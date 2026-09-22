„Cea mai tare vară” VIDEO. Noul sport în care s-a regasit Simona Halep după retragere

Simona Halep (34 de ani) și-a găsit o nouă pasiune după retragerea din tenis, golful, sport pe care îl practică tot mai des.

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Fostul lider WTA a făcut o retrospectivă a acestei veri pe contul personal de Instagram, unde a publicat mai multe imagini și videoclipuri.

VIDEO. Noul sport în care s-a regasit Simona Halep după retragere: „Cea mai tare vară”

„Cea mai tare vară pe care am avut-o vreodată în afara terenului” a fost descrierea care a însoțit postarea, în care Simona Halep apare în mai multe ipostaze pe terenul de golf.

În 2025, românca și-a achizionat o vilă de 600.000 de euro în cadrul complexului „National Golf & Country Club”, de lângă București.

„Mi-am dezvoltat pasiunea pentru golf. Mă bucur tare mult că putem şi în România, lângă Bucureşti, să avem un teren de golf cu toate facilităţile”, declara Simona pentru nationalgolf.ro.

Halep a imortalizat și alte momente importante din această vară, printre care primirea diplomei de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca și prezența în Loja Regală de la Wimbledon, pentru al doilea an consecutiv.

Meciul de retragere al Simonei a avut loc pe 13 iunie. Halep a făcut echipă cu Andrei Pavel contra cuplului Elina Svitolina - Gael Monfils.

2 titluri de Grand Slam a cucerit Simona Halep în carieră, Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019

FOTO. Meciul de retragere al Simonei Halep

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