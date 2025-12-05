Revine în România? Mircea Rednic ar fi aproape să semneze cu o echipă din Liga 1 care se află într-o situație disperată

- Mircea Rednic (63 de ani) ar fi aproape să semneze cu Hermannstadt, echipă care traversează o perioadă slabă în Liga 1.
- Sibienii s-au despărțit recent de Marius Măldărășanu (50 de ani).
Deși contractul nu este încă semnat, toate detaliile ar fi deja stabilite, iar Rednic s-ar îndrepta spre Sibiu pentru a încheia acordul, conform as.ro.
Mircea Rednic ar fi aproape să semneze cu Hermannstadt
Rednic vine după despărțirea de Standard Liege, la finalul lunii august 2025, unde a subliniat că a fost deranjat de implicarea excesivă a directorului sportiv Marc Wilmots, fost selecționer al Belgiei.
Anterior, Hermannstadt îl dorise pe Daniel Oprița, antrenorul Stelei, însă pentru a-l aduce ar fi trebuit să achite clauza de reziliere de 50.000 de euro, sumă la care se adăugau și compensațiile staff-ului său, echivalentul a trei salarii.
Echipa sibiană s-a despărțit recent de Marius Măldărășanu, tehnician care, în sezonul 2024-2025, a adus cele mai importante realizări ale clubului:
- A terminat play-out-ul Superligii pe primul loc
- S-a calificat până în finala Cupei României, pierdută cu 2-3 în fața celor de la CFR Cluj.
Mircea Rednic, parcurs dezamăgitor la Standard Liege
Al doilea mandat al lui Mircea Rednic la Standard Liege s-a încheiat abrupt pe 27 august, la două luni de când semnase contractul.
Rezultatele lui Standard Liege cu Mircea Rednic pe bancă
- RAAL La Louviere - Standard Liege 0-2
- Standard Liege - Dender 1-1
- Standard Liege - Genk 2-1
- Royale Union SG - Standard Liege 3-0
- Standard Liege - Cercle Brugge 0-3
Românul a stat prima dată pe banca belgienilor în sezonul 2012/2013, pentru 31 de partide.
De-a lungul carierei, Mircea Rednic a pregătit echipe precum Rapid, Al-Nassr, Universitatea Craiova, Vaslui, Dinamo, Alania Vladikavkaz, Astra, Petrolul, Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Mouscron, Poli Iași, Viitorul și UTA Arad.