Și-a provocat jucătorul și l-a dat afară! Antrenorul a recunoscut fără probleme că a inventat un conflict pentru că echipa mergea bine: „Un cadou extraordinar”
Campionate

Și-a provocat jucătorul și l-a dat afară! Antrenorul a recunoscut fără probleme că a inventat un conflict pentru că echipa mergea bine: „Un cadou extraordinar”

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 08.08.2026, ora 18:43
alt-text Actualizat: 08.08.2026, ora 20:32
  • Landon Donovan (44 de ani), fostul atacant al naționalei Statelor Unite, a povestit cum a provocat intenționat un conflict cu unul dintre cei mai buni jucători ai lui San Diego Loyal, echipă pe care a antrenat-o în USL Championship, liga a doua din SUA. Iar jucătorul chiar a fost dat afară!
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Donovan a dezvăluit în podcastul How Leaders Lead una dintre metodele controversate pe care le-a folosit în perioada 2020-2022, când era antrenor la San Diego Loyal. Echipa câștiga și juca bine, însă fostul internațional american se temea că relaxarea va interveni în vestiar.

Landon Donovan recunoaște fără probleme că și-a provocat intenționat un jucător, apoi l-a dat afară

„Jucam bine, lucrurile mergeau bine, dar puteai vedea cum începea să se strecoare relaxarea în grup. Dar când lucrurile merg bine, nu poți pur și simplu să-i faci praf în vestiar după ce câștigi cu 3-0, nu?

Un om pe care îl admir foarte mult ca lider este Nate Miller, care era antrenorul nostru secund la acea vreme, apoi a devenit principal și a continuat să facă lucruri extraordinare.

El spunea mereu același lucru: «Trebuie să găsim un conflict. Avem nevoie de ceva acum care să le atragă atenția băieților»”, a povestit Donovan.

Iar cei doi au găsit momentul perfect după un antrenament în care unul dintre cei mai buni jucători ai echipei evolua pe alt post și nu s-a apărat cum trebuie când echipa sa a primit gol.

„Am primit un cadou extraordinar. Am pus imaginile și l-am indicat în fața tuturor. I-am spus: «Nu-mi pasă dacă joci portar, fundaș dreapta, atacant sau orice altceva. Dacă te aperi așa, nu vom ajunge niciodată acolo unde vrem.

Poți să fii supărat că nu joci pe poziția ta cea mai bună sau din orice alt motiv, dar nu contează unde joci dacă te aperi în felul ăsta»”, spune Donovan.

Iar planul a funcționat. Provocat în fața colegilor, jucătorul a reacționat și s-a apărat:

„Lucrurile au devenit puțin tensionate, dar ne-a făcut un cadou extraordinar, pentru că a reacționat foarte urât în fața grupului și a venit puțin după mine. Dar eu eram pregătit pentru asta. Așa că am putut să-i dau replica.

După ședință a venit la mine și, iar asta a fost partea cea mai bună, mi-a spus: «Nu cred că acesta este locul potrivit pentru mine. Vreau să plec!».

Donovan s-a dus apoi la patronul clubului și i-a cerut permisiunea să renunțe la unul dintre cei mai buni fotbaliști ai echipei, chiar dacă decizia presupunea o pierdere financiară de 50.000 de dolari pentru a-i rezilia contractul.

Și-a cerut scuze, dar tot a fost dat afară!

Jucătorul a revenit însă în dimineața următoare pentru a-și prezenta scuzele: „M-am gândit și chiar cred că am făcut o greșeală. Chiar vreau să rămân aici”.

Donovan a refuzat însă și contractul a fost rupt: „Decizia aceea și ceea ce a produs în cadrul grupului au fost enorme. Dacă ești dispus să renunți la unul dintre cei mai buni jucători pentru că nu face ceea ce ar trebui să facă, restul grupului devine atent, nu? A fost cel mai bun cadou pe care îl puteam primi”.

A funcționat strategia lui Donovan? În cele trei sezoane petrecute la San Diego Loyal, formația sa s-a calificat de două ori în play-off, unde a fost eliminată de fiecare dată în optimi!

Citește și

„La naiba, nu mă mai întorc acolo!” Fostul antrenor al echipei de gimnastică dă cărțile pe față despre  haosul din FRG și exodul tinerelor stele în SUA
Gimnastica
16:36
„La naiba, nu mă mai întorc acolo!” Fostul antrenor al echipei de gimnastică dă cărțile pe față despre haosul din FRG și exodul tinerelor stele în SUA
Citește mai mult
„La naiba, nu mă mai întorc acolo!” Fostul antrenor al echipei de gimnastică dă cărțile pe față despre  haosul din FRG și exodul tinerelor stele în SUA
Ultima decizie  în afaceri De pe patul de spital, Mircea Lucescu a votat prelungirea cu 99 de ani a mandatului unui partener » Șase zile mai târziu s-a stins
Special
09:14
Ultima decizie în afaceri De pe patul de spital, Mircea Lucescu a votat prelungirea cu 99 de ani a mandatului unui partener » Șase zile mai târziu s-a stins
Citește mai mult
Ultima decizie  în afaceri De pe patul de spital, Mircea Lucescu a votat prelungirea cu 99 de ani a mandatului unui partener » Șase zile mai târziu s-a stins

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cel mai în vârstă șef de stat din lume a plecat într-o scurtă vacanță acum două luni și nu s-a mai întors
Cel mai în vârstă șef de stat din lume a plecat într-o scurtă vacanță acum două luni și nu s-a mai întors
Cel mai în vârstă șef de stat din lume a plecat într-o scurtă vacanță acum două luni și nu s-a mai întors
tensiuni Landon Donovan conflict usl san diego loyal
Știrile zilei din sport
„La naiba, nu mă mai întorc acolo!” Fostul antrenor al echipei de gimnastică dă cărțile pe față despre  haosul din FRG și exodul tinerelor stele în SUA
Gimnastica
08.08
„La naiba, nu mă mai întorc acolo!” Fostul antrenor al echipei de gimnastică dă cărțile pe față despre haosul din FRG și exodul tinerelor stele în SUA
Citește mai mult
„La naiba, nu mă mai întorc acolo!” Fostul antrenor al echipei de gimnastică dă cărțile pe față despre  haosul din FRG și exodul tinerelor stele în SUA
Ce se întâmplă cu noul transfer Fetai nu e în lotul de diseară. Antrenorul lui Dinamo, despre debutul fundașului central: „Există un anumit timp”
Superliga
08.08
Ce se întâmplă cu noul transfer Fetai nu e în lotul de diseară. Antrenorul lui Dinamo, despre debutul fundașului central: „Există un anumit timp”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu noul transfer Fetai nu e în lotul de diseară. Antrenorul lui Dinamo, despre debutul fundașului central: „Există un anumit timp”
Dan Petrescu la FCSB? Reacția antrenorului, după propunerea lui Gigi Becali:  „Sunt bucuros”
Superliga
08.08
Dan Petrescu la FCSB? Reacția antrenorului, după propunerea lui Gigi Becali: „Sunt bucuros”
Citește mai mult
Dan Petrescu la FCSB? Reacția antrenorului, după propunerea lui Gigi Becali:  „Sunt bucuros”
Mesaj de susținere pentru Călin Georgescu Luptătorul român și-a exprimat admirația pentru fostul candidat la  președinția României: „Nu sunt putinist”
Box
08.08
Mesaj de susținere pentru Călin Georgescu Luptătorul român și-a exprimat admirația pentru fostul candidat la președinția României: „Nu sunt putinist”
Citește mai mult
Mesaj de susținere pentru Călin Georgescu Luptătorul român și-a exprimat admirația pentru fostul candidat la  președinția României: „Nu sunt putinist”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:47
Situație critică la CFR Un fost jucător al clujenilor a „ajutat” clubul să plătească salariile fotbaliștilor!
Situație critică la CFR Un fost jucător al clujenilor a „ajutat” clubul să plătească salariile fotbaliștilor!
11:01
4 din 4, la fel ca Duckadam VIDEO. Portarul lui Millwall a făcut minuni în Cupa Ligii Angliei! Erou la loviturile de departajare
4 din 4, la fel ca Duckadam VIDEO. Portarul lui Millwall a făcut minuni în Cupa Ligii Angliei! Erou la loviturile de departajare
11:31
Moment incredibil la un meci VIDEO. Mingea a ieșit din stadion și a provocat un accident rutier. Imaginile s-au viralizat imediat
Moment incredibil la un meci VIDEO. Mingea a ieșit din stadion și a provocat un accident rutier. Imaginile s-au viralizat imediat
10:15
FIFA, mesaj furios Acuză că există o conspirație împotriva lui Infantino, după ce s-a scris că elvețianul și-ar fi promovat presupusa amantă
FIFA, mesaj furios Acuză că există o conspirație împotriva lui Infantino, după ce s-a scris că elvețianul și-ar fi promovat presupusa amantă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Top stiri
Infantino, idilă cu o angajată? UEFA ar fi plătit-o să plece, după ce a avut o relație cu actualul președinte FIFA
Campionate
08.08
Infantino, idilă cu o angajată? UEFA ar fi plătit-o să plece, după ce a avut o relație cu actualul președinte FIFA
Citește mai mult
Infantino, idilă cu o angajată? UEFA ar fi plătit-o să plece, după ce a avut o relație cu actualul președinte FIFA
A plecat de la Craiova Campioana României s-a despărțit de jucătorul eliminat în meciul cu Dinamo. Prezentat oficial la noua echipă
Superliga
08.08
A plecat de la Craiova Campioana României s-a despărțit de jucătorul eliminat în meciul cu Dinamo. Prezentat oficial la noua echipă
Citește mai mult
A plecat de la Craiova Campioana României s-a despărțit de jucătorul eliminat în meciul cu Dinamo. Prezentat oficial la noua echipă
Tulcea s-a îndrăgostit de baschet! VIDEO: Reportaj GOLAZO.ro cu atmosfera incredibilă la Europeanul U18: peste 20.000 de oameni și imagini care au făcut înconjurul lumii
Baschet
07.08
Tulcea s-a îndrăgostit de baschet! VIDEO: Reportaj GOLAZO.ro cu atmosfera incredibilă la Europeanul U18: peste 20.000 de oameni și imagini care au făcut înconjurul lumii
Citește mai mult
Tulcea s-a îndrăgostit de baschet! VIDEO: Reportaj GOLAZO.ro cu atmosfera incredibilă la Europeanul U18: peste 20.000 de oameni și imagini care au făcut înconjurul lumii
VIDEO | Trotinetă spulberată de o mașină, pe Șoseaua Pantelimon. Echipe de salvare la fața locului, trafic aproape blocat
B365
07.08
VIDEO | Trotinetă spulberată de o mașină, pe Șoseaua Pantelimon. Echipe de salvare la fața locului, trafic aproape blocat
Citește mai mult
VIDEO | Trotinetă spulberată de o mașină, pe Șoseaua Pantelimon. Echipe de salvare la fața locului, trafic aproape blocat

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 17 rapid 22 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 18

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
A murit tatăl lui Messi Ghidul lui Leo avea 68 de ani. A făcut totul pentru ca fiul său să devină o legendă
Campionate
08.08

A murit tatăl lui Messi Ghidul lui Leo avea 68 de ani. A făcut totul pentru ca fiul său să devină o legendă

Citește mai mult
A murit tatăl lui Messi Ghidul lui Leo avea 68 de ani. A făcut totul pentru ca fiul său să devină o legendă
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share