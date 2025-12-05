Oleksandr Romanchuk a înscris în toate competițiile pentru U Craiova.

Nimeni nu are mai multe goluri decât fundașul central printre apărătorii și mijlocașii alb-albaștri.

Puțini îl cunoșteau în România pe Oleksandr Romanchuk înainte să se transfere în Liga 1.

Până la 25 de ani, stoperul jucase în Ucraina, la Dinamo Kiev 2, FC Lviv și Kryvbas, cu două sezoane în Ungaria, la Debrecen.

U Craiova a plătit 750.000 de euro când l-a luat de la Kryvbas, în iulie, în presezon.

Al 6-lea gol marcat de Romanchuk la Craiova. A punctat în toate competițiile

Fundașul central, care împlinește 26 de ani pe 16 decembrie, s-a integrat rapid și, dincolo de faza de apărare, a impresionat cu aparițiile sale surprinzătoare în ofensivă.

Joi seară, a înscris încă o dată pentru alb-albaștri. A deschis scorul la 4-0 în deplasare, împotriva Petrolului. Nu marcase în Cupa României. A făcut-o acum.

Romanchuk, singur contra tuturor în această fază a meciului cu U Cluj Foto: Sport Pictures

Romanchuk are șase goluri și două pase decisive în acest sezon, în toate competițiile.

Liga 1: 13 meciuri - 3 goluri.

Conference League: 10-2 (plus două assisturi).

Cupa României: 1-1.

2.036 de minute a jucat Oleksandr Romanchuk în cele 24 de partide la Craiova (85 în medie pe meci)

Doar trei atacanți au înscris mai mult decât Romanchuk la Craiova

Acesta este cel mai bun an al său. Are de două ori mai multe goluri în comparație cu restul carierei.

Și e al 4-lea marcator al Universității în actuala stagiune. Nimeni din apărare sau linia mediană nu a punctat mai mult decât el.

Romanchuk, la victoria cu Mainz, 1-0 n Conference League Foto: Sport Pictures

Toți cei trei care îl depășesc sunt atacanți:

1-2. Nsimba și Baiaram 8 goluri, 3. Al-Hamlawi 7.

1,2 milioane de euro este cota lui Oleksandr Romanchuk, cea mai mare a carierei (de patru ori mai mult față de februarie 2023)

