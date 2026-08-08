Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează! FOTO: Suprafața de joc, tot mai afectată: porțiuni arse și diferențe mari de culoare +12 foto
Așa arată gazonul pe Arcul de Triumf (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
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Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează! FOTO: Suprafața de joc, tot mai afectată: porțiuni arse și diferențe mari de culoare

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 08.08.2026, ora 21:25
alt-text Actualizat: 08.08.2026, ora 23:04
  • Gazonul stadionului „Arcul de Triumf” dă tot mai multe semne că nu face față ritmului în care este folosită arena din nordul Bucureștiului.
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La partida Dinamo - FC Voluntari starea suprafeței de joc a atras atenția încă de la încălzirea celor două echipe.

Privit de aproape, dar și din tribune, terenul prezintă numeroase zone afectate.

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Gazonul de pe Arcul de Triumf, tot mai solicitat, tot mai prost

Problemele vin într-o perioadă în care „Arcul de Triumf” a devenit una dintre cele mai solicitate arene din București.

Dinamo își dispută aici meciurile de pe teren propriu, iar stadionul a devenit în această perioadă și o soluție pentru FCSB care a abandonat Ghencea exact din același motiv.

Numărul mai mare de partide înseamnă automat mai puțin timp pentru refacerea gazonului între două jocuri.

Peste această problemă s-au suprapus și temperaturile foarte ridicate din ultima perioadă, care au afectat suplimentar iarba.

Pe suprafața de joc se observă numeroase pete gălbui și porțiuni în care iarba pare arsă sau foarte rară.

Sunt afectate și zonele din spatele porților, unde gazonul a fost ars în porțiunile în care a fost acoperit de reclame. A rămas verde însă partea în care se afla logo-ul Nike, care acum pare imprimat pe suprafață.

Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (12 imagini)

Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
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În alte puncte există petice de un verde mult mai intens decât restul terenului, ceea ce creează impresia unor intervenții de altă natură asupra gazonului.

Gazon „curcubeu” pe Arcul de Triumf

Diferențele de culoare sunt evidente mai ales când terenul este privit de sus: suprafața nu mai are o nuanță uniformă, ci este un adevărat mozaic de verde închis, verde deschis și galben.

În fotografiile realizate de aproape se văd și zone în care firul de iarbă este foarte subțire, pământul începe să devină vizibil, iar gazonul pare fragil. Sunt și porțiuni mai închise la culoare, aparent tratate.

De la distanță, sub lumina nocturnei, gazonul încă oferă o imagine acceptabilă. O privire mai atentă arată însă o cu totul altă situație.

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