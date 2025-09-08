Yamal, ajutat de turci Momente de nervozitate în parcarea stadionului. A pierdut pașaportul! Cum a reușit să revină în Spania

Lamine Yamal (18 ani), fotbalistul naționalei Spaniei, și-a pierdut pașaportul, după meciul câștigat de naționala iberică în Turcia, scor 6-0.

Deși nu a avut probleme pe teren, reușind două pase de gol, tânărul fotbalist s-a confruntat cu o situație incomodă după meci.

Lamine Yamal și-a pierdut pașaportul

La plecarea de la stadion, Lamine Yamal și-a dat seama că nu mai avea pașaportul. Vizibil afectat de situație, spaniolul a început căutările, fără succes însă.

Deși a scotocit în valiză, în parcarea stadionului din Konya, Yamal nu a reușit să găsească documentul.

Tânărul fotbalist s-a întors la vestiare pentru a căuta pașaportul, dar tot nu a reușit să îl găsească.

Conform turkiyetoday.com, Federația Spaniolă de Fotbal a contactat autoritățile din Turcia, iar după un efort comun, Lamine Yamal a putut părăsi țara separat de restul lotului, cu un avion privat.

Spania, victorie categorică în Turcia

Spania a înregistrat un rezultat zdrobitor în partida cu Turcia din preliminariile Campionatului Mondial.

Selecționata lui Luis de la Fuente a marcat de câte 3 ori în fiecare repriză, Mikel Merino reușind să înscrie 3 din cele 6 goluri. De asemenea, Pedri a reușit și el „dubla”, în timp ce Lamine Yamal a oferit două pase decisive.

În urma acestui rezultat, Spania ocupă prima poziție în clasamentul grupei, cu 9 puncte în două meciuri, fiind urmată de Georgia și Turcia, ambele cu câte 3 puncte și Bulgaria cu 0 puncte.

În luna octombrie, Spania va juca pe teren propriu ambele partide, cu Georgia, respectiv Bulgaria.

