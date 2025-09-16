„De multe ori am vrut să-l omor”  Un ex-fotbalist de la Atletico dă detalii de culise despre relația sa cu Diego Simeone: „I-am spus-o în față!”

Angel Correa (30 de ani), fostul jucător al lui Atletico Madrid, a vorbit despre relația sa cu Diego Simeone (55 de ani).

Jucătorul argentinian a petrecut 10 sezoane în tricoul lui Atletico, toate sub comanda lui „Cholo” Simeone.

Angel Correa, despre relația sa cu Diego Simeone: „De multe ori am vrut să-l omor”

Fostul jucător al lui Atletico a vorbit despre momentele petrecute sub comanda lui Simeone și și-a exprimat nemulțumirea că nu a jucat mai mult.

„I-am spus-o în față (n.r. - lui Diego Simeone). De multe ori am vrut să-l omor. El știe asta. Ești fotbalist și vrei să joci mereu, mai ales în clasice sau în meciurile din Champions League.

Întotdeauna simt că pot ajuta mai mult pe teren decât în afara lui, iar el credea că îi pot oferi soluții venind de pe bancă.

El știe cât de mult îl apreciez și știu cât de mult mă apreciază și el pe mine. Diego știa că m-am dedicat întotdeauna 100%. Chiar dacă uneori eram supărat, încercam să transform acea supărare, pentru a ajuta echipa acolo unde decidea antrenorul.

Amândoi am vrut întotdeauna să câștigăm. Am fost mulți ani alături de el, îmi plăcea felul în care se lupta Atletico Madrid. Apoi, dacă jucam mai bine sau mai rău, era întotdeauna decizia lui Cholo”, a declarat Angel Correa, potrivit tntsports.com.ar.

469 de meciuri și 88 de goluri a reușit Angel Correa pentru Atletico Madrid

Angel Correa, despre motivul pentru care a părăsit Atletico: „Aveam nevoie să mă simt important”

Argentinianul a părăsit formația din Madrid în această vară și i s-a alăturat lui Tigres, echipă din Mexic.

„În ultimul an la Atletico Madrid nu mă bucurau antrenamentele și meciurile pentru că jucam puțin, așa că am simțit că era momentul să fac o schimbare, pentru că aveam nevoie să mă simt important”, a mai spus Angel Correa, conform sursei citate.

Jucătorul cu 28 de selecții pentru naționala Argentinei a dezvăluit și ce i-a spus Diego Simeone în momentul când a plecat de la Atletico:

„M-a înțeles perfect, dar mi-a spus că, din păcate, trebuie să aleagă 11 jucători și că a decis pentru binele echipei. Și eu l-am înțeles”.

Acum, la Tigres, redevin fotbalistul care eram Angel Correa

Trofeele câștigate de Angel Correa la Atletico Madrid:

1X La Liga, în sezonul 2020/2021

1X Europa League, în sezonul 2017/2018

1X Supercupa Europei, în sezonul 2018/2019

10 milioane de euro valorează Angel Correa, conform Transfermarkt

