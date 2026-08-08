Dinamo - FC Voluntari 4-0 „Alb-roșiii” au făcut spectacol, după o partidă dominată aproape în totalitate +26 foto
Dinamo - FC Voluntari. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Dinamo - FC Voluntari 4-0 „Alb-roșiii” au făcut spectacol, după o partidă dominată aproape în totalitate

alt-text Ștefan Neda , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 08.08.2026, ora 21:18
alt-text Actualizat: 08.08.2026, ora 23:35
  • Dinamo - FC Voluntari 4-0. Succes pentru elevii lui Nuno Campos în etapa #4 din Liga 1.
  • „Câinii” au ajuns la 7 puncte în acest start de sezon.
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Partida a început direct cu ocazii la poarta ilfovenilor. Armstrong și Pop au fost primii care l-au pus la treabă pe portarul Jurhar, însă fără succes.

Primul gol a venit în minutul 40, după un penalty transformat de atacantul scoțian. Arbitrul a revăzut faza la monitorul VAR și a taxat faultul făcut asupra lui Musi, la marginea careului.

Dinamo - FC Voluntari 4-0. Spectacol făcut de „câini” în a doua repriză

„Câinii” au continuat să fie periculoși și după pauză, însă le-a trecut glonțul pe la ureche la ocazia imensă a lui Babic, care a scăpat singur cu Bellaarouch, însă portarul marocan a intervenit incredibil la șutul atacantului.

În minutul 74, Musi a scăpat singur cu Jurhar și a risipit orice emoție, ducând scorul la 2-0.

În prelungiri, Hinsta și Mazilu și-au trecut și ei numele pe lista marcatorilor, profitând de o defensivă complet dezordonată a ilfovenilor.

VIDEO. Golul doi al lui Dinamo, marcat de Alex Musi

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Dinamo - FC Voluntari 4-0

  • Au marcat: Armstrong (40 pen.), Musi (70), Hintsa (90+6), Mazilu (90+11)

Final de meci.

Min. 90+11 - Gol Dinamo! Mazilu marchează și el după ce a scăpat singur spre poartă, într-o apărare complet pierdută a ilfovenilor.

Min. 90+6 - Gol Dinamo! Hintsa înscrie elegant, din 6 metri, cu un șut plasat perfect în plasa laterală, după o centrare a lui Tarbă.

Min. 81 - Ies Pascual, accidentat grav, și intră Duțu. Benavides intră în locul lui Irimia.

Min. 74 - Gol Dinamo! Musi scapă singur spre poartă și îl învinge pe Jurhar cu un șut în forță la colțul lung.

Min. 69 - Ocazie imensă pentru Voluntari. Haită l-a lansat perfect pe Babic, însă Bellaarouch intervine incredibil la șutul atacantului.

Min. 68 - Iese Pop, intră Mazilu.

Min. 68 - Galben pentru Opruț.

Min. 61 - Ies Merloi și Guțea, intră Haită și Chică-Roșă.

Min. 56 - Ocazie mare pentru Dinamo. Musi nu reușește să trimită cu capul spre poarta goală, din câțiva metri, după o centare perfectă a lui Mărginean.

Min. 46 - Începe repriza secundă.

Pauză pe „Arcul de Triumf”.

Min. 40 - Gol Dinamo! Armstrong transformă lovitura de la 11 metri, după ce l-a trimis în celălalt colț pe Jurhar.

Dinamo - Voluntari, meci (6).jpeg
Dinamo - Voluntari, meci (6).jpeg

Galerie foto (26 imagini)

Dinamo - FC Voluntari, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - FC Voluntari, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - FC Voluntari, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - FC Voluntari, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - FC Voluntari, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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Min. 38 - Penalty pentru Dinamo, după ce arbitrul a revăzut faza la monitorul VAR. Alex Musi a fost călcat la marginea careului de 16 metri.

Min. 14 - Irimia centrează bine în zona careului de 6 metri, însă lovitura de cap a lui Pop este reținută de Jurhar.

Min. 12 - Armstrong reia cu capul după centrarea lui Opruț, însă mingea trece departe de poartă.

Min. 5 - Un șut deviat al lui Alex Pop i-a pus probleme lui Jurhar, însă portarul ilfovenilor reușește să blocheze.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

  • Dinamo: Bellaarouch - D. Irimia Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Pop
  • Rezerve: Roșca, Ungureanu, Benavides, Opriș, Duțu, Radu, Mihai, Udosen, Mazilu, Tarbă, Hintsa, Kyrychenko
  • Antrenor: Nuno Campos
  • FC Voluntari: Jurhar - Haruț, Crișan, Dumbrăvanu, Șuteu - Schieb, Gheorghe, Onișa, Guțea - Merloi, Babic
  • Rezerve: Chioveanu, Chică-Roșă, Ghindovean, Haită, Kiki, Mamic, Petculescu, B. Ștefan, M. Ștefan, Toma, Vencu
  • Antrenor: Florin Pîrvu
  • Stadion: Complex Sportiv Național „Arcul de Triumf”
  • Arbitru: Iulian Călin / Asistenți: Ionel Dumitru și Florian Vișan / VAR: Cătălin Popa, AVAR: Sebastian Gheorghe

21:25 Jucătorii de la Dinamo 2, aplaudați de întreg stadionul

Jucătorii echipei secunde a „câinilor” au fost apludați de fani înaintea fluierului de start, la câteva zile distanță de la accidentul rutier în care au fost implicați, la Câmpulung.

Jucătorii de la Dinamo 2, pe gazon înaintea fluierului de start / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Jucătorii de la Dinamo 2, pe gazon înaintea fluierului de start / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (10 imagini)

Jucătorii de la Dinamo 2, pe gazon înaintea fluierului de start / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Jucătorii de la Dinamo 2, pe gazon înaintea fluierului de start / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Jucătorii de la Dinamo 2, pe gazon înaintea fluierului de start / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Jucătorii de la Dinamo 2, pe gazon înaintea fluierului de start / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Jucătorii de la Dinamo 2, pe gazon înaintea fluierului de start / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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Ulterior, a urmat un moment de reculegere pentru Constantin Covaciu, maseurul decedat în accident.

20:30 Atmosfera din jurul stadionului, înainte de meci

Dinamo - FC Voluntari, atmosfera din jurul stadionului înainte de meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Dinamo - FC Voluntari, atmosfera din jurul stadionului înainte de meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (18 imagini)

Dinamo - FC Voluntari, atmosfera din jurul stadionului înainte de meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - FC Voluntari, atmosfera din jurul stadionului înainte de meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - FC Voluntari, atmosfera din jurul stadionului înainte de meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - FC Voluntari, atmosfera din jurul stadionului înainte de meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - FC Voluntari, atmosfera din jurul stadionului înainte de meci / foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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Nuno Campos, antrenor Dinamo: „Trebuie să fim la cel mai înalt nivel”

„Fiecare meci este dificil, așa va fi și sâmbătă. FC Voluntari este o echipă competitivă, are același număr de puncte ca și noi. Asta înseamnă că este o formație bună, iar noi trebuie să fim la cel mai înalt nivel al nostru pentru a câștiga.

FC Voluntari este bine organizată și are trasee de joc bine stabilite. De aceea trebuie să fim atenți, să jucăm bine și cu mingea și fără, pentru a nu avea de suferit.

Jucătorilor le-am transmis analiza adversarilor, știu unde sunt puternici și unde putem găsi spații”, a declarat antrenorul portughez la conferința de presă.

Florin Pîrvu, antrenor Voluntari: „Cunosc foarte bine mentalitatea clubului Dinamo”

„Întâlnim o echipă de tradiție. O echipă care-și propune calificarea în play-off, cupe europene și poate și campionatul.

Acum mulți ani de zile am fost unul dintre componenții echipei, am câștigat un campionat, o Cupă și o Supercupă cu Dinamo. Cunosc foarte bine mentalitatea clubului, știu cât de mult înseamnă suporterii pentru echipă.

Dinamo are o structură de joc foarte coerentă. Mai sunt anumite probleme de interpretare, dar este o echipă pe care se lucrează.

Pozițiile unor jucători sunt schimbate, dar vin cu un plus. Știm unde sunt puternici, dar și unde pot apărea probleme dacă nu interpretăm bine planul de joc”, a spus tehnicianul ilfovenilor.

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