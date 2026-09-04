„Yamal, o rușine!” Lamine, certat că a ales naționala Spaniei: „Va fi mereu marocan”. Ce s-a întâmplat la discuțiile cu „leii din Atlas”

Lamine Yamal, 19 ani, joacă din 2023 pentru La Roja, cucerind succesiv Euro și Mondialul.

Marocanii îl critică pe atacantul Barcelonei că nu a ales selecționata lor, ca Brahim Diaz.

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Talentul lui Lamine Yamal a depășit granițele Spaniei încă de la începutul adolescenței.

S-a născut la Esplugues de Llobregat, în zona metropolitană a Barcelonei, și La Roja era prima națională la care putea juca.

Dar originea marocană a tatălui îl putea ajuta să reprezinte și selecționata „leilor din Atlas”, dacă ar fi vrut.

„Afecțiunea pe o va primi Yamal de la spanioli nu va fi niciodată ca în Maroc”

Brahim Diaz, 27 de ani, născut la Malaga, a ales Marocul. Lamine a preferat Spania și unii încă îl ceartă pentru această decizie.

Mustapha Hadji, fost jucător al lui Loți Boloni la Nancy la mijlocul anilor 1990, este unul dintre critici.

Lamine Yamal, la CM 2026. Foto: Imago

„E păcat că Yamal nu a ales Marocul. Afecțiunea pe o va primi de la spanioli nu va fi niciodată la fel de mare precum cea pe care ar fi primit-o de la marocani”, a declarat ex-internaționalul pentru Al-Arabiya Sports, citat preluat și de Marca.com.

Lamine Yamal va fi mereu marocan, chiar dacă joacă pentru Spania. E o rușine că nu a vrut să reprezinte Marocul. Dacă ar fi făcut-o, lucrurile ar fi stat altfel. Mustapha Hadji, fost atacant marocan

Yamal, campion european și mondial cu Spania

Lucrurile ar fi putut sta altfel dacă Lamine și tatăl său ar fi luat o hotărâre diferită când catalanul era doar un puști de 16 ani.

Era o mare șansă în plus pentru Maroc la Campionatul Mondial și una în minus pentru Spania.

Lamine a cucerit deja șase trofee cu Barcelona. Foto: Imago

Totuși, în 2023, a spus „da” Spaniei. Și, de atunci, împreună cu el, La Roja a câștigat ambele turnee finale la care a participat:

Euro 2024 și CM 2026.

20 de goluri a influențat Lamine Yamal (7 reușite și 13 assisturi) în 33 de selecții pentru Spania

Yamal: „Domnule, eu aleg Spania. Mă simt spaniol”

Walid Regragui, selecționerul Marocului între 2022 și 2026, semifinalist la CM 2022, a confirmat pentru podcastul „Magharib” că a încercat să-l convingă pe Yamal să joace pentru naționala țării sale încă de când Lamine era un copil de 14 ani.

🇲🇦🇪🇦 Walid #Regragui, dans un entretien, déclare :



« On a suivi Lamine #Yamal dès ses 14 ans, rencontré la famille, parlé avec le joueur pendant plus de deux ans.



Au moment du choix, il a pris l’#Espagne. Point.



Rfissa ou pas, le petit a choisi son pays de cœur. »



Marocains… pic.twitter.com/aYZ3fTbooo — MD🇲🇦 (@GeoCherifien) August 31, 2026

Ultima discuție a avut loc în vara lui 2023. Adolescentul luase decizia. „La două sau trei zile după ce am vorbit cu el, m-a sunat și mi-a spus respectuos: «Domnule, vă mulțumesc pentru afecțiune, dar eu aleg Spania. Mă simt spaniol». Este un băiat foarte sincer”, și-a amintit Regragui.

Extrema a debutat cu gol marcat pe 8 septembrie 2023, la 7-1 cu Georgia, în preliminariile CE.

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