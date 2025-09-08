Demolați de Spania Turcii, umiliți acasă! Au luat gol după gol în fața a 40.000 de fani

Spania a zdrobit-o pe Turcia, scor 6-0, în preliminariile CM 2026.

Mikel Merino, jucătorul celor de la Arsenal, a marcat 3 goluri în partida disputată la Konya, în Turcia, în fața a peste 40.000 de fani.

Formația iberică a început perfect partida, reușind să deschidă scorul încă din minutul 6, grație golului marcat de Pedri. La doar 18 minute distanță, Mikel Merino a dublat avantajul Spaniei.

Spania a demolat Turcia

Același Mikel Merino și-a trecut din nou numele pe tabela de marcaj, în prelungirile primei reprize, stabilind scorul pauzei, 3-0 pentru Spania.

După revenirea de la cabine, ibericii nu au scăzut turația, reușind să ducă scorul la 4-0, în minutul 53, atunci când Ferran Torres a punctat din pasa lui Lamine Yamal.

Același Lamine Yamal a pasat decisiv și 4 minute mai târziu, când Mikel Merino a reușit să își completeze hat-trick-ul

Pedri a reușit și el „dubla”, în minutul 62, stabilind scorul final, 6-0 în favoarea selecționatei antrenate de Luis de la Fuente.

După două meciuri jucate în grupa de calificare, Spania ocupă locul 1, fiind urmată de Georgia, Turcia și Bulgaria.

În luna octombrie, Spania va juca pe teren propriu ambele partide, cu Georgia, respectiv Bulgaria.

