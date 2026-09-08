Balonul de Aur  Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători

A fost publicată lista celor 30 de jucători nominalizați la Balonul de Aur, cel mai important trofeu individual din fotbal.

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În acest an, Balonul de Aur se va decerna pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre, din Anglia.

Ediția din acest an va fi a 70-a din istorie, iar Londra a fost aleasă ca gazdă în semn de omagiu pentru Sir Stanley Matthews, primul câștigător al premiului.

A fost publicată lista celor 30 de nominalizați pentru Balonul de Aur

Printre nominalizați se numără nume importante precum Lamine Yamal, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe sau Harry Kane.

De opt ori câștigător al Balonului de Aur, Lionel Messi (39 de ani) a prins și el lista finală pentru prima dată din 2023, atunci când a cucerit pentru ultima oară prestigiosul trofeu.

Campioană Mondială, Spania este naționala cel mai bine reprezentată în cursa pentru Balonul de Aur, cu șase jucători nominalizați.

La nivel de club, PSG, câștigătoare a Ligii Campionilor pentru al doilea sezon consecutiv, este formația cu cei mai mulți reprezentanți pe lista nominalizaților, nu mai puțin de 10 jucători!

Perioada care s-a luat în considerare este 3 august 2025 – 19 iulie 2026

Jude Bellingham (23 de ani, Real Madrid și Anglia)

(23 de ani, Real Madrid și Anglia) Pau Cubarsi (19 ani, Barcelona și Spania)

(19 ani, Barcelona și Spania) Marc Cucurella (28 de ani, Real Madrid și Spania)

(28 de ani, Real Madrid și Spania) Ousmane Dembele (29 de ani, PSG și Franța)

(29 de ani, PSG și Franța) Luis Diaz (29 de ani, Bayern Munchen și Columbia)

(29 de ani, Bayern Munchen și Columbia) Bruno Fernandes (32 de ani, Manchester United și Portugalia)

(32 de ani, Manchester United și Portugalia) Gabriel (28 de ani, Arsenal și Brazilia)

(28 de ani, Arsenal și Brazilia) Erling Haaland (26 de ani, Manchester City și Norvegia)

(26 de ani, Manchester City și Norvegia) Achraf Hakimi (27 de ani, PSG și Maroc)

(27 de ani, PSG și Maroc) Harry Kane (33 de ani, Bayern Munchen și Anglia)

(33 de ani, Bayern Munchen și Anglia) Kvicha Kvaratskhelia (25 de ani, PSG și Georgia)

(25 de ani, PSG și Georgia) Lamine Yamal (19 ani, Barcelona și Spania)

(19 ani, Barcelona și Spania) Sadio Mane (34 de ani, Al Nassr și Senegal)

(34 de ani, Al Nassr și Senegal) Marquinhos (32 de ani, PSG și Brazilia)

(32 de ani, PSG și Brazilia) Lautaro Martinez (28 de ani, Inter și Argentina)

(28 de ani, Inter și Argentina) Kylian Mbappe (27 de ani, Real Madrid și Franța)

(27 de ani, Real Madrid și Franța) Nuno Mendes (24 de ani, PSG și Portugalia)

(24 de ani, PSG și Portugalia) Lionel Messi (39 de ani, Inter Miami și Argentina)

(39 de ani, Inter Miami și Argentina) Joao Neves (21 de ani, PSG și Portugalia)

(21 de ani, PSG și Portugalia) Michael Olise (24 de ani, Bayern Munchen și Franța)

(24 de ani, Bayern Munchen și Franța) Willian Pacho (24 de ani, PSG și Ecuador)

(24 de ani, PSG și Ecuador) Julian Quinones (29 de ani, Al Qadsiah și Mexic)

(29 de ani, Al Qadsiah și Mexic) Declan Rice (27 de ani, Arsenal și Anglia)

(27 de ani, Arsenal și Anglia) Rodri (30 de ani, Barcelona și Spania)

(30 de ani, Barcelona și Spania) Fabian Ruiz (30 de ani, PSG și Spania)

(30 de ani, PSG și Spania) William Saliba (25 de ani, Arsenal și Franța)

(25 de ani, Arsenal și Franța) Ferran Torres (26 de ani, PSG și Spania)

(26 de ani, PSG și Spania) Dayot Upamecano (27 de ani, Bayern Munchen și Franța)

(27 de ani, Bayern Munchen și Franța) Vinicius Junior (26 de ani, Real Madrid și Brazilia)

(26 de ani, Real Madrid și Brazilia) Vitinha (26 de ani, PSG și Portugalia)

Lista celor 30 de finaliste la Balonul de Aur în fotbalul feminin

Selma Bacha (25 de ani, OL Lyon, Franţa)

(25 de ani, OL Lyon, Franţa) Barbra Banda (25 de ani, Orlando Pride și Zambia)

(25 de ani, Orlando Pride și Zambia) Klara Buhl (25 de ani, Bayern Munchen și Germania)

(25 de ani, Bayern Munchen și Germania) Esmee Brugts (23 de ani, Barcelona și Olanda)

(23 de ani, Barcelona și Olanda) Mariona Caldentey (30 de ani, Arsenal și Spania)

(30 de ani, Arsenal și Spania) Scarlett Camberos (25 de ani, Club Amarica și Mexic)

(25 de ani, Club Amarica și Mexic) Kerstin Casparij (26 de ani, Manchester City și Olanda)

(26 de ani, Manchester City și Olanda) Temwa Chawinga (27 de ani, Kansas City și Malawi)

(27 de ani, Kansas City și Malawi) Cata Coll (25 de ani, Barcelona și Spania

(25 de ani, Barcelona și Spania ) Melchie Dumornay (23 de ani, OL Lyonnes și Haiti)

(23 de ani, OL Lyonnes și Haiti) Caroline Graham Hansen (31 de ani, Barcelona și Norvegia)

(31 de ani, Barcelona și Norvegia) Alex Greenwood (33 de ani, Manchester City și Anglia)

(33 de ani, Manchester City și Anglia) Pernille Harder (33 de ani, Bayern Munchen și Danemarca)

(33 de ani, Bayern Munchen și Danemarca) Patri Guijarro (28 de ani, Barcelona și Spania)

(28 de ani, Barcelona și Spania) Rose Lavelle (31 de ani, Gotham FC și Statele Unite)

(31 de ani, Gotham FC și Statele Unite) Yui Hasegawa (29 de ani, Manchester City și Japonia)

(29 de ani, Manchester City și Japonia) Mapi Leon (31 de ani, Barcelona și Spania)

(31 de ani, Barcelona și Spania) Lorena (29 de ani, Kansas City și Brazilia)

(29 de ani, Kansas City și Brazilia) Melvine Malard (26 de ani, Manchester United, Chelsea și Franţa)

(26 de ani, Manchester United, Chelsea și Franţa) Manaka Matsukubo (22 de ani, North Carolina Courage, Chelsea și Japonia)

(22 de ani, North Carolina Courage, Chelsea și Japonia) Ewa Pajor (29 de ani, Barcelona și Polonia)

(29 de ani, Barcelona și Polonia) Viviane Miedema (30 de ani, Manchester City și Olanda)

(30 de ani, Manchester City și Olanda) Claudia Pina (25 de ani, Barcelona și Spania)

(25 de ani, Barcelona și Spania) Alexia Putellas (32 de ani, Barcelona, London City Lionesses și Spania)

(32 de ani, Barcelona, London City Lionesses și Spania) Alessia Russo (27 de ani, Arsenal și Anglia)

(27 de ani, Arsenal și Anglia) Momoko Tanikawa (21 de ani, Bayern Munchen și Japonia)

(21 de ani, Bayern Munchen și Japonia) Wendie Renard (36 de ani, OL Lyon și Franţa)

(36 de ani, OL Lyon și Franţa) Kadija Shaw (28 de ani, Manchester City și Jamaica)

(28 de ani, Manchester City și Jamaica) Caroline Weir (31 de ani, Real Madrid, OL Lyon și Scoţia)

(31 de ani, Real Madrid, OL Lyon și Scoţia) Tessa Wullaert (33 de ani, Inter Milano, Como și Belgia)

Pe lângă cele două trofee Balonul de Aur, masculin și feminin, în cadrul ceremoniei vor mai fi acordate următoarele premii: Trofeul Kopa, Trofeul Yashin, Trofeul Gerd Muller, Trofeul Johan Cruyff, premiul pentru antrenorul anului, premiul pentru Clubul anului și Premiul Socrates

Lista pentru antrenorul anului:

Mikel Arteta (Arsenal)

(Arsenal) Luis de la Fuente (selecționer Spania)

(selecționer Spania) Unai Emery (Aston Villa)

(Aston Villa) Vincent Kompany (Belgia)

(Belgia) Luis Enrique (PSG)

Lista pentru portarul anului

Yassine Bounou (35 de ani, Al-Hilal și Maroc)

(35 de ani, Al-Hilal și Maroc) Thibaut Courtois (34 de ani, Real Madrid și Belgia)

(34 de ani, Real Madrid și Belgia) Joan Garcia (25 de ani, Barcelona și Spania)

(25 de ani, Barcelona și Spania) Gregor Kobel (28 de ani, Borussia Dortmund și Elveția)

(28 de ani, Borussia Dortmund și Elveția) Emiliano Martinez (34 de ani, Aston Villa, Chelsea și Argentina)

(34 de ani, Aston Villa, Chelsea și Argentina) Edouard Mendy (34 de ani, Al-Ahli și Senegal)

(34 de ani, Al-Ahli și Senegal) David Raya (30 de ani, Arsenal și Spania)

(30 de ani, Arsenal și Spania) Matvey Safonov (27 de ani, PSG și Rusia)

(27 de ani, PSG și Rusia) Unai Simon (29 de ani, Athletic Club și Spania)

(29 de ani, Athletic Club și Spania) Vozinha (40 de ani, Chaves Colo-Colo și Capul Verde)

Lista pentru trofeul Kopa - cel mai bun tânăr jucător

Kerim Alajbegovic (18 ani, Leverkusen, Juventus și Bosnia și Herțegovina)

(18 ani, Leverkusen, Juventus și Bosnia și Herțegovina) Ayyoub Bouaddi (18 ani, Lille, Manchester City și Maroc)

(18 ani, Lille, Manchester City și Maroc) Pau Cubarsi (19 ani, Barcelona și Spania)

(19 ani, Barcelona și Spania) Yan Diomandé (19 ani, Real Madrid și Coasta de Fildeș)

(19 ani, Real Madrid și Coasta de Fildeș) Lennart Karl (18 ani, Bayern Munchen și Germania)

(18 ani, Bayern Munchen și Germania) Eli Junior Kroupi (20 de ani, Bournemouth și Franța)

(20 de ani, Bournemouth și Franța) Lamine Yamal (19 ani, Barcelona și Spania)

(19 ani, Barcelona și Spania) Johan Manzambi (20 de ani, Aston Villa și Elveția)

(20 de ani, Aston Villa și Elveția) Ibrahim Maza (20 de ani, Bayer Leverkusen și Algeria)

(20 de ani, Bayer Leverkusen și Algeria) Warren Zaire-Emery (20 de ani, PSG și Franța)

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