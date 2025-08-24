U Craiova, transfer ratat! Motivul incredibil pentru care Laurențiu Popescu n-a mai plecat în Iran, deși totul era pregătit

Transferul lui Laurențiu Popescu (28 de ani) de la U Craiova la Tractor, în Iran, nu s-a mai realizat din cauză că actele au fost înregistrate prea târziu.

Înaintea meciului cu Istanbul Bașakșehir din manșa tur a play-off-ului din Conference League, scor 2-1, Laurențiu Popescu era ca și plecat de la formația lui Mirel Rădoi, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Transferul lui Laurențiu Popescu în Iran a picat

Portarul Craiovei și-a dat acordul să joace pentru Tractor, în Iran, însă transferul a picat din cauză că înregistrarea transferului pe platforma online internațională a fost finalizată la 12 minute după încheierea perioadei de transferuri în Iran (10 iunie - 20 august), informează fanatik.ro.

1,7 milioane de euro valorează Laurențiu Popescu, conform Transfermarkt

Pentru Universitatea Craiova, Popescu a apărat în 115 meciuri, a încasat 126 de goluri și a păstrat poarta intactă de 31 de ori.

De-a lungul carierei, acesta a mai trecut pe la Pandurii, Poli Iasi și FC Brașov.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport