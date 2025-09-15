Haos La Vuelta 2025 Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene. Ceremonia de premiere, improvizată la Marriott » Turul Franței 2026, în pericol

Ediția din 2025 a Turului Spaniei s-a încheiat în mod abrupt.

Ultima etapă de la Madrid a fost anulată după ce protestele masive pro-palestiniene au blocat traseul și au dus la confruntări cu poliția.

Cicliștii au avut parte de o ceremonie de premiere improvizată în parcarea Hotelului Marriott.

Cursa, care trebuia să se încheie cu o paradă în inima Madridului și cu ceremonia de premiere a câștigătorului Jonas Vingegaard, a fost oprită la 56 de km înainte de linia de sosire.

Haos la Vuelta 2025: Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene

Sute de protestatari au intrat pe traseu, au doborât gardurile și au blocat traseul, scandând lozinci pro-Palestina:

„Din cauza genocidului, Israel trebuie exclusă din Vuleta”, „Nu e un război, e un genocid”, „Voi, sioniștii, sunteți teroriștii”, au fost câteva dintre scandări, conform marca.com.

Peste 1.500 de polițiști au fost mobilizați, cel mai mare număr de la Summitul NATO din 2025, dar protestele au degenerat.

Poliția a folosit gaze lacrimogene, iar cicliștii au fost conduși spre mașinile echipelor lor, ceremonia de premiere fiind anulată.

22 de polițiști au fost răniți, iar două persoane au fost reținute

Printre protestatari, bucuria era clară: „Am reușit” , a spus unul dintre ei după suspendarea etapei.

The best Spanish cyclist Juan Ayuso about Pro-Palestine protests:



“There are many sports in which Israeli teams compete, and it seems that only Vuelta is affected by it. I support any protest, but when they go onto the road, I lose respect.”#LaVuelta25



pic.twitter.com/KJSMjNZlfD — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 14, 2025

Grupurile civice au văzut anularea ceremoniei ca pe „o victorie morală” împotriva echipei Israel-Premier Tech, care în mai multe etape a trebuit să concureze cu tricouri modificate, conform sursei citate.

Cicliștii au avut parte de o premiere improvizaată

Echipa olandeză a găsit o modalitate inedită de a sărbători finalul competiției.

Tricourile câștigătorilor, care nu au putut fi acordate la ceremonia oficială din Madrid, au fost înmânate într-un podium improvizat în parcarea hotelului lor, Hotel Marriott.

🇪🇸 #LaVuelta25



Keep your friends close, but your rivals even closer.. 😉🥰



Mini celebration after the 2025 La Vuelta! 😎 pic.twitter.com/CuNVnCIlF9 — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 14, 2025

Sportivii s-au bucurat de o mică ceremonie, alături de alte echipe prezente, pe ritmul piesei „Eye of the Tiger”

Mads Pedersen, Jay Vine, Matthew Riccitello și primii trei din clasamentul general, Tom Pidcock (3), Joao Almeida (2) și campionul Jonas Vingegaard, și-au primit premiile în această ceremonie improvizată.

🇪🇸 #LaVuelta25



Boys will be boys. An intimate celebration for the winners of this Vuelta a España! 🍾🙌🏼 pic.twitter.com/s8PG1uUNWS — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 14, 2025

Cum a reacționat lumea politică din Spania

Evenimentele au stârnit reacții puternice în politica spaniolă. Isabel Diaz Ayuso, președinta Comunității Madrid, l-a acuzat pe premierul Pedro Sanchez că a „încurajat boicotul” și i-a cerut să își asume responsabilitatea pentru incidente.

Primarul Madridului, Jose Luis Martinez-Almeida, a denunțat „violența stimulată iresponsabil de liderii stângii”.

Sindicatele polițiștilor au acuzat, de asemenea, Guvernul că „le-a legat mâinile și picioarele agenților” .

Din Israel, ministrul de externe Gideon Saar a criticat dur guvernul spaniol, acuzându-l că „a legitimat protestele” și a numit situația „o rușine pentru Spania”. Ministerul spaniol de Externe a respins aceste acuzații.

Turul Franței 2026, sub semnul întrebării

Incidentul ridică acum semne de întrebare privind siguranța altor mari competiții din lumea ciclismului.

Conform presei spaniole, organizatorii Turului Franței (ASO) au anunțat că vor solicita garanții suplimentare înainte de a confirma startul ediției 2026, programat la Barcelona.

„În aceste condiții e dificil să organizezi un eveniment de prim nivel” , a avertizat comentatorul belgian Renaat Schotte.

De ce sunt furioși protestatarii pro-Palestina

Protestatarii acuză acțiunile Israelului în Gaza, unde atacurile și acțiunile IDF au provocat peste 60.000 de morți, mulți dintre ei civili, și, spun organizațiile umanitare și ONU, foamete.

Războiul a început după atacul terorist al Hamas în Israel din octombrie 2023, când luptătorii au ucis peste 1.200 de oameni și au luat 250 de ostatici. Mai multe state europene acuză însă Israelul că războiul pe care îl poartă este disproporționat.

Pe 1 septembrie, Asociația mondială a cercetătorilor în domeniul genocidului a adoptat o rezoluție în care afirmă că au fost îndeplinite criteriile legale pentru a afirma că Israelul comite genocid în Gaza. Totuși, oficialii Israelului neagă aceste acuzații.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport