Planul primarului pentru București GOLAZO.ro a provocat candidații cu cele mai mari șanse să spună cum vor aborda cinci probleme esențiale pentru sportul din Capitală

Duminică, bucureștenii merg la urne pentru a vota noul primar general al Capitalei, după ce Nicușor Dan a eliberat funcția în momentul în care a devenit președintele României.

GOLAZO.ro a trimis un set de cinci întrebări cu tematică sportivă către candidații cu cele mai mare șanse.

Cu câteva ore înainte de închiderea campaniei electorale, Cătălin Drulă, candidatul USR, a trimis răspunsurile la întrebările GOLAZO.ro.

CSM București

Buget uriaș, rezultate oscilante, transparență minimă. Considerați că CSM este o investiție viabilă sau un sac fără fund care ar trebui restructurat sau chiar lichidat? Ce faceți concret cu el dacă ajungeți primar?

CSM e un brand sportiv iubit în București și merg și eu cât de des pot la meciuri, dar orice club sportiv care primește anual în jur de 50 de milioane de lei din bani publici trebuie auditat, mai ales dacă sunt și controverse când vine vorba de fonduri cheltuite necorespunzător.



Consilierii USR au făcut deja demersuri legate de infrastructura sportivă din administrarea CSM, lucru care nu a preocupat nicio administrație până azi. Cu susținerea USR, se lucrează la un Studiu de Fezabilitate pentru crearea unui complex multifuncțional sportiv pentru antrenamentele echipelor de copii și juniori, iar astfel vom degreva o mare parte din bugetul care azi achită chiriile unor săli de sport sau bazine de înot.

Noua sală polivalentă

Bucureștiul așteaptă de peste 20 de ani o sală polivalentă reală. Unde o vedeți, cine o face și în câți ani? Vă rugăm să evitați răspunsurile în stil „vom analiza”, capitala le-a auzit deja.

Cred că e nevoie de o sală polivalentă în Capitală. Costurile de construcție sunt destul de mari și probabil un parteneriat public privat ar fi o soluție. Sunt câteva locuri unde s-ar putea realiza. De exemplu în complexul Lia Manoliu sau Esplanada. Nu sunt multe din păcate. Asta așteptăm de la noul PUG, să vedem o analiză a potențialității terenurilor pe care le mai avem. Ce merge, unde.



Autoritățile locale ar trebui să prioritizeze investiții în infrastructură sportivă și sport comunitar. USR a avut multiple inițiative și legi trecute în Parlament: de la acces mai facil la infrastructură până la facilități fiscale pentru cei care doresc să investească în construcția, modernizarea și dotarea bazelor sportive.

Patinoarul Flamaropol

Patinoarul este un monument al neputinței administrative. Continuați lucrările existente sau o luați de la capăt? Care este termenul realist în viziunea dumneavoastră?

Planul meu e să finalizăm Patinoarul Flamaropol, un proiect blocat de ani de zile, transformându-l într-o arenă modernă, multifuncțională, care va servi atât sportului de performanță, cât și comunității. Termenul realist depinde de implementarea referendumului pe buget pentru a aloca resursele necesare finalizării.

Arena Națională

Arena înghite bani constant, dar produce foarte puțin. Ce plan aveți pentru a o administra eficient și pentru a o transforma într-un activ profitabil, nu într-o gaură bugetară?

Putem colabora cu FRF pentru maximizarea potențialului arenei. De asemenea, putem face un parteneriat onest și cu cluburile sportive și tarife de închiriere corecte, care să fie setate și în funcție de cheltuielile arenei. Asta fără a ignora potențialele evenimente care se pot desfășura acolo.



Orice stadion din țările vestice are un muzeu, un fan shop, eventual restaurante, dar și alte spații și activități care pot aduce venituri. Asta trebuie să facem și la Arena Națională. Chiar zilele trecute în săptămâna Altfel, a venit un grup de profesori cu câteva zeci de copii să viziteze Parlamentul și ne-au spus că ar fi vrut să viziteze Arena Națională să plătescă bilet și nu au putut, că era închisă.



Colegul meu din USR Cristian Brian a realizat primul studiu al rendabilității stadioanelor din România. Rentabilitatea arenei ține în primul rând de cum a fost proiectată și aici sunt multe de spus, dar și de un bun management.

Planurile pentru sport în București

Care sunt cele trei proiecte concrete, nu principii generale, pe care le-ați implementa în primul mandat dacă vine vorba de sport?

Bucureștenii au nevoie de locuri moderne unde să facă sport și să se bucure de timpul liber. Am propus în programul meu de candidat câteva măsuri: cluburile sportive ale Primăriei vor avea ca indicatori de performanță orientarea spre sportul de masă și atragerea copiilor spre sport. În plus, voi cere primăriilor de sector și școlilor respectarea cu strictețe a principiului accesului public la facilitățile sportive din curtea școlilor. Legea USR cu acest obiectiv este deseori ignorată de administrațiile școlilor și asta nu voi tolera ca primar. Al doilea proiect concret va fi salvarea bazelor sportive din oraș. 106 baze sportive existau în 1989. 23 dintre ele au dispărut cu totul prin diverse combinații imobiliare, cu complicitatea foștilor primari. Din cele 83 rămase pe hartă, doar 45 mai sunt cât de cât funcționale. Trebuie să punem toate aceste baze sportive în noul PUG, la categoria protejată. Să nu mai acceptăm documentații de urbanism care vor să schimbe destinația bazelor sportive. Implementarea referendumului votat de bucureșteni va întări capacitatea PMB de a urmări ce se întâmplă cu bazele sportive și de a investi în modernizarea lor. USR a trecut prin parlament o lege prin care minim 30% din fondurile autorităților locale direcționate spre sport să fie alocate pentru copii și juniori. Din păcate, puține primării o respectă. Dacă s-ar aplica corect, aproape fiecare copil din București și din marile orașe care finanțează echipe profesioniste ar putea să practice un sport și am avea generații mai sănătoase.

Sportul de performanță costă, dar trebuie să fie și transparent. Nu sunt pentru tăieri bruște, pentru că ar destabiliza echipele, dar sunt pentru un audit independent anual. Nu văd de ce un club finanțat din bani publici nu ar funcționa cu aceeași rigoare financiară ca orice altă instituție.



CSM București are nu mai puțin de 15 secții sportive: atletism, handbal, rugby, tenis, moto, volei, șah, scrabble, baschet, judo, dans-sportiv, kaiac-canoe, yachting, natație, canotaj. Bugetul pe care CSM București îl are poate fi considerat mare, dar el conține și banii cheltuiți pentru cei peste 700 de copii din club.



Cred că este necesar să avem un club cu care orașul să ne mândrească, mai ales atunci, când la diferite secții se câștigă competiții, locale sau internaționale, dar la fel de necesar este un management financiar performat.

O nouă sală Polivalentă este absolut necesară. Bucureștiul nu poate organiza competiții majore pentru că nu are o sală polivalentă adaptată cerințelor actuale. Există terenuri potrivite pentru așa ceva și studiem câteva variante.



E un proiect mare, care necesită o finanțare substanțială. Diferența o face determinarea administrativă și capacitatea de a implementa proiecte. În Sectorul 4 am reușit cu proiecte la fel de grele, deci știu prin ce etape trebuie trecut.



În opinia mea, noua sală polivalentă a Bucureștiului ar trebui să fie de cel puțin 10.000 de locuri, iar în aceste condiții, este clar că nu o putem face în actualul mandat, unul scurt. Însă în mod cert, până în 2030, o vom avea gata și vom putea rivaliza cu orice altă capitală a lumii. Oamenii au nevoie de sport, de divertisment.

Din ce știu, lucrările la Patinoarul artificial „Mihai Flamaropol” din București s-au reluat oficial după o pauză de șase ani.



Primăria Capitalei, în asociere cu Primăria Sectorului 2, trebuie să continue proiectul și mă voi implica personal ca acest lucru să se realizeze.



Știu cât de greu se construiește infrastructură sportivă în România, dar experiența mea arată că dacă există proiect tehnic, finanțare și management, lucrurile se pot mișca rapid, așa cum s-a întâmplat în cazul patinoarului Berceni Arena, pe care Sectorul 4 l-a construit de la zero, sau a bazinului de înot de la Școala nr. 190. În maximum doi ani, vom reda bucureștenilor un patinoar dotat la standarde internaționale.

Arena Națională este o investiție publică majoră și trebuie să rămână a orașului. Ce putem îmbunătăți este modul de administrare. Arena Națională trebuie folosită mai intens: competiții, concerte, evenimente culturale, turism sportiv.



La Sectorul 4 am avut rezultate bune atunci când am profesionalizat administrarea unor obiective. Aici voi aplica aceeași logică: management profesionist, calendar predictibil, transparență.

Sportul de masă reduce presiunea pe sistemul medical și îmbunătățește starea de sănătate a populației. În Sectorul 4 am observat direct cum reacționează comunitatea atunci când creezi spații de sport accesibile.



O strategie la nivelul Capitalei ar trebui să includă baze sportive de cartier, terenuri multifuncționale, programe pentru copii și vârstnici și colaborări cu școlile. Nu e un proiect scump, dar e unul care cere continuitate.

