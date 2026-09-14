Yamal vrea Balonul de Aur  VIDEO. Starul Barcelonei începe lupta cu Mbappe pentru râvnitul trofeu: „Eu merit să câștig!”

Lamine Yamal (19 ani), starul Barcelonei, consideră că merită să câștige Balonul de Aur în detrimentul lui Kylian Mbappe (27 de ani), rivalul său de la Real Madrid.

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Cei doi au fost nominalizați pentru câștigarea trofeului, care va fi decernat pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre, din Anglia.

Lamine Yamal își dorește Balonul de Aur: „Anul acesta eu aș merita să câștig”

Înaintea meciului cu Feyenoord, scor 5-1, din Liga Campionilor, Lamine Yamal a precizat că are șanse foarte mari să câștige Balonul de Aur pentru că a avut un sezon plin de reușite, după ce a câștigat Cupa Mondială și La Liga.

„În primul rând, nu depinde de mine, ci de voi. A fost un an incredibil, atât cu Barca, cât și cu naționala. Am șanse foarte mari, pentru că am avut un an foarte bun.

Nu cred că am nevoie să fac campanie. Sunt mândru că am câștigat Cupa Mondială și La Liga. Nu pot să cer mai mult. Sunt jucători care au un nivel incredibil”, a spus Yamal, citat de sport.es.

220 de milioane de euro este cota de piață a lui Lamine Yamal, conform Transfermarkt

Într-un interviu pentru „Universo Valdano”, emisiunea celor de la Movistar, Lamine Yamal a revenit asupra subiectului și a întărit ideea că merită mai mult Balonul de Aur decât Kylian Mbappe.

„Cred sincer că, în ceea ce privește statutul de cel mai bun jucător din lume, poate că suntem doi, dar anul acesta eu merit să câștig.

Pentru mine, eu și Mbappe suntem cei mai buni, iar toată lumea care urmărește meciurile știe asta”, a mai precizat Yamal.

Au existat jucători legendari precum Leo (Messi), Cristiano (Ronaldo) sau Diego (Maradona) care nu au putut vedea asta. Dar eu cred că niciodată până acum nu s-a câștigat atât de mult la o vârstă atât de fragedă. Oamenii pot crede că, la un moment dat, mă voi relaxa. Dar eu știu că mai am o mie de lucruri de făcut pentru a rămâne în istoria fotbalului. Lamine Yamal, jucător Barcelona

Lamine Yamal a făcut și o glumă atunci când i s-a amintit că Ousmane Dembele nu l-a inclus în propria listă de favoriți pentru câștigarea Balonului de Aur.

„Este prieten cu Kylian, nu? (n.r. - râde). Nu mă deranjează. Sunt mulțumit de anul pe care l-am avut. Când am jucat împotriva amândurora, am câștigat.

Mă înțeleg foarte bine cu Ousmane. Sunt mulțumit de anul pe care l-am avut”.

Cred că anul acesta am făcut lucruri diferite. De aceea consider că pot câștiga. Kylian Mbappe, jucător Real Madrid

În sezonul trecut, Lamine Yamal a marcat 24 de goluri și a oferit 18 pase decisive în 45 de meciuri jucate pentru Barcelona.

A câștigat titlul în La Liga, Supercupa, dar și Campionatul Mondial alături de naționala Spaniei.

"Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo, pero creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo".



‼️ 𝑳𝒂𝒎𝒊𝒏𝒆 𝒀𝒂𝒎𝒂𝒍, en exclusiva en #UniversoValdano.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/YJmUZBVLaU — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 13, 2026

Lista celor 30 de nominalizați pentru Balonul de Aur

Perioada care s-a luat în considerare este 3 august 2025 – 19 iulie 2026:

Jude Bellingham (23 de ani, Real Madrid și Anglia)

(23 de ani, Real Madrid și Anglia) Pau Cubarsi (19 ani, Barcelona și Spania)

(19 ani, Barcelona și Spania) Marc Cucurella (28 de ani, Real Madrid și Spania)

(28 de ani, Real Madrid și Spania) Ousmane Dembele (29 de ani, PSG și Franța)

(29 de ani, PSG și Franța) Luis Diaz (29 de ani, Bayern Munchen și Columbia)

(29 de ani, Bayern Munchen și Columbia) Bruno Fernandes (32 de ani, Manchester United și Portugalia)

(32 de ani, Manchester United și Portugalia) Gabriel (28 de ani, Arsenal și Brazilia)

(28 de ani, Arsenal și Brazilia) Erling Haaland (26 de ani, Manchester City și Norvegia)

(26 de ani, Manchester City și Norvegia) Achraf Hakimi (27 de ani, PSG și Maroc)

(27 de ani, PSG și Maroc) Harry Kane (33 de ani, Bayern Munchen și Anglia)

(33 de ani, Bayern Munchen și Anglia) Kvicha Kvaratskhelia (25 de ani, PSG și Georgia)

(25 de ani, PSG și Georgia) Lamine Yamal (19 ani, Barcelona și Spania)

(19 ani, Barcelona și Spania) Sadio Mane (34 de ani, Al Nassr și Senegal)

(34 de ani, Al Nassr și Senegal) Marquinhos (32 de ani, PSG și Brazilia)

(32 de ani, PSG și Brazilia) Lautaro Martinez (28 de ani, Inter și Argentina)

(28 de ani, Inter și Argentina) Kylian Mbappe (27 de ani, Real Madrid și Franța)

(27 de ani, Real Madrid și Franța) Nuno Mendes (24 de ani, PSG și Portugalia)

(24 de ani, PSG și Portugalia) Lionel Messi (39 de ani, Inter Miami și Argentina)

(39 de ani, Inter Miami și Argentina) Joao Neves (21 de ani, PSG și Portugalia)

(21 de ani, PSG și Portugalia) Michael Olise (24 de ani, Bayern Munchen și Franța)

(24 de ani, Bayern Munchen și Franța) Willian Pacho (24 de ani, PSG și Ecuador)

(24 de ani, PSG și Ecuador) Julian Quinones (29 de ani, Al Qadsiah și Mexic)

(29 de ani, Al Qadsiah și Mexic) Declan Rice (27 de ani, Arsenal și Anglia)

(27 de ani, Arsenal și Anglia) Rodri (30 de ani, Barcelona și Spania)

(30 de ani, Barcelona și Spania) Fabian Ruiz (30 de ani, PSG și Spania)

(30 de ani, PSG și Spania) William Saliba (25 de ani, Arsenal și Franța)

(25 de ani, Arsenal și Franța) Ferran Torres (26 de ani, PSG și Spania)

(26 de ani, PSG și Spania) Dayot Upamecano (27 de ani, Bayern Munchen și Franța)

(27 de ani, Bayern Munchen și Franța) Vinicius Junior (26 de ani, Real Madrid și Brazilia)

(26 de ani, Real Madrid și Brazilia) Vitinha (26 de ani, PSG și Portugalia)

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