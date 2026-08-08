Marius Șumudică (55 de ani) ar fi bătut palma cu CFR Cluj pentru o revenire în Gruia după 5 ani.

Tehnicianul îl va înlocui pe Antonio Folha (55 de ani), portughezul care a rezistat pe banca ardelenilor doar 6 etape.

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Varga n-a glumit! Folha chiar e istorie la CFR după umilința suferită în prima manșă din turul 3 al Conference League, 0-5 cu Tromso, chiar în Gruia.

Șumudică se întoarce la CFR Cluj! Ce salariu ar avea + condiția pusă de antrenor

La doar două zile distanță de la eșecul rușinos, patronul „feroviarilor” a anunțat că s-a înțeles cu Marius Șumudică!

„M-am întâlnit azi cu Șumudică, am bătut palma, e noul antrenor al CFR-ului. Nu a fost greu de convins, își dorea să vină, are foame de performanță.

Vă rog, nu mă întrebați de salarii, bonusuri și alte chestii de genul. Nu vă pot spune. Important e că avem antrenor și cu această ocazie îi urăm succes”, a spus Neluțu Varga, conform digisport.ro.

Finanțatorul ardelenilor a dezvăluit și principala condiții pe care a avut-o antrenorul, noi investiții până pe 7 septembrie, când se încheie perioada de transferuri:

„A spus că își dorește 4-5 jucători, iar eu i-am promis că îi va avea chiar de săptămâna viitoare la dispoziție”.

Moderatorul Radu Naum, editorialist GOLAZO.ro, a a spus în emisiunea Fotbal Club că tehnicianul ar urma să aibă un salariu de 20.000 de euro pe lună.

Jucătorii aduși de CFR în această vară

Yuval Sade (Maccabi Netanya)

Andrei Moreira (Volos)*

Renato Pantalon (Jablonec)*

Francisco Barrios (Boston River)*

Bruno Costa (Gimhae)*

Stefan Drazic (APOEL)

Igor Savic (Zrinjski)

Amin Ziblim (Muscelul Câmpulung)

Șumudică dezvăluise la Fanatik ce jucători ar trebui aduși la CFR înainte să preia echipa: „Au nevoie în opinia mea de 3-4 transferuri. Doi fundași centrali, după ce își revine Huja. Un portar și un număr 6. Așa văd eu”.

Ioan Varga l-a umilit și l-a ironizat pe Șumudică: „Cea mai proastă alegere”

Șumudică a mai condus-o pe CFR Cluj pentru 3 luni în 2021. A fost demis după ce a suferit două eliminări consecutive în Europa, fiind învins în turul 3 din Liga Campionilor, 1-1 și 1-3 cu Young Boys, dar și în play-off-ul Europa League, 0-4 și 1-2 cu Steaua Roșie.

Echipa se calificase însă în grupele Conference League și avea 6 victorii în primele 6 runde din Liga 1.

Înainte ca despărțirea să fie oficializată, Ioan Varga a decis să închidă porțile bazei la ora antrenamentului fără să-l anunțe pe tehnician. Șumudică a rămas în fața porții și a fost nevoit să conducă ședința de pregătire într-un garaj.

În primăvara lui 2022, patronul celor de la CFR Cluj l-a ironizat pe Șumudică, în momentul în care se vorbea de o posibilă revenire în Gruia.

„I-am reproșat lui Marian Copilu și că Marius Șumudică a fost cea mai proastă alegere pentru CFR Cluj. Nu era pentru noi. Nu spun că Șumudică e un antrenor slab sau rău, dar nu se potrivește cu profilul clubului nostru”, declara Varga, citat de fanatik.ro.

Oameni ca Ionuț Chirilă și Marius Șumudică, oameni de genul acesta, sunt niște personaje care se bagă singure în seamă și nu trebuie băgate în seamă Ioan Varga, în martie 2023 pentru sursa citată

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