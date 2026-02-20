Reprezentanții Federației Române de Fotbal (FRF) s-au reunit vineri pentru a discuta viitorul echipei naționale.

Selecționerul Mircea Lucescu a mers în Belgia pentru investigații medicale suplimentare, după ce în ultimele luni a acuzat probleme de sănătate.

Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Surse federale de rang înalt au precizat anterior pentru GOLAZO.ro că decizia privind situația selecționerului nu va fi comunicată azi, 20 februarie, așa cum se anticipase după declarațiile făcute la începutul lunii de președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Ședință la FRF. Ilie Dumitrescu este sigur că Lucescu va rămâne selecționer: „sută la sută”

Unul dintre primii oficiali care a părăsit ședința a fost Ilie Dumitrescu, numit recent „Player Transition Manager”, care a declarat că, în opinia sa, selecționerul va continua „sută la sută”.

Cu toate acestea, Dumitrescu a precizat că jurnaliștii ar trebui să aștepte ca „persoanele abilitate” să ofere un răspuns oficial.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, care anunțase că 20 februarie va fi o zi decisivă pentru conducerea tehnică a echipei, a părăsit ședința fără a face declarații.

Mihai Stoichiță: „Eu cred că o să continue, pentru că este un luptător”

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a declarat că, după părerea sa, Lucescu va continua, subliniind că cel mai important este ca selecționerul să fie sănătos:

„O să vină și o să vă spunem. Din ce am vorbit cu el ieri, este bine. Nu sunt doctor, va veni și vom vedea ce hotărâre ia. Că hotărârea aparține dânsului.

Eu cred că o să continue, pentru că este un luptător și mi se pare că dorința lui este să califice echipa la mondial. Acum este doar o presupunere. Sunt bucuros că e bine. Cel mai important lucru.

A fost o ședință normală, care este în fiecare săptămână, pentru prezentarea diferitelor proiecte tehnice. Credeai că e comisie? Unde sunt Belodedici, Cămătaru, Țicleanu? ”, a declarat Stoichiță.

Întrebat dacă ar putea fi el însuși o opțiune pentru banca tehnică a naționalei României, Stoichiță a răspuns:

„Am stat când a fost cu Mutu pe bancă... Atunci când s-au îmbolnăvit de Covid. Atunci a trebuit, că era un caz de forță majoră, cu două zile înainte de meci.

Am alte atribuții la Federație. Doar în fișa postului sunt obligat, dacă se întâmplă ceva cu o zi înainte, două zile. Adică să nu mai ai niciun fel de soluție. Nu vă mai gândiți la treaba asta!”.

În prezent director tehnic al FRF, Mihai Stoichiță nu a mai antrenat din sezonul 2015/2016, când a stat pe banca Petrolului.

