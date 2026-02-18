„Vremea ne poate juca feste” Meciuri amânate în etapa 28 din Liga 1? LPF explică: „Asta spune regulamentul” +23 foto
Terenul de la Mioveni, acoperit de zăpadă înainte de meciul FC Argeș - CSC Dumbrăvița (FOTO: captură Prima Sport 1)
Superliga

„Vremea ne poate juca feste” Meciuri amânate în etapa 28 din Liga 1? LPF explică: „Asta spune regulamentul”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 18.02.2026, ora 16:36
alt-text Actualizat: 18.02.2026, ora 16:42
  • Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a explicat care este strategia pentru ultimele etape din sezonul regular al Ligii 1, după ce vremea proastă le-a dat bătăi de cap cluburilor în luna februarie.

După „cel mai sever episod de iarnă” din acest sezon, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că un nou val de ger este așteptat începând cu acest weekend, în care este programată etapa #28 din Superliga.

Vassaras, decizie surpriză După ce a arbitrii au dezavantajat-o cu CFR, Hermannstadt a primit o informare de la CCA. Reacția lui Dorinel Munteanu
Citește și
Vassaras, decizie surpriză După ce a arbitrii au dezavantajat-o cu CFR, Hermannstadt a primit o informare de la CCA. Reacția lui Dorinel Munteanu
Citește mai mult
Vassaras, decizie surpriză După ce a arbitrii au dezavantajat-o cu CFR, Hermannstadt a primit o informare de la CCA. Reacția lui Dorinel Munteanu

LPF, despre meciurile din etapa #28: „N-ar trebui să fie probleme, dar vremea ne poate juca feste”

Vremea se îmblânzește ușor joi și vineri, însă se va răci din nou la finalul săptămânii. Pe parcursul nopților, în Moldova ar putea fi consemnate valori de sub -15 grade Celsius, potrivit hotnews.ro.

Secretarul general al LPF a comentat situația:

„Nu mi se pare chiar atât de grav. Am primit cu toții (n.r. mesaj RO-Alert, la 4 dimineața), din păcate, anunțându-ne că ninge afară. Există o legătură permanentă între cei de la departamentul de competiții al LPF și cluburi.

Există câteva discuții. Cu Botoșani, unde înțeleg că vremea s-ar putea să-și revină, dar vineri e posibil să ningă din nou. La Galați înțeleg că lucrurile sunt în regulă, prognoza e pozitivă pentru perioada următoare.

Și la Slobozia trebuie reglată nocturna, făcute ultimele reglaje, dar înțeleg că există alpiniști utilitari care sunt gata să rezolve această problemă.

În mod normal, n-ar trebui să avem probleme, dar vremea ne poate juca feste, cu siguranță”, a declarat Justin Ștefan, la DigiSport Special.

La Slobozia înțeleg că nu sunt probleme cu VAR, pe grupul pe care îl avem pentru VAR nu au mai apărut discuții. Justin Ștefan, secretar general al LPF

Oficialul a explicat că LPF nu ia în calcul varianta ca unele meciuri din etapa #28 a Ligii 1 să fie amânate.

„Nu și nici nu ne dorim. Sunt ultimele etape din sezonul regular, calendarul e și așa destul de încărcat, nu prea avem modalități de a reprograma aceste meciuri.

Regulamentul spune că decizia aparține arbitrului, iar în măsura în care nu se poate începe meciul în ziua în care este programat, urmează să fie disputat în ziua imediat următoare”, a mai spus Ștefan.

În urmă cu o săptămână, startul meciului dintre FC Argeș și CSC Dumbrăvița din Cupa României a fost amânat, din cauza terenului acoperit de zăpadă.

FC Arges - Dumbravita, terenul e acoperit de zapada. Captura Prima Sport (3).jpg
FC Arges - Dumbravita, terenul e acoperit de zapada. Captura Prima Sport (3).jpg

Galerie foto (23 imagini)

FC Arges - Dumbravita, terenul e acoperit de zapada. Captura Prima Sport (1).jpg FC Arges - Dumbravita, terenul e acoperit de zapada. Captura Prima Sport (2).jpg FC Arges - Dumbravita, terenul e acoperit de zapada. Captura Prima Sport (3).jpg FC Arges - Dumbravita, terenul e acoperit de zapada. Captura Prima Sport (4).jpg FC Arges - Dumbravita, terenul e acoperit de zapada. Captura Prima Sport (5).jpg
+23 Foto
labels.photo-gallery

În ianuarie, terenul de la Mioveni a fost subiect de discuție și înaintea meciului dintre FC Argeș și FCSB, 1-0, din cauza gazonului înghețat, oaspeții având chiar intenția de a nu intra pe teren, dacă acesta nu ar fi fost în condiții optime.

FIFPro: „Meciurile se amână când temperatura aerului este mai mică de -15°C sau când WCTI este sub -27°C”

În urmă cu un an, Asociația Mondială a Fotbaliștilor Profesioniști (FIFPro) explica în ce condiții trebuie să fie amânate și reprogramate meciurile, clarificările fiind făcute după o solicitare făcut de AFAN.

„Condițiile de frig extrem sunt determinate în special de temperatura aerului, viteza vântului și umiditatea. Atunci când joacă (antrenament sau meci) în condiții de frig extrem, jucătorii trebuie să facă față unei pierderi excesive de căldură și scăderii aferente a temperaturii interne a corpului lor.

Atunci când mecanismele normale de reglare și strategiile preventive (de exemplu, îmbrăcăminte adecvată, duș sau baie fierbinte, îmbrăcăminte uscată și călduroasă după antrenament) nu pot controla pierderea de căldură și scăderea temperaturii interne a corpului, jucătorii sunt expuși riscului de a suferi leziuni cauzate de frig.

Aceste leziuni provocate de frig pot varia de la hipotermie (ușoară când temperatura corpului este <37°C, moderată când este <35°C, severă când este <32°C) la degerături (înghețarea țesuturilor periferice când temperatura pielii este < -0,5°C).

Pentru a preveni sau a reduce riscul de degerături, se poate lua în considerare indicele temperaturii de răcire la vânt (WCTI). Indicele WCTI (exprimat în °C sau °F) este o estimare a pericolului de frig calculată pe baza temperaturii aerului, vitezei vântului și umidității.

Poziția FIFPRO referitoare la condițiile de frig extrem este că antrenamentele și meciurile trebuie anulate și reprogramate atunci când temperatura aerului este < -15°C sau când WCTI este < -27°C”, a explicat FIFPro.

Programul etapei #28 din Liga 1

Vineri, 20 februarie

  • Oțelul Galați - UTA Arad, ora 17:00
  • FC Botoșani - U Cluj, ora 20:00

Sâmbătă, 21 februarie

  • CFR Cluj - Petrolul, ora 18:00
  • FCSB - Metaloglobus, ora 20:30

Duminică, 22 februarie

  • FC Argeș - Farul, ora 15:00
  • Rapid - Dinamo, ora 20:00

Luni, 23 februarie

  • Csikszereda - Hermannstadt, ora 17:00
  • Unirea Slobozia - U Craiova, ora 20:00

Citește și

„Cea mai bună variantă” Corvinul Hunedoara și-a găsit casă pentru Liga 1: „Minim 10.000 de oameni la meci” » Investiții majore până la vară! Unde va juca
Liga 2
15:23
„Cea mai bună variantă” Corvinul Hunedoara și-a găsit casă pentru Liga 1: „Minim 10.000 de oameni la meci” » Investiții majore până la vară! Unde va juca
Citește mai mult
„Cea mai bună variantă” Corvinul Hunedoara și-a găsit casă pentru Liga 1: „Minim 10.000 de oameni la meci” » Investiții majore până la vară! Unde va juca
Săpunaru l-a dat în judecată  Un oficial de la Rapid, ținta fostului căpitan al giuleștenilor: „O să demonstrez că unii calcă pe cadavre”
Superliga
13:41
Săpunaru l-a dat în judecată Un oficial de la Rapid, ținta fostului căpitan al giuleștenilor: „O să demonstrez că unii calcă pe cadavre”
Citește mai mult
Săpunaru l-a dat în judecată  Un oficial de la Rapid, ținta fostului căpitan al giuleștenilor: „O să demonstrez că unii calcă pe cadavre”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
liga 1 lpf vreme nefavorabila justin stefan
Știrile zilei din sport
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Liga Campionilor
00:02
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Citește mai mult
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Zboară cu avionul lui Țiriac  Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Diverse
18.02
Zboară cu avionul lui Țiriac Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Citește mai mult
Zboară cu avionul lui Țiriac  Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Cupa Romaniei
18.02
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Citește mai mult
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Superliga
18.02
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Citește mai mult
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:41
„Chivu e mult mai european” De ce crede Antonio Cassano că românul va pleca din Italia în curând: „Puțini oameni sunt ca el”
„Chivu e mult mai european” De ce crede Antonio Cassano că românul va pleca din Italia în curând: „Puțini oameni sunt ca el”
19:49
„Nimeni nu o vrea pe FCSB” Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
19:21
A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor”
A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor”
18:38
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Top stiri din sport
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Superliga
18.02
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Citește mai mult
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
Superliga
18.02
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
Citește mai mult
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Liga Campionilor
18.02
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Citește mai mult
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026
Superliga
18.02
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026
Citește mai mult
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 29 rapid 8 Universitatea Craiova 51 petrolul ploiesti 18 Poli Iasi uta arad 7 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
19.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share