a acuzat pe argentinianul Prestianni că l-a făcut „maimuță”.

Jucătorii Realului s-au îndreptat spre marginea terenului, în semn de solidaritate cu coechipierul lor.

Arbitrul a urmat protocolul anti-rasism și a întrerupt partida pentru a gestiona situația.

S-au făcut anunțuri de la stație, pentru că și din stadion au venit scandări rasiste către brazilian, iar fanii au aruncat cu obiecte în teren.

Jose Mourinho a încercat să calmeze spiritele, discutând personal cu Vinicius.

Reluările nu au putut lămuri situația nici măcar din perspectiva unei posibile citiri pe buze a replicilor argentinianului, deoarece acesta și-a acoperit gura cu tricoul cât a vorbit cu Vinicius.

Întreruperea a durat aproximativ 10 minute, apoi jocul s-a reluat.

