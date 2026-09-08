Balonul de Aur  Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători
Ousmane Dembele, Lionel Messi și Kylian Mbappe/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Campionate

Balonul de Aur Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 18:30
alt-text Actualizat: 08.09.2026, ora 19:09
  • A fost publicată lista celor 30 de jucători nominalizați la Balonul de Aur, cel mai important trofeu individual din fotbal.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În acest an, Balonul de Aur se va decerna pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre, din Anglia.

Ediția din acest an va fi a 70-a din istorie, iar Londra a fost aleasă ca gazdă în semn de omagiu pentru Sir Stanley Matthews, primul câștigător al premiului.

„Trebuie să plătesc?”  VIDEO. Jose Mourinho a primit un cadou inedit înaintea meciului cu Inter 
Citește și
„Trebuie să plătesc?” VIDEO. Jose Mourinho a primit un cadou inedit înaintea meciului cu Inter
Citește mai mult
„Trebuie să plătesc?”  VIDEO. Jose Mourinho a primit un cadou inedit înaintea meciului cu Inter 

A fost publicată lista celor 30 de nominalizați pentru Balonul de Aur

Printre nominalizați se numără nume importante precum Lamine Yamal, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe sau Harry Kane.

De opt ori câștigător al Balonului de Aur, Lionel Messi (39 de ani) a prins și el lista finală pentru prima dată din 2023, atunci când a cucerit pentru ultima oară prestigiosul trofeu.

Campioană Mondială, Spania este naționala cel mai bine reprezentată în cursa pentru Balonul de Aur, cu șase jucători nominalizați.

La nivel de club, PSG, câștigătoare a Ligii Campionilor pentru al doilea sezon consecutiv, este formația cu cei mai mulți reprezentanți pe lista nominalizaților, nu mai puțin de 10 jucători!

Perioada care s-a luat în considerare este 3 august 2025 – 19 iulie 2026

  • Jude Bellingham (23 de ani, Real Madrid și Anglia)
  • Pau Cubarsi (19 ani, Barcelona și Spania)
  • Marc Cucurella (28 de ani, Real Madrid și Spania)
  • Ousmane Dembele (29 de ani, PSG și Franța)
  • Luis Diaz (29 de ani, Bayern Munchen și Columbia)
  • Bruno Fernandes (32 de ani, Manchester United și Portugalia)
  • Gabriel (28 de ani, Arsenal și Brazilia)
  • Erling Haaland (26 de ani, Manchester City și Norvegia)
  • Achraf Hakimi (27 de ani, PSG și Maroc)
  • Harry Kane (33 de ani, Bayern Munchen și Anglia)
  • Kvicha Kvaratskhelia (25 de ani, PSG și Georgia)
  • Lamine Yamal (19 ani, Barcelona și Spania)
  • Sadio Mane (34 de ani, Al Nassr și Senegal)
  • Marquinhos (32 de ani, PSG și Brazilia)
  • Lautaro Martinez (28 de ani, Inter și Argentina)
  • Kylian Mbappe (27 de ani, Real Madrid și Franța)
  • Nuno Mendes (24 de ani, PSG și Portugalia)
  • Lionel Messi (39 de ani, Inter Miami și Argentina)
  • Joao Neves (21 de ani, PSG și Portugalia)
  • Michael Olise (24 de ani, Bayern Munchen și Franța)
  • Willian Pacho (24 de ani, PSG și Ecuador)
  • Julian Quinones (29 de ani, Al Qadsiah și Mexic)
  • Declan Rice (27 de ani, Arsenal și Anglia)
  • Rodri (30 de ani, Barcelona și Spania)
  • Fabian Ruiz (30 de ani, PSG și Spania)
  • William Saliba (25 de ani, Arsenal și Franța)
  • Ferran Torres (26 de ani, PSG și Spania)
  • Dayot Upamecano (27 de ani, Bayern Munchen și Franța)
  • Vinicius Junior (26 de ani, Real Madrid și Brazilia)
  • Vitinha (26 de ani, PSG și Portugalia)

Lista celor 30 de finaliste la Balonul de Aur în fotbalul feminin

  • Selma Bacha (25 de ani, OL Lyon, Franţa)
  • Barbra Banda (25 de ani, Orlando Pride și Zambia)
  • Klara Buhl (25 de ani, Bayern Munchen și Germania)
  • Esmee Brugts (23 de ani, Barcelona și Olanda)
  • Mariona Caldentey (30 de ani, Arsenal și Spania)
  • Scarlett Camberos (25 de ani, Club Amarica și Mexic)
  • Kerstin Casparij (26 de ani, Manchester City și Olanda)
  • Temwa Chawinga (27 de ani, Kansas City și Malawi)
  • Cata Coll (25 de ani, Barcelona și Spania
  • )Melchie Dumornay (23 de ani, OL Lyonnes și Haiti)
  • Caroline Graham Hansen (31 de ani, Barcelona și Norvegia)
  • Alex Greenwood (33 de ani, Manchester City și Anglia)
  • Pernille Harder (33 de ani, Bayern Munchen și Danemarca)
  • Patri Guijarro (28 de ani, Barcelona și Spania)
  • Rose Lavelle (31 de ani, Gotham FC și Statele Unite)
  • Yui Hasegawa (29 de ani, Manchester City și Japonia)
  • Mapi Leon (31 de ani, Barcelona și Spania)
  • Lorena (29 de ani, Kansas City și Brazilia)
  • Melvine Malard (26 de ani, Manchester United, Chelsea și Franţa)
  • Manaka Matsukubo (22 de ani, North Carolina Courage, Chelsea și Japonia)
  • Ewa Pajor (29 de ani, Barcelona și Polonia)
  • Viviane Miedema (30 de ani, Manchester City și Olanda)
  • Claudia Pina (25 de ani, Barcelona și Spania)
  • Alexia Putellas (32 de ani, Barcelona, London City Lionesses și Spania)
  • Alessia Russo (27 de ani, Arsenal și Anglia)
  • Momoko Tanikawa (21 de ani, Bayern Munchen și Japonia)
  • Wendie Renard (36 de ani, OL Lyon și Franţa)
  • Kadija Shaw (28 de ani, Manchester City și Jamaica)
  • Caroline Weir (31 de ani, Real Madrid, OL Lyon și Scoţia)
  • Tessa Wullaert (33 de ani, Inter Milano, Como și Belgia)

Pe lângă cele două trofee Balonul de Aur, masculin și feminin, în cadrul ceremoniei vor mai fi acordate următoarele premii: Trofeul Kopa, Trofeul Yashin, Trofeul Gerd Muller, Trofeul Johan Cruyff, premiul pentru antrenorul anului, premiul pentru Clubul anului și Premiul Socrates

Lista pentru antrenorul anului:

  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis de la Fuente (selecționer Spania)
  • Unai Emery (Aston Villa)
  • Vincent Kompany (Belgia)
  • Luis Enrique (PSG)

Lista pentru portarul anului

  • Yassine Bounou (35 de ani, Al-Hilal și Maroc)
  • Thibaut Courtois (34 de ani, Real Madrid și Belgia)
  • Joan Garcia (25 de ani, Barcelona și Spania)
  • Gregor Kobel (28 de ani, Borussia Dortmund și Elveția)
  • Emiliano Martinez (34 de ani, Aston Villa, Chelsea și Argentina)
  • Edouard Mendy (34 de ani, Al-Ahli și Senegal)
  • David Raya (30 de ani, Arsenal și Spania)
  • Matvey Safonov (27 de ani, PSG și Rusia)
  • Unai Simon (29 de ani, Athletic Club și Spania)
  • Vozinha (40 de ani, Chaves Colo-Colo și Capul Verde)

Lista pentru trofeul Kopa - cel mai bun tânăr jucător

  • Kerim Alajbegovic (18 ani, Leverkusen, Juventus și Bosnia și Herțegovina)
  • Ayyoub Bouaddi (18 ani, Lille, Manchester City și Maroc)
  • Pau Cubarsi (19 ani, Barcelona și Spania)
  • Yan Diomandé (19 ani, Real Madrid și Coasta de Fildeș)
  • Lennart Karl (18 ani, Bayern Munchen și Germania)
  • Eli Junior Kroupi (20 de ani, Bournemouth și Franța)
  • Lamine Yamal (19 ani, Barcelona și Spania)
  • Johan Manzambi (20 de ani, Aston Villa și Elveția)
  • Ibrahim Maza (20 de ani, Bayer Leverkusen și Algeria)
  • Warren Zaire-Emery (20 de ani, PSG și Franța)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
balonul de aur lionel messi kylian mbappe ousmane dembele lamine yamal
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:55
Incident șocant pe stadion Acuzații de agresiune sexuală: „Îngrozitor, mi-au spus că nu pot face nimic!” + cum a reacționat clubul
Incident șocant pe stadion  Acuzații de agresiune sexuală: „Îngrozitor, mi-au spus că nu pot face nimic!” + cum a reacționat clubul
13:48
Clipe de panică în Ligă Tânărul star al Borussiei s-a prăbușit pe teren! Transportat direct la spital. Ce s-a întâmplat
Clipe de panică în Ligă Tânărul star al Borussiei s-a prăbușit pe teren! Transportat direct la spital. Ce s-a întâmplat
13:09
Te-ai duce la Dinamo? Fostul golgheter de la FCSB ar accepta fără să ezite: „Absolut! Trecutul nu mai înseamnă nimic”
Te-ai duce la Dinamo? Fostul golgheter de la FCSB ar accepta fără să ezite: „Absolut! Trecutul nu mai înseamnă nimic”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Top stiri
Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor
Nationala
05:00
Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor
Citește mai mult
Hagi, cu ochii pe Polonia Doi portari-stranieri în mare formă ar putea intra în calcule pentru Liga Națiunilor
„Mă face să fiu optimist” Cristi Chivu, reacție neașteptată după eșecul cu Real Madrid » Ce a spus despre greșelile elevilor săi
Liga Campionilor
09:35
„Mă face să fiu optimist” Cristi Chivu, reacție neașteptată după eșecul cu Real Madrid » Ce a spus despre greșelile elevilor săi
Citește mai mult
„Mă face să fiu optimist” Cristi Chivu, reacție neașteptată după eșecul cu Real Madrid » Ce a spus despre greșelile elevilor săi
A învins omul-maraton! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz, într-un meci care s-a încheiat după 3 dimineața! 
Tenis
10:54
A învins omul-maraton! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz, într-un meci care s-a încheiat după 3 dimineața!
Citește mai mult
A învins omul-maraton! Ben Shelton, în semifinale la US Open, după o victorie incredibilă cu Alcaraz, într-un meci care s-a încheiat după 3 dimineața! 
BREAKING | Metrorex, în pericol să rămână fără bani pentru salariile angajaților. Ministerul Transporturilor a tăiat subvenția
B365
08.09
BREAKING | Metrorex, în pericol să rămână fără bani pentru salariile angajaților. Ministerul Transporturilor a tăiat subvenția
Citește mai mult
BREAKING | Metrorex, în pericol să rămână fără bani pentru salariile angajaților. Ministerul Transporturilor a tăiat subvenția

Echipe/Competiții

fcsb 110 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 39 rapid 16 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share