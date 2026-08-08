Plecare de ultimă oră de la Dinamo Nu l-a convins pe Nuno Campos și roș-albii l-au împrumutat în Liga 2!  +55 foto
Alex Irimia
Superliga

Plecare de ultimă oră de la Dinamo Nu l-a convins pe Nuno Campos și roș-albii l-au împrumutat în Liga 2!

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.08.2026, ora 21:14
alt-text Actualizat: 08.08.2026, ora 21:15
  • Alex Irimia (20 de ani) a fost cedat sub formă de împrumut în Liga 2, la Metaloglobus, așa cum s-a întâmplat și în sezoanele precedente.
  • Dinamo - FC Voluntari se joacă astăzi, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Tănărul jucător a părăsit lotul lui Dinamo, chiar sâmbătă, înaintea partidei cu formația ilfoveană.

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Alex Irimia, împrumutat din nou de Dinamo

Deși ambii frați Irimia au fost incluși în lotul pentru cantonamentul din această vară, tehnicianul portughez nu a fost mulțumit până la capăt de serviciile ambilor jucători.

Astfel, Alex Irimia a fost împrumutat la Metaloglobus, în liga secundă, El nu a bifat niciun minut la Dinamo în startul acestui sezon, potrivit platformei hailafotbal.ro.

Totodată, fratele său geamăn, David, a fost păstrat de clubul alb-roșu, fiind deja titularizat în ultimele două partide ale echipei, unde l-a înlocuit pe Maxime Sivis pe postul de fundaș dreapta.

Cei doi frați au fost împrumutați împreună la Metaloglobus în ultimele două sezoane, fiind pentru prima dată când unul dintre ei rămâne ca jucător de bază în tabăra „câinilor”.

Dinamo a reușit să obțină doar 4 puncte în primele 3 etape ale noului sezon, reușind o victorie spectaculoasă contra campioanei U Craiova, scor 5-1.

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro

Galerie foto (55 imagini)

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
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