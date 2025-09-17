„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate”

Guvernul Spaniei a răspuns criticilor lansate de Uniunea Internațională de Ciclism cu privire la manifestațiile pro-palestiniene organizate în timpul competiției La Vuelta.

Ultima etapă a Turului Spaniei a fost anulată din cauza protestelor din Madrid.

Guvernul spaniol a fost criticat de Uniunea Internațională de Ciclism pentru că a permis desfășurarea protestelor pro-palestiniene din timpul circuitului iberic de ciclism „La Vuelta”.

Spania răspunde criticilor: „Sportul nu poate rămâne indiferent”

Guvernul de la Madrid a răspuns criticilor lansate de Uniunea Internațională de Ciclism prin intermediul unei scrisori trimise de Consiliul Superior al Sportului către președintele organizației, David Lappartient,

„Am aflat cu profundă jenă și surprindere declarația dumneavoastră. În Spania, ca în toate societățile democratice, dreptul de a manifesta liber și pașnic este un drept fundamental. Dacă și cauza este, de asemenea, justă și nobilă, cea a apărării drepturilor omului, această exprimare liberă și pașnică capătă statutul de obligație morală”, se arată în scrisoare, potrivit news.ro.

Autoritățile spaniole au precizat că „resping orice tip de comportament violent”, dar au subliniat faptul că „utilizarea sportului pentru a «spăla» un genocid precum cel comis în Gaza” contravine Cartei Olimpice.

„Cu cea mai profundă admirație și respect pentru sportivii noștri și, așa cum am făcut întotdeauna, exprimându-ne respingerea față de orice tip de comportament violent, considerăm că sportul nu poate rămâne indiferent la ceea ce se întâmplă în lume și cu atât mai puțin să rămână inconștient față de gravele încălcări ale drepturilor omului .

Nu există pace fără dreptate, iar utilizarea sportului pentru a «spăla» un genocid precum cel comis în Gaza, cu mii de morți, copii nevinovați și o foamete deja declarată de Națiunile Unite, este o poziție politică ce contravine Cartei Olimpice și valorilor fundamentale ale sportului”, au subliniat spaniolii.

Turul Spaniei, oprit prematur din cauza protestelor

Ultima etapă a competiției La Vuelta, cu oprirea la Madrid, a fost anulată din cauza protestelor pro-palestiniene.

Deși au fost mobilizați peste 10.000 de polițiști pentru a menține ordinea în capitala Spaniei, manifestanții au dărâmat barierele și au blocat mai multe artere din Madrid, inclusiv Gran Via, pe unde rutierii trebuiau să treacă de mai multe ori.

Organizatorii au decis încheierea prematură a competiției, iar Jonas Vingegaard, liderul clasamentului la momentul respectiv, a fost declarat câștigătorul competiției.

Totuși, tot din motive de securitate, danezul nu s-a bucurat de festivitatea de premiere.

Pe parcursul competiției au avut loc mai multe proteste pro-palestiniene și unii rutieri au suferit răni din cauza manifestațiilor.

