Premiu-record, taxe pe măsură Cât au câștigat Alcaraz și Sinner după finala US Open » Avantajul italianului
Sinner și Alcaraz foto: montaj/GOLAZO.ro
Tenis

Premiu-record, taxe pe măsură Cât au câștigat Alcaraz și Sinner după finala US Open » Avantajul italianului

Ștefan Neda
Publicat: 08.09.2025, ora 11:23
Actualizat: 08.09.2025, ora 11:23
  • Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a câștigat turneul de la US Open, după o finală de foc cu Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP).
  • Cei doi s-au ales cu premii-record în acest an, după ce organizatorii au crescut considerabil sumele, însă o bună parte din bani va rămâne în SUA.
  • Cu ce sumă se vor alege cei doi și încasările sportivilor ajunși în fazele superioare, mai jos.

Carlos Alcaraz a cucerit al șaselea trofeu de Grand Slam al carierei la doar 22 de ani și 125 de zile, scor 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, în fața lui Jannik Sinner. Ultimul act le-a adus celor doi sportivi un total de 7,5 milioane de dolari.

Carlos Alcaraz va plăti un impozit uriaș pentru premiul de la US Open

Premiile totale de la US Open s-au ridicat în 2025 la 90 de milioane de dolari, o creștere de 38,89% comparativ cu ediția precedentă.

Astfel, câștigătorul finalei s-a ales cu un premiu de 5 de milioane de dolari, însă o bună parte din această sumă va rămâne în Statele Unite.

Alcaraz va plăti aproximativ 30%, impozitul general al SUA pentru veniturile obținute pe teritoriul țării, plus încă o taxă suplimentară care se aplică la nivelul orașului New York, care duce la un impozit total de 37%, informează sportbible.com.

În urma impozitării, spaniolul va pleca acasă cu aproximativ 3,15 milioane de dolari, din care va fi plăti taxe și în țara natală, în ciuda acordului fiscal care există între SUA și Spania.

Cât despre Sinner, care s-a ales cu 2,5 milioane, acesta nu va întâmpina la fel de multe dificultăți. Domiciliat în Monaco, el nu va plăti și în principat, întrucât este scutit de taxe.

Sinner - Alcaraz, în finala US Open
Sinner - Alcaraz, în finala US Open

Galerie foto (7 imagini)

Sinner - Alcaraz, în finala US Open Sinner - Alcaraz, în finala US Open Sinner - Alcaraz, în finala US Open Sinner - Alcaraz, în finala US Open Sinner - Alcaraz, în finala US Open
+7 Foto
labels.photo-gallery
53,48 milioane de dolari
este suma câștigată până acum de Carlos Alcaraz, în cariera de tenismen, dintre care 15,63 milioane sunt adunate doar în 2025

Dacă luăm în calcul și sumele pe care spaniolul le va achita agenților, antrenorilor și întregului staff, procentul total se duce spre 40-45%.

Cu aceeași problemă se va confrunta și Aryna Sabalenka, câștigătoarea US Open WTA, care va plăti în SUA același procent ca Alcaraz, din aceeași sumă câștigată.

Lista câștigurilor de la US Open în fiecare fază de pe tabloul principal

  • Primul tur: 110.000$
  • Al doilea tur: 154.000$
  • Al treilea tur: 237.000$
  • Optimi de finală: 400.000$
  • Sferturi de finală: 660.000$
  • Semifinale: 1.260.000$
  • Locul doi: 2.500.000$
  • Câștigător: 5.000.000$

us open taxe impozite jannik sinner carlos alcaraz
