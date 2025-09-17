Sumo, tot mai popular printre străini Japonezii organizează un turneu internațional la Londra,  după 20 de ani. Se pregătește Parisul

Sumo-ul se confruntă în Japonia cu scăderea numărului de tineri care vor să-l practice. Specialiștii cer relaxarea regulilor pentru naturalizarea străinilor.

Dar în străinătate e mai popular ca niciodată.

Sportul național al Japoniei, sumo, cunoaște o renaștere spectaculoasă. Fani din întreaga lume au început să umple arenele din Japonia, transformând această disciplină milenară într-un spectacol global.

În plus, după o pauză de 20 de ani, Asociația Japoneză de Sumo anunță un turneu internațional, cu o oprire de cinci zile la Royal Albert Hall din Londra în octombrie, un semn clar că sportul își extinde orizonturile dincolo de granițele nipone.

316 euro e prețul celui mai ieftin bilet la turneul de la Londra

Turneul din Londra e primul pe scena internațională după Las Vegas 2005 și pare doar începutul. Un alt eveniment este deja planificat pentru Paris, în iunie anul viitor, confirmând că „luptătorii goi” își continuă misiunea de a cuceri lumea.

1965 este anul primului turneu internațional, la Moscova, unde luptătorii au fost supranumiți „ambasadori goi”

Donald Trump participă, în 2019, la un turneu de sumo, în cadrul unei vizite în Japonia

Un succes răsunător acasă

În Japonia, sportul a redevenit la mare modă. În 2024, toate cele șase turnee „honbasho” (competiții anuale de 15 zile) au fost sold-out, o premieră din 1996.

În 2025, trendul continuă: primele patru turnee, desfășurate între ianuarie și iulie, s-au vândut integral. Biletele pentru competițiile rămase sunt acum considerate „platinum passes”, extrem de râvnite și aproape imposibil de obținut.

O mare parte din succes se datorează turiștilor străini. Se estimează că aproximativ 30.000 de vizitatori internaționali au asistat la turneul din mai la Ryogoku Kokugikan din Tokyo, principala arenă a sportului, reprezentând aproape o cincime din totalul spectatorilor!

Companiile de turism, precum JTB Corp., raportează vânzări record de pachete turistice care includ bilete la meciurile de sumo, iar Asociația Japoneză de Sumo a lansat un canal YouTube în limba engleză, „Sumo Prime Time”, pentru a atrage și mai mulți fani.

Provocări pe plan intern

În ciuda succesului, sumo-ul se confruntă cu provocări interne, în special cu scăderea numărului de tineri japonezi care aleg sportul tradițional. În prezent, aproape un sfert dintre luptătorii de top provin din străinătate, inclusiv din Europa.

Integrarea sportivilor din culturi diferite într-un mediu profund legat de tradiție nu este însă simplă. O regulă nescrisă limitează la un singur recrut non-japonez per club, dar unii experți consideră că o relaxare a acestei reguli ar putea compensa lipsa de talente locale.

Reguli principale în sumo

Sportivii se privesc cu atenție, înainte de a se năpusti unul spre celălalt

Scopul principal al unui meci de sumo este de a-ți forța adversarul să părăsească ringul sau de a-l face să atingă solul cu orice altă parte a corpului în afară de tălpile picioarelor

Meciurile au loc într-un ring circular, numit dohyo, cu un diametru de 4,55 metri. Ringul este marcat de o graniță de paie de orez

Meciurile de sumo sunt caracterizate de o luptă corp la corp intensă. Majoritatea tehnicilor implică împingerea, aruncarea sau ridicarea adversarului. Lucruri interzise: lovituri cu pumnul, trasul de păr, atacuri în zona inghinală, strânsul de gât și atacul la ochi

Un meci de sumo durează de obicei foarte puțin, doar câteva secunde. Durata medie a unui meci este de mai puțin de un minut

Înainte de lupta propriu-zisă, au loc numeroase ritualuri. Cele mai cunoscute sunt: Aruncarea sării (Shiomaki) - luptătorii aruncă sare purificatoare în ring pentru a alunga spiritele rele și a oferi protecție - și bătutul din picioare (Shiko) - fiecare luptător ridică alternativ piciorul și-l lovește de sol, un ritual menit să alunge răul și să demonstreze forță

