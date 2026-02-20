„Dorel” lovește la „Stadionul Bölöni” Constructorii nu au respectat proiectul:  a ieșit o ciudățenie! +12 foto
Proiectul stadionului „Bölöni Laszlo” din Târgu Mureș
„Dorel” lovește la „Stadionul Bölöni” Constructorii nu au respectat proiectul: a ieșit o ciudățenie!

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 20.02.2026, ora 20:40
alt-text Actualizat: 20.02.2026, ora 20:40
  • Stadionul Municipal „Bölöni Laszlo” din Târgu Mureș, aflat în reabilitare după ani de degradare, se confruntă cu întârzieri și probleme tehnice.

Reconstrucția stadionului din Parcul Municipal „Bölöni Laszlo” din Târgu Mureș este marcată de o serie de nereguli și erori de execuție.

Constructorii nu au respectat proiectul de la stadionul „Bölöni Laszlo” din Târgu Mureș

Jurnalistului local Aurel Rațiu a semnalat pe pagina sa de Facebook o serie de anomalii în execuția lucrărilor la arena sportivă.

Potrivit observațiilor acestuia, ceea ce se vede acum în teren nu mai corespunde proiectului inițial elaborat de arhitectul Szekeres Gerö, iar rezultatul este o amenajare care ridică serioase semne de întrebare.

Cea mai vizibilă anomalie este extinderea excesivă a gazonului. În loc ca terenul de fotbal să păstreze forma dreptunghiulară și să lase spațiu în spatele porților pentru probele tehnice de atletism, iarba se întinde aproape de turnantele pistei.

Potrivit schițelor avizate, în spatele porților de fotbal ar trebui să existe spațiile dedicate probelor tehnice de atletism: săritura în lungime, săritura în înălțime, săritura cu prăjina, triplusalt, aruncarea discului, aruncarea suliței, aruncarea greutății, aruncarea ciocanului.

Stadionul Boloni Laszlo (foto: Facebook/Soós Zoltán)
Stadionul Boloni Laszlo (foto: Facebook/Soós Zoltán)

Proiectul stadionului Boloni Laszlo Proiectul stadionului Boloni Laszlo Proiectul stadionului Boloni Laszlo Stadionul Boloni Laszlo (foto: Facebook/Rațiu Aurel) Stadionul Boloni Laszlo (foto: Facebook/Rațiu Aurel)
Au pus gazon și unde nu trebuia

Acum, prin extinderea gazonului, aceste sectoare au fost înghițite de o suprafață verde continuă, iar configurația generală a terenului capătă o formă atipică, aproape ovală, o „ciudățenie” care nu respectă logica unui stadion multifuncțional.

Pentru remedierea acestor anomalii, surplusul de iarbă din sectoarele tehnice ar trebui îndepărtat, astfel încât să poată fi turnat stratul suport de asfalt. Abia după finalizarea acestuia se poate aplica suprafața sintetică.

Primăria Târgu Mureș administrează stadionul „Bölöni Laszlo”

Stadionul „Bölöni Laszlo”, construit în anii 1920, renovat în 1970, și închis de la începutul anilor 2010 din cauza degradării avansate, face parte dintr-un proiect mai amplu de reabilitare sportivă inițiat de autoritățile locale.

Recent, administrația municipiului a anunțat reluarea lucrărilor la stadion, inclusiv la pista de atletism și sistemele de iluminat nocturn.

De-a lungul anilor, lucrările au fost marcate de controverse și nereguli legate de achiziții.

Contactat de GOLAZO.ro, primarul Municipiului Târgu Mureș, Soos Zoltán, a transmis că nu poate oferi declarații pe moment și va reveni cu un răspuns sâmbătă.

Stadionul Boloni Laszlo (foto: Facebook/Soós Zoltán)
Stadionul Boloni Laszlo (foto: Facebook/Soós Zoltán)

Proiectul stadionului Boloni Laszlo Proiectul stadionului Boloni Laszlo Proiectul stadionului Boloni Laszlo Stadionul Boloni Laszlo (foto: Facebook/Rațiu Aurel) Stadionul Boloni Laszlo (foto: Facebook/Rațiu Aurel)
