Vingegaard, lider în la Vuelta Cum arată clasamentul după primele două etape + Ce cicliști lipsesc de la Turul Spaniei
Jonas Vingegaard FOTO: Imago
Ciclism

Vingegaard, lider în la Vuelta Cum arată clasamentul după primele două etape + Ce cicliști lipsesc de la Turul Spaniei

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 25.08.2025, ora 11:36
  • Jonas Vingegaard (28 de ani), favoritul principal al „La Vuelta”, conduce clasamentul circuitului după primele două etape.
  • Turul Spaniei se desfășoară în perioada 23 august - 14 septembrie.

Podiumul „La Vuelta” este completat de Giulio Ciccone (Italia) și David Gaudu (Franța). Ambii cicliști nu se află printre principalii favoriți ai competiției.

Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o
Citește și
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o
Citește mai mult
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o

Jonas Vingegaard conduce clasamentul „La Vuelta”

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a câștigat fără emoții prima etapă din Vuelta 2025, bifând al 4-lea său succes în Turul Spaniei. Podiumul a fost completat de Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) şi Orluis Aular (Movistar).

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a dominat, duminică, primul final în urcare al cursei La Vuelta 25, depășindu-l la limită pe Giulio Ciccone (Lidl-Trek) în Limone Piemonte.

Alpinistul danez a fost implicat într-o accidentare care i-a provocat o lovitură la cotul stâng, dar nu l-a împiedicat să se impună într-un final tensionat. De asemenea, el a câștigat pentru prima dată o cursă în această competiție. Palmaresul scandinavului este unul impresionant, cu 27 de victorii la Turul Franței.

După două etape disputate din circuitul „La Vuelta”, Jonas Vingegaard, favoritul principal al competiției se află pe prima poziție, cu un timp total de 7:56.16.

Italianul Giulio Ciccone se află la numai 4 secunde distanță în spatele ciclistului danez.

  • Favoriții principali pentru a obține podiumul „La Vuelta” sunt Jonas Vingegaard, Joao Almeida și Juan Ayuso. Portughezul se află pe locul 5, în timp ce spaniolul se clasează pe poziția 8.
NumeEchipăTimp
1. Jonas VingegaardVisma7:56:16
2. Giulio CicconeLidl-Trek7:56:20
3. David GauduGroupama-FDJ7:56:22
4. Egan BernalIneos Grenadiers7:56:26
5. Tom PidcockQ36.57:56:28
6. Jai HindleyRed Bull7:56:28
7. Santiago BuitragoBahrain Victorious7:56:28
8. Matteo JorgensonVisma7:56:28
9. Juan AyusoUAE7:56:28
10. Marc SolerUAE7:56:28

Pogacar și Roglic s-au retras din Turul Spaniei

Din angrenajul cicliștilor care participă la circuitul „La Vuelta” există absențe importante. Mai mulți sportivi de top nu participă la competiția din Spania.

Tadej Pogacar, rivalul principal al lui Jonas Vingegaard, a decis să se retragă din Turul Iberic pentru a se odihni. Slovenul a fost solicitat la Turul Franței, unde a obținut a patra victorie.

„După un Tour atât de solicitant, am decis că este mai bine să iau o pauză. Vuelta este, desigur, o cursă la care mi-ar plăcea foarte mult să mă întorc. Am amintiri fantastice de acolo din 2019, dar acum corpul îmi spune să mă odihnesc”, a spus Tadej Pogacar, într-o declarație emisă de echipa sa, potrivit eurosport.ro.

Pe lângă sloven, din circuitul „La Vuelta” mai lipsesc Richard Carapaz, Enric Mas și Primoz Roglic.

Traseul „La Vuelta” traversează trei țări

Organizatorii propun mai multe etape de munte decât în Giro și Turul Franței. Traseul Vuelta este unul extrem de complicat, cu doar 4 etape clare destinate sprinterilor. Sunt programate nu mai puțin de 13 zile montane. 23 de formații participă în Vuelta 2025.

Startul competiției a avut loc, sâmbătă, la Torino, în Italia. Prima cursă din cadrul „La Vuelta” a fost întinsă pe 186.1 km, destinația finală fiind Novara.

Cicliștii urmează să traverseze Franța, unde se vor opri la Voiron, și vor intra în Spania la Figueres. Pe traseul „La Vuelta”, sportivii vor parcurge traseul în jumătatea nordică a țării iberice.

Printre orașele importante prin care vor ajunge cicliștii se numără Bilbao, Pamplona, Valladolid, Rueda și destinația finală Madrid.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Cîrstea, campioană la Cleveland Sorana a câștigat al treilea titlu WTA al carierei! Moral excelent pentru US Open: revine în Top 100
Tenis
23:19
Cîrstea, campioană la Cleveland Sorana a câștigat al treilea titlu WTA al carierei! Moral excelent pentru US Open: revine în Top 100
Citește mai mult
Cîrstea, campioană la Cleveland Sorana a câștigat al treilea titlu WTA al carierei! Moral excelent pentru US Open: revine în Top 100
Se gândește la retragere  Cvadruplul câștigător al Turului Franței, declarații privind viitorul său : „Am început să număr anii”
Ciclism
17:36
Se gândește la retragere Cvadruplul câștigător al Turului Franței, declarații privind viitorul său: „Am început să număr anii”
Citește mai mult
Se gândește la retragere  Cvadruplul câștigător al Turului Franței, declarații privind viitorul său : „Am început să număr anii”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
la vuelta primoz roglic tadej pogacar Jonas Vingegaard
Știrile zilei din sport
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Tenis
11:04
Secretul nr. 1 WTA Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Citește mai mult
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Tenis
13:34
Serena, subiectul unei dezbateri încinse Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Citește mai mult
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Tenis
12:33
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Citește mai mult
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Superliga
12:06
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Citește mai mult
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:36
Imaginea unui gigant de 5 miliarde Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Imaginea unui gigant de 5 miliarde   Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
19:49
Mutare surpriză la Dinamo Negocieri pentru transferul unui jucător din Premier League
Mutare surpriză la Dinamo Negocieri pentru transferul unui jucător din Premier League
18:00
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
17:16
Factorul X pentru calificare VIDEO: Florin Tănase știe cum se poate califica FCSB din nou în Europa League: „O să avem un mare avantaj”
Factorul X pentru calificare VIDEO: Florin Tănase știe cum se poate califica FCSB din nou în Europa League: „O să avem un mare avantaj”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Top stiri din sport
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Europa League
14:35
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Citește mai mult
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Europa League
15:48
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Citește mai mult
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut  Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Stranieri
12:20
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Citește mai mult
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut  Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club
Nationala
11:51
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club
Citește mai mult
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club

Echipe/Competiții

fcsb 98 CFR Cluj 60 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
26.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share