Și-a provocat jucătorul și l-a dat afară! Antrenorul a recunoscut fără probleme că a inventat un conflict pentru că echipa mergea bine: „Un cadou extraordinar”

Landon Donovan (44 de ani), fostul atacant al naționalei Statelor Unite, a povestit cum a provocat intenționat un conflict cu unul dintre cei mai buni jucători ai lui San Diego Loyal, echipă pe care a antrenat-o în USL Championship, liga a doua din SUA. Iar jucătorul chiar a fost dat afară!

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Donovan a dezvăluit în podcastul How Leaders Lead una dintre metodele controversate pe care le-a folosit în perioada 2020-2022, când era antrenor la San Diego Loyal. Echipa câștiga și juca bine, însă fostul internațional american se temea că relaxarea va interveni în vestiar.

Landon Donovan recunoaște fără probleme că și-a provocat intenționat un jucător, apoi l-a dat afară

„Jucam bine, lucrurile mergeau bine, dar puteai vedea cum începea să se strecoare relaxarea în grup. Dar când lucrurile merg bine, nu poți pur și simplu să-i faci praf în vestiar după ce câștigi cu 3-0, nu?

Un om pe care îl admir foarte mult ca lider este Nate Miller, care era antrenorul nostru secund la acea vreme, apoi a devenit principal și a continuat să facă lucruri extraordinare.

El spunea mereu același lucru: «Trebuie să găsim un conflict. Avem nevoie de ceva acum care să le atragă atenția băieților»”, a povestit Donovan.

Iar cei doi au găsit momentul perfect după un antrenament în care unul dintre cei mai buni jucători ai echipei evolua pe alt post și nu s-a apărat cum trebuie când echipa sa a primit gol.

„Am primit un cadou extraordinar. Am pus imaginile și l-am indicat în fața tuturor. I-am spus: «Nu-mi pasă dacă joci portar, fundaș dreapta, atacant sau orice altceva. Dacă te aperi așa, nu vom ajunge niciodată acolo unde vrem.

Poți să fii supărat că nu joci pe poziția ta cea mai bună sau din orice alt motiv, dar nu contează unde joci dacă te aperi în felul ăsta»”, spune Donovan.

Iar planul a funcționat. Provocat în fața colegilor, jucătorul a reacționat și s-a apărat:

„Lucrurile au devenit puțin tensionate, dar ne-a făcut un cadou extraordinar, pentru că a reacționat foarte urât în fața grupului și a venit puțin după mine. Dar eu eram pregătit pentru asta. Așa că am putut să-i dau replica.

După ședință a venit la mine și, iar asta a fost partea cea mai bună, mi-a spus: «Nu cred că acesta este locul potrivit pentru mine. Vreau să plec!».

Donovan s-a dus apoi la patronul clubului și i-a cerut permisiunea să renunțe la unul dintre cei mai buni fotbaliști ai echipei, chiar dacă decizia presupunea o pierdere financiară de 50.000 de dolari pentru a-i rezilia contractul.

Și-a cerut scuze, dar tot a fost dat afară!

Jucătorul a revenit însă în dimineața următoare pentru a-și prezenta scuzele: „M-am gândit și chiar cred că am făcut o greșeală. Chiar vreau să rămân aici”.

Donovan a refuzat însă și contractul a fost rupt: „Decizia aceea și ceea ce a produs în cadrul grupului au fost enorme. Dacă ești dispus să renunți la unul dintre cei mai buni jucători pentru că nu face ceea ce ar trebui să facă, restul grupului devine atent, nu? A fost cel mai bun cadou pe care îl puteam primi”.

A funcționat strategia lui Donovan? În cele trei sezoane petrecute la San Diego Loyal, formația sa s-a calificat de două ori în play-off, unde a fost eliminată de fiecare dată în optimi!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport