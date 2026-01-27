„Am întrebat-o pe mama” Președintele clubului, despre cum a hotărât să-l transfere pe fotbalistul acuzat de „agresiune, viol și amenințări cu moartea”

Olympique Marseille l-a transferat pe Mason Greenwood (24 de ani) în iulie 2024, după ce Pablo Longoria (40 de ani), președintele clubului, s-a consultat cu mama sa.

În 2022, Mason Greenwood se afla în mijlocul unui scandal uriaș.

Acuzat de agresiune, viol și amenințări cu moartea la adresa iubitei sale, fotbalistul a respins ferm tot ce i se imputa: „Nu am făcut acele lucruri. Am crescut înțelegând că violența sau abuzul în orice relație sunt greșite”.

Acuzațiile au fost retrase în februarie 2023.

Cum a hotărât Marseille să-l transfere pe Greenwood, jucător acuzat de agresiune, viol și amenințări cu moartea: „Am întrebat-o pe mama”

Pablo Longoria are numai cuvinte de laudă pentru Mason Greenwood, adus în iulie 2024, pentru suma de 31,6 de milioane de euro.

„Este prima dată când vorbesc despre asta, dar este corect să vorbesc deschis. În viață, a crea tabuuri nu este niciodată ceva pozitiv.

A fost o oportunitate uriașă de piață și am analizat foarte atent ce s-a întâmplat, de fapt (n.r. - în privința acuzațiilor care i se aduceau lui Greenwood).

După ce am făcut toate verificările necesare și am avut toate informațiile, am sunat-o pe mama și am întrebat «ce părere ai, cunoscând toată situația?»

Iar mama, care a lucrat în sistemul penitenciar din Spania, având un model de sistem penitenciar foarte inovator acolo, mi-a spus «Fă-o»”, a povestit Longoria pentru The Telegraph.

12 goluri a marcat Greenwood în acest sezon de Ligue 1. E golgheterul campionatului francez

Iubita lui Greenwood și-a retras plângerea

Mason Greenwood a fost arestat în ianuarie 2022, după ce iubita lui a postat pe social media fotografii şi videoclipuri în care apărea cu faţa însângerată şi vânătăi pe corp. „Pentru toţi cei care vor să ştie ce-mi face în realitate Mason Greenwood” a scris ea.

Fotbalistul a fost acuzat de tentativă de viol şi agresiune pentru presupuse fapte săvârşite în 2021, precum şi de comportament de control şi coerciţie.

În februarie 2024, Serviciu de Procuratură al Coroanei (CPS) din Marea Britanie a anunțat că acuzațiile formulate împotriva atacantului au fost retrase. La fel și o acuzație de comportament posesiv și coercitiv.

Potrivit CPS, o serie de martori-cheie, care s-au retras din anchetă și noi dovezi au demonstrat că „nu există o perspectivă realistă” ca jucătorul să fie condamnat.

Dacă tu crezi că iei decizia corectă, cu informațiile corecte și dintr-o perspectivă umană, gestionezi situația normal. Mason este un tip bun, serios. De când l-am transferat, dorm bine noaptea Pablo Longoria, președinte Olympique Marseille

Jucătorul s-a împăcat cu iubita lui și au împreună 2 copii.

Greenwood a fost crescut la academia lui Manchester United, a urcat la prima echipă a „diavolilor”, unde a bifat 129 de meciuri.

Scandalul în care a fost acuzat de viol i-a afectat prestațiile și psihicul, astfel că a decis să plece din Anglia. A semnat cu Getafe, pentru care a jucat 36 de meciuri, apoi a venit transferul la Marseille, unde a bifat, până în prezent, 64 de meciuri.

Clubul de fotbal nu este o companie. Da, lucrăm pentru rezultate, dar fotbalul are un plus, și anume pasiunea și ceea ce înseamnă pentru societate. Este cel mai important lucru. Pablo Longoria, președinte Olympique Marseille

