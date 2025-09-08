Haaland, accident straniu Ce a pățit atacantul norvegian în cantonamentul naționalei

- Erling Haaland (25 de ani), atacantul naționalei Norvegiei, a avut parte de un accident straniu în cantonament.
Fotbalistul celor de la Manchester City s-a lovit de ușa autocarului și s-a ales cu buza spartă și a avut nevoie de 3 puncte de sutură.
Erling Haaland, accident în cantonamentul naționalei Norvegiei
La întoarcerea de la antrenament, Haaland s-a lovit cu capul de ușa autobuzului.
Conform celor de la marca.com, Haaland a fost lovit de către ușă în momentul în care dorea să își ia bagajele de la autocar.
Staff-ul medical a fost nevoit să îi aplice atacantului 3 puncte de sutură. Cu toate acestea, Haaland va putea evolua pentru națională în meciul cu Moldova, partidă care se va disputa marți seara.
Fotbalistul celor de la Manchester City s-a amuzat pe seama incidentului nefericit, împărtășind cele întâmplate pe rețelele de socializare. Acesta a postat mai multe selfie-uri în care se poate observa cicatricea.
„Tocmai ce m-am lovit de ușa autocarului, trei copci” și „Arăt destul de bine”, a scris atacantul pe social-media.
Și fanii fotbalistului s-au amuzat. Unul dintre aceștia l-a întrebat pe norvegian: „Cine te-a lovit?”. Răspunsul lui Haaland a fost: „Hahaha, doar răspunsuri greșite”
Ulterior, un alt fan a sugerat că Martin Odegaard l-ar fi lovit pe Haaland. Norvegianul i-a răspuns acestuia cu zâmbetul pe buze: „Corect”.