„Reflectă realitatea!" Sinuciderea unui sportiv, catalogată drept accident de muncă » Cum s-a ajuns aici
Jordan Michallet. Foto: Facebook/Rouen Normandie Rugby
Rugby

„Reflectă realitatea!" Sinuciderea unui sportiv, catalogată drept accident de muncă » Cum s-a ajuns aici

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.09.2025, ora 20:21
alt-text Actualizat: 16.09.2025, ora 21:56
  • Jordan Michallet, fost jucător de rugby, s-a sinucis în 2022 după ce s-a aruncat de la etajul 5 al unei clădiri în construcție.
  • Trei ani mai târziu, o hotărâre judecătorească a stabilit ca evenimentul tragic să fie catalogat un „accident de muncă”.

Jordan Michallet a fost un jucător francez de rugby care a a evoluat ultima dată la Rouen, formație unde a petrecut ultimii 4 ani din viața sa.

Sinuciderea lui Jordan Michallet, catalogată drept „accident de muncă”

Pe 11 iulie, Tribunalul din Rouen a hotărât că tragicul deces al lui Michallet este „accident de muncă”.

La un an după moartea jucătorului de rugby, Noelie Michallet, soția lui Jordan, a transmis o declarație către Casa Primară de Asigurări de Sănătate în care susținea că decesul lui Jordan trebuie să fie considerat un accident de muncă.

Șapte luni mai târziu, Comisia de Recurs Amiabil a respins acea declarație pe motiv că decesul a survenit în afara programului și a locului de muncă.

Cu toate acestea, Jordan Michallet a fost un jucător de bază la Rouen și juca meci de meci, lucru care l-a epuizat atât fizic, cât și mental.

În cadrul audierilor privind sinuciderea sa, s-a discutat și despre negocierile legate de prelungirea contractului său la Rouen.

Marea lui dezamăgire a fost legată de «șantajul» conducerii, care i-a spus că, dacă nu acceptă propunerea lor în aceeași zi, clubul va face o ofertă altui jucător”, potrivit lequipe.fr.

Ce părere are soția lui Jordan Michallet cu privire la hotărârea judecătorească

Soția fostului jucător de rugby consideră că decizia tribunalului reflectă realitatea.

Decizia tribunalului reflectă trista realitate. Această decizie este importantă din mai multe puncte de vedere.

În primul rând, pentru memoria lui Jordan. În al doilea rând, pentru fiica sa, Jade, pentru ca ea să știe că tatăl ei nu a făcut acest gest din motive personale, ci din motive profesionale legate de lumea sportului de înaltă performanță, în special de rugby.

Și, în sfârșit, pentru mine, în procesul meu de reconstrucție. Recunoașterea accidentului de muncă ne va permite să mergem mai departe cu mai multă liniște”, a declarat Noelie Michallet, potrivit sursei citate.

Din câte știu, este pentru prima dată când un tribunal recunoaște că sinuciderea unui sportiv are origini profesionale. Avocatul Antoine Semeria

Declarațiile colegilor lui Jordan legate de moartea sa: „L-a epuizat fizic și mental”

Un coleg de-al lui Michallet a dezvăluit discuția avută cu 4 zile înainte ca acesta să se sinucidă.

„Mi-a spus că nu se simțea bine, că nu mai dormea, că îi era teamă de situația clubului. Aveam același psiholog, dar mi-a spus că ședințele nu i-au făcut bine, apoi m-a întrebat dacă am avut vreodată gânduri suicidale.

I-am răspuns că nu și i-am întors întrebarea, la care mi-a răspuns că voia să renunțe la tot, să oprească totul, pentru că situația în care se afla clubul din punct de vedere sportiv îl măcina, îl împiedica să doarmă. Se simțea că era cu adevărat la capătul puterilor”.

Alte mărturii ale coechipierilor lui Jordan Michallet:

  • „A fost folosit în mod constant pentru că lipsea un jucător pe postul său din echipă, ceea ce l-a epuizat fizic și mental”
  • „În acel an, echipa noastră a suferit o serie de înfrângeri, iar el era unul dintre jucătorii care urau înfrângerile mai mult decât îi plăcea să câștige. Se simțea vinovat că echipa eșua. Aceste înfrângeri și eșecurile îi provocau o profundă stare de nemulțumire, care îl făcea să pună la îndoială totul în viața sa”

