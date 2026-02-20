Dinamo, clip controversat „Câinii” au postat un video de promovare a derby-ului cu Rapid, făcut cu AI: un câine adulmecă o pană

Rapid - Dinamo se va juca mâine seară pe Arena Națională, de la ora 20:30

Meciul din etapa #28 va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

„Câinii” au postat un scurt video de promovare a partidei de sâmbătă, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.

În imaginile de pe ceea ce se dorește a fi Arena Națională, apare un „câine roșu” care adulmecă o pană înfiptă în zăpadă, apoi începe să se agite și să latre:

Alegerea poate fi justificată prin vulturul de pe stema Rapidului, dar semnificația este ambiguă și una controversată, având în vedere discriminarea de care au parte giuleștenii, care sunt numiți „ciori” sau „țigani” în diverse derapaje rasiste ale rivalilor.

„Când se unesc câinii, ziua învinge noaptea! Așteptarea a luat sfârșit, ne mai desparte doar o zi până la meciul contra celor de la Rapid București! Sâmbătă, câinii vor face tribunele de pe Arena Națională să vibreze!”, au scris roș-albii alături de video-ul respectiv.

„În plin scandal și chemați la Comisii, noi postăm ceva atât de xenofob?”

În comentarii, unii suporteri au atras atenția asupra semnificației postării, alții au apreciat imaginile:

„Pana de la ce pasăre o fi?”

„Incredibil, în plin scandal și chemați la Comisii, noi postăm ceva atât de xenofob? Sper ca unul din acționari măcar să se sesizeze și cine a făcut asta să zboare din club”

„Pana aia de vultur e miezul…Nu și-a dat nimeni seama…”

„Asta este un fel de instigare. E lipsă de respect față de adversar și lipsa oricărei minime forme de decență. Nimic profesionist în acest clip”

„Pana aia face tot”

„Postare mai rasistă n-am văzut! Pana… apoi lumina contra întuneric. Uf uf uf… venit din partea paginii oficiale”

„Urât gest… Rasismul trebuie condamnat, nu încurajat. Meciurile se câștigă pe teren, nu prin aluzii rasiste. Nu-mi ziceți că-i pană de vultur, că o dați în penibil”

„Sunt dinamovist dar video și descrierea au tentă rasistă! Hai Dinamo!”

„Cât de tare este! Haideți câinilor!”

Probleme cu scandările la Dinamo

Chiar recent a avut loc un derapaj la adresa Rapidului, cu Dinamo în prim-plan. După meciul de Cupă cu Hermannstadt, mai mulți jucători și membri ai staff-ului, printre care căpitanul Cîrjan și secundul Petre au scandat alături de Peluza Sud: „La țigani, m**e la țigani”.

Președintele Andrei Nicolescu a stârnit furia ultrașilor când a precizat că avusese o discuție cu secundul lui Dinamo după problemele de la meciul cu Hermannstadt și îi atrăsese atenția, dar situația s-a repetat la meciul de campionat cu Slobozia, când Florentin Petre l-a „forțat” pe Claudiu Niculescu să înjure Steaua, de data aceasta:

