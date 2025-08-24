U Craiova, transfer ratat! Motivul incredibil pentru care Laurențiu Popescu n-a mai plecat în Iran, deși totul era pregătit

- Transferul lui Laurențiu Popescu (28 de ani) de la U Craiova la Tractor, în Iran, nu s-a mai realizat din cauză că actele au fost înregistrate prea târziu.
Înaintea meciului cu Istanbul Bașakșehir din manșa tur a play-off-ului din Conference League, scor 2-1, Laurențiu Popescu era ca și plecat de la formația lui Mirel Rădoi, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.
Transferul lui Laurențiu Popescu în Iran a picat
Portarul Craiovei și-a dat acordul să joace pentru Tractor, în Iran, însă transferul a picat din cauză că înregistrarea transferului pe platforma online internațională a fost finalizată la 12 minute după încheierea perioadei de transferuri în Iran (10 iunie - 20 august), informează fanatik.ro.
1,7 milioane de euro
valorează Laurențiu Popescu, conform Transfermarkt
Pentru Universitatea Craiova, Popescu a apărat în 115 meciuri, a încasat 126 de goluri și a păstrat poarta intactă de 31 de ori.
De-a lungul carierei, acesta a mai trecut pe la Pandurii, Poli Iasi și FC Brașov.