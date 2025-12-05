Revine în România? Mircea Rednic ar fi aproape să semneze cu o echipă din Liga 1 care se află într-o situație disperată
Revine în România? Mircea Rednic ar fi aproape să semneze cu o echipă din Liga 1 care se află într-o situație disperată

05.12.2025
alt-text Actualizat: 05.12.2025, ora 13:30
  • Mircea Rednic (63 de ani) ar fi aproape să semneze cu Hermannstadt, echipă care traversează o perioadă slabă în Liga 1.
  • Sibienii s-au despărțit recent de Marius Măldărășanu (50 de ani).

Deși contractul nu este încă semnat, toate detaliile ar fi deja stabilite, iar Rednic s-ar îndrepta spre Sibiu pentru a încheia acordul, conform as.ro.

Mircea Rednic ar fi aproape să semneze cu Hermannstadt

Rednic vine după despărțirea de Standard Liege, la finalul lunii august 2025, unde a subliniat că a fost deranjat de implicarea excesivă a directorului sportiv Marc Wilmots, fost selecționer al Belgiei.

Anterior, Hermannstadt îl dorise pe Daniel Oprița, antrenorul Stelei, însă pentru a-l aduce ar fi trebuit să achite clauza de reziliere de 50.000 de euro, sumă la care se adăugau și compensațiile staff-ului său, echivalentul a trei salarii.

Echipa sibiană s-a despărțit recent de Marius Măldărășanu, tehnician care, în sezonul 2024-2025, a adus cele mai importante realizări ale clubului:

15
este locul ocupat de Hermannstadt în sezonul actual al Ligii 1, cu 12 puncte acumulate după 18 partide jucate

Mircea Rednic, parcurs dezamăgitor la Standard Liege

Al doilea mandat al lui Mircea Rednic la Standard Liege s-a încheiat abrupt pe 27 august, la două luni de când semnase contractul.

Rezultatele lui Standard Liege cu Mircea Rednic pe bancă

  • RAAL La Louviere - Standard Liege 0-2 
  • Standard Liege - Dender 1-1 
  • Standard Liege - Genk 2-1
  • Royale Union SG - Standard Liege 3-0 
  • Standard Liege - Cercle Brugge 0-3

Românul a stat prima dată pe banca belgienilor în sezonul 2012/2013, pentru 31 de partide.

De-a lungul carierei, Mircea Rednic a pregătit echipe precum Rapid, Al-Nassr, Universitatea Craiova, Vaslui, Dinamo, Alania Vladikavkaz, Astra, Petrolul, Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Mouscron, Poli Iași, Viitorul și UTA Arad.

Mircea Rednic antrenor liga 1 afc hermannstadt
