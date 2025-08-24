S-au luat la pumni! VIDEO. Bătaie între doi piloți care participă la campionatul de Speedway din Anglia » De la ce a pornit totul +27 foto
Charles Wright și Jake Allen
S-au luat la pumni! VIDEO. Bătaie între doi piloți care participă la campionatul de Speedway din Anglia » De la ce a pornit totul

  • Charles Wright (37 de ani) și Jake Allen (30 de ani) s-au bătut în timpul cursei de la Campionatul de Speedway din Marea Britanie.

Totul a început după ce cei doi s-au ciocnit după manșa 6 de pe circuitul Teesside din Marea Britanie.

Charles Wright și Jake Allen s-au bătut pe circuit

Fostul campion britanic de Speedway, Charles Wright, s-a luat la bătaie, vineri, după ce s-a ciocnit cu adversarul Jake Allen în timpul curse din Campionatul de Speedway din Marea Britanie, scrie thesun.co.uk.

Charles Wright și Jake Allen s-au bătut la Campionatul de Speedway
Charles Wright și Jake Allen s-au bătut la Campionatul de Speedway

După ce au căzut, australianul Allen s-a ridicat și a început să-l lovească cu pumnii pe Wright. Mai mulți oficiali au intervenit pentru a-i despărți.

După incident, cei doi sportivi riscă sancțiuni.

Jake Allen: „Asta m-a enervat!”

Australianul a declarat că este prieten cu Wright, însă a descris momentul care l-a enervat și a provocat bătaia între cei doi.

„Am câștigat cursa. Am lăsat accelerația, iar Charles și-a calculat greșit traiectoria și m-a lovit, nu este vina mea. Mi-am ținut linia și am mers pe partea de interior a circuitului și m-am lovit. Mi-a spus doar «Credeam că mai este încă un tur».

Sunt prieten cu Charles încă din primul meu sezon în Marea Britanie. Asta nu se schimbă. Nu și-a cerut scuze imediat și asta m-a enervat.

Nu există nicio scuză pentru a fi doborât după o cursă. Nu cred că cineva mă poate învinovăți pentru această situație”, a declarat Jake Allen, conform sursei citate.

De asemenea, sunt daune în valoare de 1.500 de lire sterline, iar casca este și ea zdrobită. M-am și lovit cu capul de pământ. Jake Allen

David Howe, antrenorul lui Allen, i-a despărțit pe cei doi: „Charles nu și-a dat seama”

Antrenorul australianului Allen a precizat că Wright este vinovat de cele întâmplate și a spus care ar putea fi motivul pentru care fostul campion de Speedway s-a enervat.

„Cursa se terminase. Din câte înțeleg, Charles nu și-a dat seama că se oprise cursa. Acesta l-a lovit pe Jake, care a căzut destul de tare, a intrat rău în gard.

Cred că, după aceea, furia și frustrarea inițială a lui Jake au fost probabil cauzate de faptul că motocicleta lui era distrusă. Îmi imaginez că vor fi amendați”, a declarat David Howe.

