„Vremea ne poate juca feste” Meciuri amânate în etapa 28 din Liga 1? LPF explică: „Asta spune regulamentul”

Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a explicat care este strategia pentru ultimele etape din sezonul regular al Ligii 1, după ce vremea proastă le-a dat bătăi de cap cluburilor în luna februarie.

După „cel mai sever episod de iarnă” din acest sezon, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că un nou val de ger este așteptat începând cu acest weekend, în care este programată etapa #28 din Superliga.

LPF, despre meciurile din etapa #28: „ N-ar trebui să fie probleme, dar vremea ne poate juca feste”

Vremea se îmblânzește ușor joi și vineri, însă se va răci din nou la finalul săptămânii. Pe parcursul nopților, în Moldova ar putea fi consemnate valori de sub -15 grade Celsius, potrivit hotnews.ro.

Secretarul general al LPF a comentat situația:

„Nu mi se pare chiar atât de grav. Am primit cu toții (n.r. mesaj RO-Alert, la 4 dimineața), din păcate, anunțându-ne că ninge afară. Există o legătură permanentă între cei de la departamentul de competiții al LPF și cluburi.

Există câteva discuții. Cu Botoșani, unde înțeleg că vremea s-ar putea să-și revină, dar vineri e posibil să ningă din nou. La Galați înțeleg că lucrurile sunt în regulă, prognoza e pozitivă pentru perioada următoare.

Și la Slobozia trebuie reglată nocturna, făcute ultimele reglaje, dar înțeleg că există alpiniști utilitari care sunt gata să rezolve această problemă.

În mod normal, n-ar trebui să avem probleme, dar vremea ne poate juca feste, cu siguranță”, a declarat Justin Ștefan, la DigiSport Special.

La Slobozia înțeleg că nu sunt probleme cu VAR, pe grupul pe care îl avem pentru VAR nu au mai apărut discuții. Justin Ștefan, secretar general al LPF

Oficialul a explicat că LPF nu ia în calcul varianta ca unele meciuri din etapa #28 a Ligii 1 să fie amânate.

„Nu și nici nu ne dorim. Sunt ultimele etape din sezonul regular, calendarul e și așa destul de încărcat, nu prea avem modalități de a reprograma aceste meciuri.

Regulamentul spune că decizia aparține arbitrului, iar în măsura în care nu se poate începe meciul în ziua în care este programat, urmează să fie disputat în ziua imediat următoare”, a mai spus Ștefan.

În urmă cu o săptămână, startul meciului dintre FC Argeș și CSC Dumbrăvița din Cupa României a fost amânat, din cauza terenului acoperit de zăpadă.

În ianuarie, terenul de la Mioveni a fost subiect de discuție și înaintea meciului dintre FC Argeș și FCSB, 1-0, din cauza gazonului înghețat, oaspeții având chiar intenția de a nu intra pe teren, dacă acesta nu ar fi fost în condiții optime.

FIFPro: „Meciurile se amână când temperatura aerului este mai mică de -15°C sau când WCTI este sub -27°C”

În urmă cu un an, Asociația Mondială a Fotbaliștilor Profesioniști (FIFPro) explica în ce condiții trebuie să fie amânate și reprogramate meciurile, clarificările fiind făcute după o solicitare făcut de AFAN.

„Condițiile de frig extrem sunt determinate în special de temperatura aerului, viteza vântului și umiditatea. Atunci când joacă (antrenament sau meci) în condiții de frig extrem, jucătorii trebuie să facă față unei pierderi excesive de căldură și scăderii aferente a temperaturii interne a corpului lor.

Atunci când mecanismele normale de reglare și strategiile preventive (de exemplu, îmbrăcăminte adecvată, duș sau baie fierbinte, îmbrăcăminte uscată și călduroasă după antrenament) nu pot controla pierderea de căldură și scăderea temperaturii interne a corpului, jucătorii sunt expuși riscului de a suferi leziuni cauzate de frig.

Aceste leziuni provocate de frig pot varia de la hipotermie (ușoară când temperatura corpului este <37°C, moderată când este <35°C, severă când este <32°C) la degerături (înghețarea țesuturilor periferice când temperatura pielii este < -0,5°C).

Pentru a preveni sau a reduce riscul de degerături, se poate lua în considerare indicele temperaturii de răcire la vânt (WCTI). Indicele WCTI (exprimat în °C sau °F) este o estimare a pericolului de frig calculată pe baza temperaturii aerului, vitezei vântului și umidității.

Poziția FIFPRO referitoare la condițiile de frig extrem este că antrenamentele și meciurile trebuie anulate și reprogramate atunci când temperatura aerului este < -15°C sau când WCTI este < -27°C” , a explicat FIFPro.

Programul etapei #28 din Liga 1

Vineri, 20 februarie

Oțelul Galați - UTA Arad, ora 17:00

FC Botoșani - U Cluj, ora 20:00

Sâmbătă, 21 februarie

CFR Cluj - Petrolul, ora 18:00

FCSB - Metaloglobus, ora 20:30

Duminică, 22 februarie

FC Argeș - Farul, ora 15:00

Rapid - Dinamo, ora 20:00

Luni, 23 februarie

Csikszereda - Hermannstadt, ora 17:00

Unirea Slobozia - U Craiova, ora 20:00

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport