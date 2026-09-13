„Devine o problemă pentru mine” Ce îl nemulțumește pe Daniel Pancu la jocul Rapidului: „Sper să mă înșel. Play-off sau play-out, cine știe?”

RAPID - FC VOLUNTARI 2-1. Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul giuleștenilor, e îngrijorat din cauza lipsei de inspirație în fața porții.

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Tehnicianul giuleștenilor s-a bucurat de cele trei puncte, însă a atras atenția asupra unei probleme care continuă să-l preocupe.

RAPID - FC VOLUNTARI 2-1 . Daniel Pancu: „Ar trebui să avem minimum 20 de goluri”

„Bine că am reușit să câștigăm încă 3 puncte. Sunt epuizat pe anumite decizii, iarăși avem aceeași problemă, poate mai puțin la Galați, unde am avut 2-3 ocazii. În rest, 10 ocazii, inclusiv cu Dinamo, liderul campionatului. Sunt puțin îngrijorat, dăm puține goluri.

În mod normal, în etapa a 9-a, ar trebui să avem minimum 20 de goluri. Avem valoare foarte mare, ne creăm foarte multe ocazii, deși nu suntem o echipă omogenă.

Dar sunt 9 etape, plus meci de cupă cu Timișoara, să sperăm că mă înșel. Modul în care luptă echipa, spiritul, meciurile câștigate pe final pot prevesti ceva bun.

La ultima pasă suferim foarte mult, la decizii, poate e o problemă de presiune prea mare. Poate atmosfera asta din Giulești, dorința foarte mare, dar dacă vrem să câștigăm ceva, trebuie să rezistăm la presiune, să luăm decizii bune.

E greu, ca fost atacant, să vezi ocaziile alea. Sunt multe lucruri bune, fantastice, în astea 9 etape.

La superiorități, decizii și număr de goluri suntem nu slabi, că până la urmă am câștigat, dar devine o problemă pentru mine. Sper să mă înșel”, a declarat Daniel Pancu la Prima Sport.

Mai avem de lucrat până în februarie-martie, mai am nevoie să văd unde este echipa , probabil voi termina în primele 3 astea 10 etape, etape de cunoaștere, apoi să găsim formula ideală, să ne consolidăm jocul, apoi play-off-ul sau play-out-ul, cine știe. Daniel Pancu, antrenor Rapid

Daniel Pancu: „Pe mine mă stoarce orice experiență”

Pancu s-a dovedit din nou inspirat atunci când a decis să facă schimbările. La pauza partidei, l-a înlocuit pe Rareș Pop cu Mohammed Kamara. Fostul jucător de la CFR Cluj a fost decisiv la autogolul lui Jurhar, de 1-1.

„Am comis-o cu Dinamo, apoi am făcut schimbări bune. Cred că-mi ajunge o greșeală pe sezon” , a adăugat Pancu.

Tehnicianul de 49 de ani susține că pune suflet indiferent de echipa pe care o antrenează.

„Pe mine mă stoarce orice experiență. Acum sunt la o echipă de suflet, de care mi-e legată viața și destinul, dar să nu credeți că la U20 e altfel, e aceeași suferință peste tot.

Echipa luptă, nu e vorba de emoții, luptă, crede, mingea intră în poartă. Când credem toți, și universul lucrează pentru noi.

Fazele fixe sunt un mare plus pentru noi. E bine să ai fundași care marchează. Stăm foarte bine la capitolul ăsta, mai avem 2 jucători pe bancă, Sheriff Sinyan și Ciobi, care a preferat să rămână decât să plece în altă parte. Poziția de fundași centrali e una la care suntem foarte bine acoperiți. Toți 4 pot marca și goluri decisive, dacă pot ajuta și atacanții e un plus, un avantaj”, a mai spus Pancu.

Daniel Pancu: „Avertizasem un jucător să fie atent la mingi”

În prelungirile partidei, antrenorul giuleștenilor a văzut cartonașul galben. Nervos că elevii săi erau cât pe ce să primească gol, Pancu a părăsit mult zona tehnică și s-a dus să-i certe pe cei din defensivă. Ulterior, a plecat bombănind la vestiare.

Întrebat despre cele întâmplate, Pancu a replicat:

„A fost ocazia Voluntariului din ultima secundă, avertizasem un jucător să fie atent la mingi”, a concluzionat antrenorul Rapidului.

După victoria cu FC Voluntari, Rapid este pe locul 2, cu 18 puncte, la două în spatele liderului Dinamo.

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