Etapa și scandalul FOTO: UTA Arad a cerut penalty în finalul meciului cu Oțelul Galați, după un duel Iacob - Roman: „M-a secerat!”

Oțelul - UTA Arad 2-2. Cele două au remizat în primul meci al etapei #28, rezultat care avantajează mai mult contracandidatele pentru lupta la play-off.

Partida de la Galați nu a fost lipsită însă de controverse legate de maniera de arbitraj, după ce arădenii au cerut o lovitură de la 11 metri spre finalul jocului, la scorul de 2-2.

Oțelul - UTA Arad 2-2 . Penalty cerut de elevii lui Mihalcea, la un fault asupra lui Alin Roman

În minutul 83, Alin Roman a centrat în careu, Flavius Iacob a pasat apoi din prima pentru același Roman, care a pătruns în careu la rândul său, fiind faultat în ultima clipă de Paul Iacob, jucătorul celor de la Oțelul.

Arbitrul Flueran a lăsat inițial jocul să continue, iar după o scurtă analiză în camera VAR, decizia a rămas aceeași, iar jocul a fost reluat de la portar.

Întrebat despre fază la finalul meciului, după ce Paul Iacob a susținut că nu l-a atins, Alin Roman a transmis:

„Să se uite la reluări, eu nu știu să simulez, n-am simulat niciodată, nici faulturi nu prea scor, sincer. Am fost primul la minge, am lovit mingea, după a venit el, parcă m-a secerat, eu așa am simțit.

L-am rugat doar să verifice (n.r. - pe arbitru), să așteptăm să se verifice. Oricum, sunt niște arbitri în țară care pur și simplu te toacă mărunt, cu niște faulturi mici.

Deci, nu poți să ai dialog. Am șase galbene, nu mi-am permis să mă duc să am prea multe dialoguri cu el azi.

(n.r. Ți se pare că se trage ca numele mari să fie în play-off?) Sincer, da! Doar prin deciziile de arbitraj s-a greșit împotriva noastră de atâtea ori, golul anulat cu U Cluj, în cinci secunde se rezolva faza... dar nu mai contează”, a declarat Alin Roman, la Digi Sport.

Paul Iacob, al doilea jucător implicat în fază, a comentat: „Se poate verifica la reluări. Roman a trecut peste gheata mea, mi-a desfăcut șiretul. Nu am avut nicio emoție!”.

Și Antrenorul Adrian Mihalcea a avut o scurtă reacție, legată de faza controversată: „Nu știu când mai este henț, nu știu când mai este fault. Nu știu. Treaba mea e fix ce am declarat de fiecare dată: să antrenez și să le dau băieților aceștia idei și prospețimea necesară.

Arbitrii sunt suverani acolo și ei trebuie să decidă. Nu știu dacă a fost fault, chiar nu știu”.

Pare că îl șterge cu piciorul, dar atacul e făcut de fundaș. Atacantul pune piciorul jos. Nu e o călcare evidentă, e o ștergere cu gheata. Dar e atac întârziat asupra adversarului, după ce atacantul lovește mingea. Din punctul meu de vedere, e 11 metri, dacă nu a fost cumva ofsaid. Din moment ce au dat decizia repede, pot să presupun că au concluzionat că nu a fost nici ofsaid Marius Avram, fost arbitru, la Digi Sport

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport