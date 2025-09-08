Haaland, accident straniu Ce a pățit atacantul norvegian în cantonamentul naționalei

Erling Haaland (25 de ani), atacantul naționalei Norvegiei, a avut parte de un accident straniu în cantonament.

Fotbalistul celor de la Manchester City s-a lovit de ușa autocarului și s-a ales cu buza spartă și a avut nevoie de 3 puncte de sutură.

Erling Haaland, accident în cantonamentul naționalei Norvegiei

La întoarcerea de la antrenament, Haaland s-a lovit cu capul de ușa autobuzului.

Conform celor de la marca.com, Haaland a fost lovit de către ușă în momentul în care dorea să își ia bagajele de la autocar.

Staff-ul medical a fost nevoit să îi aplice atacantului 3 puncte de sutură. Cu toate acestea, Haaland va putea evolua pentru națională în meciul cu Moldova, partidă care se va disputa marți seara.

180 de milioane de euro este cota lui Erling Haaland, conform Transfermarkt

Fotbalistul celor de la Manchester City s-a amuzat pe seama incidentului nefericit, împărtășind cele întâmplate pe rețelele de socializare. Acesta a postat mai multe selfie-uri în care se poate observa cicatricea.

„Tocmai ce m-am lovit de ușa autocarului, trei copci” și „Arăt destul de bine”, a scris atacantul pe social-media.

Și fanii fotbalistului s-au amuzat. Unul dintre aceștia l-a întrebat pe norvegian: „Cine te-a lovit?”. Răspunsul lui Haaland a fost: „Hahaha, doar răspunsuri greșite”

Ulterior, un alt fan a sugerat că Martin Odegaard l-ar fi lovit pe Haaland. Norvegianul i-a răspuns acestuia cu zâmbetul pe buze: „Corect”.

