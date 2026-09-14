Yamal vrea Balonul de Aur  VIDEO. Starul Barcelonei începe lupta cu Mbappe pentru râvnitul trofeu: „Eu merit să câștig!”
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Campionate

Yamal vrea Balonul de Aur VIDEO. Starul Barcelonei începe lupta cu Mbappe pentru râvnitul trofeu: „Eu merit să câștig!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 10:39
alt-text Actualizat: 14.09.2026, ora 12:06
  • Lamine Yamal (19 ani), starul Barcelonei, consideră că merită să câștige Balonul de Aur în detrimentul lui Kylian Mbappe (27 de ani), rivalul său de la Real Madrid.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cei doi au fost nominalizați pentru câștigarea trofeului, care va fi decernat pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre, din Anglia.

„Tânăr bandit cu viitor de asasin” La 60 de ani, marele Dejan Savicevic  își rememorează începuturile și explică ce ar fi fost fără fotbal
Citește și
„Tânăr bandit cu viitor de asasin” La 60 de ani, marele Dejan Savicevic își rememorează începuturile și explică ce ar fi fost fără fotbal
Citește mai mult
„Tânăr bandit cu viitor de asasin” La 60 de ani, marele Dejan Savicevic  își rememorează începuturile și explică ce ar fi fost fără fotbal

Lamine Yamal își dorește Balonul de Aur: „Anul acesta eu aș merita să câștig”

Înaintea meciului cu Feyenoord, scor 5-1, din Liga Campionilor, Lamine Yamal a precizat că are șanse foarte mari să câștige Balonul de Aur pentru că a avut un sezon plin de reușite, după ce a câștigat Cupa Mondială și La Liga.

„În primul rând, nu depinde de mine, ci de voi. A fost un an incredibil, atât cu Barca, cât și cu naționala. Am șanse foarte mari, pentru că am avut un an foarte bun.

Nu cred că am nevoie să fac campanie. Sunt mândru că am câștigat Cupa Mondială și La Liga. Nu pot să cer mai mult. Sunt jucători care au un nivel incredibil”, a spus Yamal, citat de sport.es.

220 de milioane de euro
este cota de piață a lui Lamine Yamal, conform Transfermarkt

Într-un interviu pentru „Universo Valdano”, emisiunea celor de la Movistar, Lamine Yamal a revenit asupra subiectului și a întărit ideea că merită mai mult Balonul de Aur decât Kylian Mbappe.

Cred sincer că, în ceea ce privește statutul de cel mai bun jucător din lume, poate că suntem doi, dar anul acesta eu merit să câștig.

Pentru mine, eu și Mbappe suntem cei mai buni, iar toată lumea care urmărește meciurile știe asta”, a mai precizat Yamal.

Au existat jucători legendari precum Leo (Messi), Cristiano (Ronaldo) sau Diego (Maradona) care nu au putut vedea asta. Dar eu cred că niciodată până acum nu s-a câștigat atât de mult la o vârstă atât de fragedă. Oamenii pot crede că, la un moment dat, mă voi relaxa. Dar eu știu că mai am o mie de lucruri de făcut pentru a rămâne în istoria fotbalului. Lamine Yamal, jucător Barcelona

Lamine Yamal a făcut și o glumă atunci când i s-a amintit că Ousmane Dembele nu l-a inclus în propria listă de favoriți pentru câștigarea Balonului de Aur.

Este prieten cu Kylian, nu? (n.r. - râde). Nu mă deranjează. Sunt mulțumit de anul pe care l-am avut. Când am jucat împotriva amândurora, am câștigat.

Mă înțeleg foarte bine cu Ousmane. Sunt mulțumit de anul pe care l-am avut”.

Cred că anul acesta am făcut lucruri diferite. De aceea consider că pot câștiga. Kylian Mbappe, jucător Real Madrid

În sezonul trecut, Lamine Yamal a marcat 24 de goluri și a oferit 18 pase decisive în 45 de meciuri jucate pentru Barcelona.

A câștigat titlul în La Liga, Supercupa, dar și Campionatul Mondial alături de naționala Spaniei.

Lista celor 30 de nominalizați pentru Balonul de Aur

Perioada care s-a luat în considerare este 3 august 2025 – 19 iulie 2026:

  • Jude Bellingham (23 de ani, Real Madrid și Anglia)
  • Pau Cubarsi (19 ani, Barcelona și Spania)
  • Marc Cucurella (28 de ani, Real Madrid și Spania)
  • Ousmane Dembele (29 de ani, PSG și Franța)
  • Luis Diaz (29 de ani, Bayern Munchen și Columbia)
  • Bruno Fernandes (32 de ani, Manchester United și Portugalia)
  • Gabriel (28 de ani, Arsenal și Brazilia)
  • Erling Haaland (26 de ani, Manchester City și Norvegia)
  • Achraf Hakimi (27 de ani, PSG și Maroc)
  • Harry Kane (33 de ani, Bayern Munchen și Anglia)
  • Kvicha Kvaratskhelia (25 de ani, PSG și Georgia)
  • Lamine Yamal (19 ani, Barcelona și Spania)
  • Sadio Mane (34 de ani, Al Nassr și Senegal)
  • Marquinhos (32 de ani, PSG și Brazilia)
  • Lautaro Martinez (28 de ani, Inter și Argentina)
  • Kylian Mbappe (27 de ani, Real Madrid și Franța)
  • Nuno Mendes (24 de ani, PSG și Portugalia)
  • Lionel Messi (39 de ani, Inter Miami și Argentina)
  • Joao Neves (21 de ani, PSG și Portugalia)
  • Michael Olise (24 de ani, Bayern Munchen și Franța)
  • Willian Pacho (24 de ani, PSG și Ecuador)
  • Julian Quinones (29 de ani, Al Qadsiah și Mexic)
  • Declan Rice (27 de ani, Arsenal și Anglia)
  • Rodri (30 de ani, Barcelona și Spania)
  • Fabian Ruiz (30 de ani, PSG și Spania)
  • William Saliba (25 de ani, Arsenal și Franța)
  • Ferran Torres (26 de ani, PSG și Spania)
  • Dayot Upamecano (27 de ani, Bayern Munchen și Franța)
  • Vinicius Junior (26 de ani, Real Madrid și Brazilia)
  • Vitinha (26 de ani, PSG și Portugalia)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
balonul de aur fc barcelona kylian mbappe lamine yamal
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:33
„Se vede lipsa lui de încredere” VIDEO: Marius Baciu, analiză la cald după un nou meci fără succes: „N-am închis bine centrul”
„Se vede lipsa lui de încredere” VIDEO: Marius Baciu, analiză la cald după un nou meci fără succes: „N-am închis bine centrul”
08:00
Lux și opulență pe Madring VIP-uri, șampanie și mese de 10.000 de euro la Marele Premiu al Spaniei
Lux și opulență pe Madring VIP-uri, șampanie și mese de 10.000 de euro la Marele Premiu al Spaniei
06:45
„Nu e primul meci în asemenea condiții” Reacții după imaginile de la partida U19 jucată pe un teren plin cu apă
„Nu e primul meci în asemenea condiții” Reacții după imaginile de la partida U19 jucată pe un teren plin cu apă
00:45
„Mi-au spus că nu e ușor” VIDEO. Denis Drăguș, după debutul la FCSB: „Trebuie să ajung repede la 100%”
„Mi-au spus că nu e ușor” VIDEO. Denis Drăguș, după debutul la FCSB : „Trebuie să ajung repede la 100%”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Top stiri
VIP doar cu numele VIDEO: Fotoliile de la Arena Națională,  rupte, găurite și „reparate” cu scotch! Imagini dezolante surprinse de GOLAZO.ro
Superliga
14.09
VIP doar cu numele VIDEO: Fotoliile de la Arena Națională, rupte, găurite și „reparate” cu scotch! Imagini dezolante surprinse de GOLAZO.ro
Citește mai mult
VIP doar cu numele VIDEO: Fotoliile de la Arena Națională,  rupte, găurite și „reparate” cu scotch! Imagini dezolante surprinse de GOLAZO.ro
„Driblează și pierde mingea” Jucătorul care l-a scos din sărite pe Gigi Becali + Transferul care l-a impresionat: „Exact ce voiam”
Superliga
14.09
„Driblează și pierde mingea” Jucătorul care l-a scos din sărite pe Gigi Becali + Transferul care l-a impresionat: „Exact ce voiam”
Citește mai mult
„Driblează și pierde mingea” Jucătorul care l-a scos din sărite pe Gigi Becali + Transferul care l-a impresionat: „Exact ce voiam”
„Modelul portughez” Andrei Nicolescu propune sancțiuni pentru echipele care au terenuri impracticabile
Superliga
14.09
„Modelul portughez” Andrei Nicolescu propune sancțiuni pentru echipele care au terenuri impracticabile
Citește mai mult
„Modelul portughez” Andrei Nicolescu propune sancțiuni pentru echipele care au terenuri impracticabile
FOTO | Vestigiu al transportului public din București, descoperit azi pe linia 468. Un compostor se ține cu ghearele de bara autobuzului, ca-n vremurile când perfora bilete STB
B365
14.09
FOTO | Vestigiu al transportului public din București, descoperit azi pe linia 468. Un compostor se ține cu ghearele de bara autobuzului, ca-n vremurile când perfora bilete STB
Citește mai mult
FOTO | Vestigiu al transportului public din București, descoperit azi pe linia 468. Un compostor se ține cu ghearele de bara autobuzului, ca-n vremurile când perfora bilete STB

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 22 rapid 17 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Diverse
10.09

A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”

Citește mai mult
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share