Vingegaard, lider în la Vuelta Cum arată clasamentul după primele două etape + Ce cicliști lipsesc de la Turul Spaniei

Jonas Vingegaard (28 de ani), favoritul principal al „La Vuelta”, conduce clasamentul circuitului după primele două etape.

Turul Spaniei se desfășoară în perioada 23 august - 14 septembrie.

Podiumul „La Vuelta” este completat de Giulio Ciccone (Italia) și David Gaudu (Franța). Ambii cicliști nu se află printre principalii favoriți ai competiției.

Jonas Vingegaard conduce clasamentul „La Vuelta”

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a câștigat fără emoții prima etapă din Vuelta 2025, bifând al 4-lea său succes în Turul Spaniei. Podiumul a fost completat de Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) şi Orluis Aular (Movistar).

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a dominat, duminică, primul final în urcare al cursei La Vuelta 25, depășindu-l la limită pe Giulio Ciccone (Lidl-Trek) în Limone Piemonte.

Alpinistul danez a fost implicat într-o accidentare care i-a provocat o lovitură la cotul stâng, dar nu l-a împiedicat să se impună într-un final tensionat. De asemenea, el a câștigat pentru prima dată o cursă în această competiție. Palmaresul scandinavului este unul impresionant, cu 27 de victorii la Turul Franței.

După două etape disputate din circuitul „La Vuelta”, Jonas Vingegaard, favoritul principal al competiției se află pe prima poziție, cu un timp total de 7:56.16.

Italianul Giulio Ciccone se află la numai 4 secunde distanță în spatele ciclistului danez.

Favoriții principali pentru a obține podiumul „La Vuelta” sunt Jonas Vingegaard, Joao Almeida și Juan Ayuso. Portughezul se află pe locul 5, în timp ce spaniolul se clasează pe poziția 8.

⛰️🌧️ It was a rainy day in the office with a first mountain finish at #LaVuelta25



❤️ Jonas Vingegaard beat everyone in an uphill sprint, winning the stage and taking over the Red Jersey



🎬 Relive the highlights of stage 2️⃣ now! pic.twitter.com/bsmf6huqgf — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2025

Nume Echipă Timp 1. Jonas Vingegaard Visma 7:56:16 2. Giulio Ciccone Lidl-Trek 7:56:20 3. David Gaudu Groupama-FDJ 7:56:22 4. Egan Bernal Ineos Grenadiers 7:56:26 5. Tom Pidcock Q36.5 7:56:28 6. Jai Hindley Red Bull 7:56:28 7. Santiago Buitrago Bahrain Victorious 7:56:28 8. Matteo Jorgenson Visma 7:56:28 9. Juan Ayuso UAE 7:56:28 10. Marc Soler UAE 7:56:28

Pogacar și Roglic s-au retras din Turul Spaniei

Din angrenajul cicliștilor care participă la circuitul „La Vuelta” există absențe importante. Mai mulți sportivi de top nu participă la competiția din Spania.

Tadej Pogacar, rivalul principal al lui Jonas Vingegaard, a decis să se retragă din Turul Iberic pentru a se odihni. Slovenul a fost solicitat la Turul Franței, unde a obținut a patra victorie.

„După un Tour atât de solicitant, am decis că este mai bine să iau o pauză. Vuelta este, desigur, o cursă la care mi-ar plăcea foarte mult să mă întorc. Am amintiri fantastice de acolo din 2019, dar acum corpul îmi spune să mă odihnesc”, a spus Tadej Pogacar, într-o declarație emisă de echipa sa, potrivit eurosport.ro.

Pe lângă sloven, din circuitul „La Vuelta” mai lipsesc Richard Carapaz, Enric Mas și Primoz Roglic.

Traseul „La Vuelta” traversează trei țări

Organizatorii propun mai multe etape de munte decât în Giro și Turul Franței. Traseul Vuelta este unul extrem de complicat, cu doar 4 etape clare destinate sprinterilor. Sunt programate nu mai puțin de 13 zile montane. 23 de formații participă în Vuelta 2025.

Startul competiției a avut loc, sâmbătă, la Torino, în Italia. Prima cursă din cadrul „La Vuelta” a fost întinsă pe 186.1 km, destinația finală fiind Novara.

Cicliștii urmează să traverseze Franța, unde se vor opri la Voiron, și vor intra în Spania la Figueres. Pe traseul „La Vuelta”, sportivii vor parcurge traseul în jumătatea nordică a țării iberice.

Printre orașele importante prin care vor ajunge cicliștii se numără Bilbao, Pamplona, Valladolid, Rueda și destinația finală Madrid.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport