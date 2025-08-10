Se gândește la retragere  Cvadruplul câștigător al Turului Franței, declarații privind viitorul său : „Am început să număr anii”

Tadej Pogacar (26 de ani) se gândește la o retragere din ciclism în viitorul apropiat.

Slovenul tocmai ce a câștigat a patra oară Turul Franței și a declarat că se simte obosit și vrea să petreacă timp cu familia, pentru a se odihni.

Pogacar a mai precizat că Turul din acest an a fost unul dintre cele mai dificile parcurse de el.

Tadej Pogacar se gândește deja la retragere

După ce a câștigat Turul Franței și în acest an, slovenul Pogacar a plecat acasă pentru a se odihni alături de familia sa.

De asemenea, acesta a mai participat la o cursă neoficială în orașul său natal, Komenda, după cum notează mundodeportivo.com.

Întrebat ce se va întâmpla în viitor, Tadej Pogacar a declarat:

„ Am început să număr anii până mă retrag. Am început să câștig când eram foarte tânăr, așa că știu că pot exista sezoane cu rezultate mai proaste.

Probabil voi mai participa la câteva Tururi ale Franței. Este cea mai importantă cursă și mă îndoiesc că echipa mă va lăsa pe dinafară”.

4 Tururi ale Franței a câștigat Tadej Pogacar

Pogacar se odihnește după Turul Franței: „Sunt gata pentru noi curse”

Tadej Pogacar și-a exprimat bucuria că a putut petrece câteva zile acasă, alături de familie și prieteni. Pe lângă acestea, slovenul a declarat că este odihnit și e pregătit pentru alte provocări.

„Cu toții putem avea o zi proastă. Nu vă puteți aștepta să zâmbim pe parcursul tuturor celor 21 de etape. În plus, acest Tur a fost unul dintre cele mai dificile pe care le-am parcurs vreodată. Dar s-a terminat acum, m-am odihnit, m-am recuperat și sunt gata pentru noi bătălii .

Mă bucur să-mi revăd prietenii, vecinii și familia. E adevărat că uneori mi-aș dori să fiu puțin mai puțin faimos, pentru că a face fotografii și a da autografe poate fi uneori epuizant, dar încerc să le fac pe plac tuturor”, a precizat Tadej Pogacar, conform sursei citate.

Slovenul și-a mai confirmat prezența și la Marele Premiu de la Quebec și la Marele Premiu de la Montreal, din Canada. Pogacar este de părere că cel de la Montreal i se potrivește mai mult.

Pe ambele voi încerca să le câștig, deși este adevărat că Montreal mi se potrivește mai bine. Tadej Pogacar

