Sumo, tot mai popular printre străini Japonezii organizează un turneu internațional la Londra,  după 20 de ani. Se pregătește Parisul
Luptele de sumo sunt extrem de îndrăgite în Japonia
Alte sporturi

Sumo, tot mai popular printre străini Japonezii organizează un turneu internațional la Londra, după 20 de ani. Se pregătește Parisul

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 17.09.2025, ora 14:42
alt-text Actualizat: 17.09.2025, ora 14:43
  • Sumo-ul se confruntă în Japonia cu scăderea numărului de tineri care vor să-l practice. Specialiștii cer relaxarea regulilor pentru naturalizarea străinilor.
  • Dar în străinătate e mai popular ca niciodată.

Sportul național al Japoniei, sumo, cunoaște o renaștere spectaculoasă. Fani din întreaga lume au început să umple arenele din Japonia, transformând această disciplină milenară într-un spectacol global.

Dacia lansează un nou Duster! FOTO. Cât costă Duster Pick-up , cum arată și ce motorizări are » Gigantul de la Mioveni „atacă” un nou segment
Citește și
Dacia lansează un nou Duster! FOTO. Cât costă Duster Pick-up, cum arată și ce motorizări are » Gigantul de la Mioveni „atacă” un nou segment
Citește mai mult
Dacia lansează un nou Duster! FOTO. Cât costă Duster Pick-up , cum arată și ce motorizări are » Gigantul de la Mioveni „atacă” un nou segment

În plus, după o pauză de 20 de ani, Asociația Japoneză de Sumo anunță un turneu internațional, cu o oprire de cinci zile la Royal Albert Hall din Londra în octombrie, un semn clar că sportul își extinde orizonturile dincolo de granițele nipone.

316 euro
e prețul celui mai ieftin bilet la turneul de la Londra

Turneul din Londra e primul pe scena internațională după Las Vegas 2005 și pare doar începutul. Un alt eveniment este deja planificat pentru Paris, în iunie anul viitor, confirmând că „luptătorii goi” își continuă misiunea de a cuceri lumea.

1965 este anul
primului turneu internațional, la Moscova, unde luptătorii au fost supranumiți „ambasadori goi”
Donald Trump participă, în 2019, la un turneu de sumo, în cadrul unei vizite în Japonia Donald Trump participă, în 2019, la un turneu de sumo, în cadrul unei vizite în Japonia
Donald Trump participă, în 2019, la un turneu de sumo, în cadrul unei vizite în Japonia

Un succes răsunător acasă

În Japonia, sportul a redevenit la mare modă. În 2024, toate cele șase turnee „honbasho” (competiții anuale de 15 zile) au fost sold-out, o premieră din 1996.

În 2025, trendul continuă: primele patru turnee, desfășurate între ianuarie și iulie, s-au vândut integral. Biletele pentru competițiile rămase sunt acum considerate „platinum passes”, extrem de râvnite și aproape imposibil de obținut.

O mare parte din succes se datorează turiștilor străini. Se estimează că aproximativ 30.000 de vizitatori internaționali au asistat la turneul din mai la Ryogoku Kokugikan din Tokyo, principala arenă a sportului, reprezentând aproape o cincime din totalul spectatorilor!

Companiile de turism, precum JTB Corp., raportează vânzări record de pachete turistice care includ bilete la meciurile de sumo, iar Asociația Japoneză de Sumo a lansat un canal YouTube în limba engleză, „Sumo Prime Time”, pentru a atrage și mai mulți fani.

Provocări pe plan intern

În ciuda succesului, sumo-ul se confruntă cu provocări interne, în special cu scăderea numărului de tineri japonezi care aleg sportul tradițional. În prezent, aproape un sfert dintre luptătorii de top provin din străinătate, inclusiv din Europa.

Integrarea sportivilor din culturi diferite într-un mediu profund legat de tradiție nu este însă simplă. O regulă nescrisă limitează la un singur recrut non-japonez per club, dar unii experți consideră că o relaxare a acestei reguli ar putea compensa lipsa de talente locale.

Reguli principale în sumo

Sportivii se privesc cu atenție, înainte de a se năpusti unul spre celălalt Sportivii se privesc cu atenție, înainte de a se năpusti unul spre celălalt
Sportivii se privesc cu atenție, înainte de a se năpusti unul spre celălalt
  • Scopul principal al unui meci de sumo este de a-ți forța adversarul să părăsească ringul sau de a-l face să atingă solul cu orice altă parte a corpului în afară de tălpile picioarelor
  • Meciurile au loc într-un ring circular, numit dohyo, cu un diametru de 4,55 metri. Ringul este marcat de o graniță de paie de orez
  • Meciurile de sumo sunt caracterizate de o luptă corp la corp intensă. Majoritatea tehnicilor implică împingerea, aruncarea sau ridicarea adversarului. Lucruri interzise: lovituri cu pumnul, trasul de păr, atacuri în zona inghinală, strânsul de gât și atacul la ochi
  • Un meci de sumo durează de obicei foarte puțin, doar câteva secunde. Durata medie a unui meci este de mai puțin de un minut
  • Înainte de lupta propriu-zisă, au loc numeroase ritualuri. Cele mai cunoscute sunt: Aruncarea sării (Shiomaki) - luptătorii aruncă sare purificatoare în ring pentru a alunga spiritele rele și a oferi protecție - și bătutul din picioare (Shiko) - fiecare luptător ridică alternativ piciorul și-l lovește de sol, un ritual menit să alunge răul și să demonstreze forță

Citește și

AQUA Carpatica devine partener oficial al Federației Peruane de Tenis
Publicitate
13:05
AQUA Carpatica devine partener oficial al Federației Peruane de Tenis
Citește mai mult
AQUA Carpatica devine partener oficial al Federației Peruane de Tenis
Secretele lui Modric  Ce mănâncă pentru a se menține în formă maximă la 40 de ani + tratamentul medical la care se supune
Diverse
09:00
Secretele lui Modric Ce mănâncă pentru a se menține în formă maximă la 40 de ani + tratamentul medical la care se supune
Citește mai mult
Secretele lui Modric  Ce mănâncă pentru a se menține în formă maximă la 40 de ani + tratamentul medical la care se supune

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
turneu sumo japonia traditie
Știrile zilei din sport
Victorie uriașă la debut! Cristi Chivu și-a &icirc;nvins fosta echipă, la primul meci &icirc;n Liga Campionilor + Ce a făcut Vlad Dragomir
Liga Campionilor
17.09
Victorie uriașă la debut! Cristi Chivu și-a învins fosta echipă, la primul meci în Liga Campionilor + Ce a făcut Vlad Dragomir
Citește mai mult
Victorie uriașă la debut! Cristi Chivu și-a &icirc;nvins fosta echipă, la primul meci &icirc;n Liga Campionilor + Ce a făcut Vlad Dragomir
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
Superliga
17.09
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
Citește mai mult
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află
Diverse
17.09
O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află
Citește mai mult
O jucătoare de tenis, implicată Femeia a cărei mașină a fost lovită de fiului lui Ilie Dumitrescu a reprezentat România la Billie Jean King Cup. În ce stare se află
Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România
Liga 2
17.09
Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România
Citește mai mult
Stadion rămas fără constructor O firmă acceptată de CNI a intrat în faliment: ce urmează pentru arena echipei de tradiție din România
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:31
„Acesta este Inter!” Cristi Chivu nu s-a ferit după ce și-a învins fosta echipă: „Excepționali!” » Pe cine a remarcat în mod special
„Acesta este Inter!” Cristi Chivu nu s-a ferit după ce și-a învins fosta echipă: „Excepționali!” » Pe cine a remarcat în mod special
10:12
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! INML a confirmat: Toto a consumat cocaină. Va sta 30 de zile după gratii » Riscă o pedeapsă mare
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat! INML a confirmat: Toto a consumat cocaină. Va sta 30 de zile după gratii » Riscă o pedeapsă mare
10:21
Au coborât din avion în lenjerie intimă! FOTO. Jucătorii lui AS Monaco au rămas fără aer condiționat și s-au dezbrăcat la bustul gol
Au coborât din avion în lenjerie intimă! FOTO. Jucătorii lui AS Monaco au rămas fără aer condiționat și  s-au dezbrăcat la bustul gol
09:00
Directorul FBI, gafă în Senat! Conservatorul Kash Patel a purtat însemnul lui Liverpool la audiere, un club care e contra politicii lui Trump
Directorul FBI, gafă în Senat! Conservatorul Kash Patel a purtat însemnul lui Liverpool la audiere, un club care e  contra politicii lui Trump
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Top stiri din sport
Dezastru pentru Blănuță! VIDEO+FOTO: Luat deja în vizor de fanii lui Dinamo Kiev, atacantul român și-a dat autogol în ultimul meci al echipei
Stranieri
17.09
Dezastru pentru Blănuță! VIDEO+FOTO: Luat deja în vizor de fanii lui Dinamo Kiev, atacantul român și-a dat autogol în ultimul meci al echipei
Citește mai mult
Dezastru pentru Blănuță! VIDEO+FOTO: Luat deja în vizor de fanii lui Dinamo Kiev, atacantul român și-a dat autogol în ultimul meci al echipei
În stare gravă  Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați
Diverse
17.09
În stare gravă Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați
Citește mai mult
În stare gravă  Fostul fotbalist și antrenor Florin Marin are probleme mari de sănătate. Medicii sunt rezervați
Dezvăluirile Simonei Halep Decizia care a fost cel mai greu de luat: „Am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă”
Tenis
17.09
Dezvăluirile Simonei Halep Decizia care a fost cel mai greu de luat: „Am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă”
Citește mai mult
Dezvăluirile Simonei Halep Decizia care a fost cel mai greu de luat: „Am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă”
„Cel mai nebunesc lucru” Taylor Townsend, reacție după ce a criticat mâncarea de la Billie Jean King Cup: „Aceşti oameni ucid broaşte-taur”
Tenis
17.09
„Cel mai nebunesc lucru” Taylor Townsend, reacție după ce a criticat mâncarea de la Billie Jean King Cup: „Aceşti oameni ucid broaşte-taur”
Citește mai mult
„Cel mai nebunesc lucru” Taylor Townsend, reacție după ce a criticat mâncarea de la Billie Jean King Cup: „Aceşti oameni ucid broaşte-taur”

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 11 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
18.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share