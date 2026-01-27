Cât costă mașina lui Lamine Yamal FOTO. Alegere neașteptată făcută de superstarul de la Barcelona. Nu are permis, dar are șofer

Lamine Yamal (18 ani) nu s-a grăbit să-și ia permisul de conducere, după ce a devenit major, însă are deja o mașină.

Ce model folosește superstarul de la Barcelona, în rândurile de mai jos.

Spre deosebire de colegii de la clubul blaugrana, Lamine Yamal a amânat să dea examen pentru a-și lua permisul de conducere și are un șofer care-l duce unde are nevoie.

Ce mașină folosește Lamine Yamal

Internaționalul spaniol explica, într-un interviu acordat anul trecut, cum ar trebui să fie mașina pe care o va achiziționa. „Una pe care prietenii mei și-o doresc și de care se vor putea bucura”.

Apoi, a ținut să clarifice: „Nu va fi un Lamborghini, aș fi mulțumit cu un Audi, un Mercedes sau un Cupra”.

Barcelona are contract cu marca spaniolă Cupra, iar mulți dintre fotbaliștii catalanilor folosesc marca respectivă.

E și cazul lui Lamine, care a ales un Cupra Formentor eHYBRID, al cărui preț pornește de la 33.760 de euro , conform motor.elpais.com.

SUV-ul oferă două sisteme de propulsie hibride diferite care pot furniza până la 245 CP.

Modelul este cel mai bine vândut de la Cupra și are o autonomie complet electrică de până la 58 km, care permite condusul fără emisii în oraș.

