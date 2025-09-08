FIFA face o schimbare radicală Câte meciuri va fi  obligată naționala să joace în 16 zile!

FIFA a decis să facă o modificare importantă în calendarul internațional, începând de anul viitor.

Forul mondial va uni primele două perioade de toamnă dedicate selecționatelor.

Ceea ce înseamnă mai multe meciuri într-un interval mai scurt de timp.

Naționala lui Mircea Lucescu se pregătește să joace marți seară la Nicosia, împotriva Ciprului, în preliminariile Mondialului.

Pe 12 octombrie, va înfrunta Austria, la București.

Pe 15 și 18 noiembrie, ultimele meciuri din grupă, la Zenica cu Bosnia și acasă cu San Marino.

Va fi însă ultima oară când selecționata va avea trei „ferestre” în programul de toamnă.

România va juca patru partide în 16 zile într-o „fereastră” unică. Una la 4 zile

FIFA a decis să facă o schimbare majoră în calendarul 2026-2030. Începând de anul viitor, forul de la Zurich nu va mai include trei pauze de câte nouă zile toamna pentru partidele echipelor naționale.

Va uni primele două perioade într-una singură. În 2026, va demara pe 21 septembrie și se va încheia pe 6 octombrie.

Un interval puțin mai mare de două săptămâni. Ceea ce înseamnă că România și celelalte reprezentative vor disputa nu mai puțin de patru jocuri (maximum) în 16 zile. Un meci la fiecare patru zile!

Mai multe dueluri într-o perioadă mai scurtă: 4 în 16 zile într-un singur spațiu în loc de 4 în 18 zile împărțite în două „ferestre”.

România nu va mai avea în fiecare an cinci perioade pentru meciuri

Calendarul anual nu va mai cuprinde cinci momente dedicate naționalelor (în afara turneelor finale continentale sau mondiale), ci patru.

Așa va arăta programul în 2026, potrivit fifa.com:

23-31 martie (maximum două întâlniri).

1-9 iunie (două).

21 septembrie-6 octombrie (patru).

9-17 noiembrie (două).

La mijlocul lor va fi Campionatul Mondial, organizat în Statele Unite, Canada și Mexic, între 11 iunie și 19 iulie.

