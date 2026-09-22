„Nu-mi amintesc de spital” Fostul star din Premier League, traumatizat după accidentul grav în care a fost implicat: „Nu știu dacă e adevărat sau nu”
Michail Antonio/ Foto: IMAGO
Campionate

„Nu-mi amintesc de spital” Fostul star din Premier League, traumatizat după accidentul grav în care a fost implicat: „Nu știu dacă e adevărat sau nu”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.09.2026, ora 18:45
alt-text Actualizat: 22.09.2026, ora 18:45
  • Michail Antonio (36 de ani), atacant în Championship la Watford, a dezvăluit că este în continuare marcat de accidentul grav pe care l-a suferit în 2024.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pe 7 decembrie 2024, Antonio a trecut prin cel mai greu moment al vieții sale. A fost implicat într-un accident rutier grav.

Vehiculul pe care îl conducea a intrat violent într-un copac, după ce pierduse controlul, iar fotbalistul a suferit o fractură serioasă la picior. Recuperarea a durat luni întregi și i-a pus sub semnul întrebării întreaga carieră.

Criticat de fani, apărat de tată  Antrenorul liderului din Liga 2 a răbufnit: „Câtă ipocrizie!” » Fiul său evoluează la FC Argeș
Citește și
Criticat de fani, apărat de tată Antrenorul liderului din Liga 2 a răbufnit: „Câtă ipocrizie!” » Fiul său evoluează la FC Argeș
Citește mai mult
Criticat de fani, apărat de tată  Antrenorul liderului din Liga 2 a răbufnit: „Câtă ipocrizie!” » Fiul său evoluează la FC Argeș

Michail Antonio: „Trag de volan ca să evit duba, apoi mă trezesc brusc din somn”

La aproape doi ani de la incident, traumele continuă să-l urmărească pe atacantul jamaican. Antonio a dezvăluit că încă are coșmaruri legate de accident.

„Conduc pe șosea, iar apoi o dubă îmi taie calea. Trag de volan ca să evit duba, apoi mă trezesc brusc din somn.

Și asta este singura parte care îmi revine în minte. Dar nu știu dacă este adevărat sau nu, pentru că ar putea fi doar un coșmar.

De aceea, nu am ieșit în public și nu le-am povestit celorlalți despre asta”, a declarat Michail Antonio, citat de telegraph.co.uk.

Mașina lui Michail Antonio după accident / Foto: The Sun Mașina lui Michail Antonio după accident / Foto: The Sun
Mașina lui Michail Antonio după accident / Foto: The Sun

Michail Antonio: „Nu-mi amintesc să fi fost în spital”

Fostul atacant al lui West Ham a povestit că nu își amintește nimic despre accidentul propriu-zis, o situație care continuă să-l afecteze pe el și familia sa.

„Chiar dacă mie mi s-a întâmplat, nu am trăit cu adevărat acel moment, pentru că nu-mi amintesc nimic. Familia mea a trăit totul mult mai intens decât mine, pentru că eu nu am avut parte de experiența propriu-zisă.

Ei au văzut accidentul, au trebuit să meargă la spital și să mă vadă întins acolo. Nu-mi amintesc să fi fost în spital. Așa că familia mea este cea care îmi povestește cum eram în acele momente.

Uneori este foarte greu să vorbesc cu ei despre asta, pentru că au amintiri atât de vii despre ce s-a întâmplat, iar eu nu am”, a adăugat Antonio.

După despărțirea de West Ham în vara anului 2025, Michail Antonio s-a transferat în Qatar, la Al-Sailiya.

„Aveam atâtea lucruri de făcut, dar le tot amânam pentru că îmi ziceam: «Pot face asta mai târziu». De la accidentul de mașină, mi-am dat seama că mai târziu nu este întotdeauna garantat. Și că mai târziu ar putea fi prea târziu.

Aveam foarte mult timp liber după ce terminam antrenamentul, după ce îmi făceam somnul de prânz. Până mă trezeam, era încă ora patru sau cinci.

Aș fi putut să fac lucrurile acelea, dar am ales să nu le fac, pentru că știam că a doua zi aveam antrenament, iar acesta era principalul meu obiectiv”, a concluzionat jamaicanul.

În prezent, Antonio este legitimat la Watford, formație pentru care nu a reușit încă să-și facă debutul.

A fost rezervă în meciul pierdut cu Stoke, scor 0-1, în etapa #7 din Championship, iar la înfrângerea cu Bristol City, 0-1, nu a prins lotul.

Cifrele din cariera lui Michail Antonio:

  • West Ham: 323 de meciuri, 83 de goluri, 43 de pase de decisive
  • Sheffield Wednesday: 84 de meciuri, 17 goluri, 18 pase decisive
  • Nottingham Forest: 54 de meciuri, 19 goluri, 13 pase decisive
  • Southampton: 39 de meciuri, 7 goluri, 3 pase decisive
  • Reading: 33 meciuri, un gol, o pasă decisivă
  • Colchester United: 16 meciuri, 4 goluri, 3 pase decisive
  • Al-Sailiya: 4 meciuri

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO. La 18 ani, o româncă a devenit Miss Italia. Tânăra a câștigat deja aproape 100 de medalii și are un vis
VIDEO. La 18 ani, o româncă a devenit Miss Italia. Tânăra a câștigat deja aproape 100 de medalii și are un vis
VIDEO. La 18 ani, o româncă a devenit Miss Italia. Tânăra a câștigat deja aproape 100 de medalii și are un vis
Premier League accident michail antonio
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:10
„Dubiu plauzibil” Concluzia tribunalului după ce a analizat mesajul de amenințare cu moartea arătat de un fost președinte de club
„Dubiu plauzibil” Concluzia tribunalului după ce a analizat  mesajul de amenințare cu moartea arătat de un fost președinte de club
11:21
Serie A, de nerecunoscut! Campionatul din Italia schimbă regulile jocului, după 77 de ani! Recordul data din sezonul 1949-1950!
Serie A, de nerecunoscut! Campionatul din Italia schimbă regulile jocului, după 77 de ani! Recordul data din sezonul 1949-1950!
10:40
Eroul lor, coșmarul nostru Corespondență din Suedia. Thomas Ravelli, omul care a frânt visul Generației de Aur, vorbește după 32 de ani: „Hagi ar fi luat Balonul de Aur”
Eroul lor, coșmarul nostru Corespondență din Suedia. Thomas Ravelli, omul care a frânt visul Generației de Aur, vorbește după 32 de ani: „Hagi ar fi luat Balonul de Aur”
11:37
Cauza morții lui Hayden Panettiere Concluzia legistului în ancheta decesului fostei iubite a lui Wladimir Klitschko
Cauza morții lui Hayden Panettiere Concluzia legistului în ancheta decesului fostei iubite a lui Wladimir Klitschko
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
Top stiri
Reghe, în pericol de excludere! Au expirat cei doi ani prevăzuți de regulamentul FRF pentru achitarea datoriei către U Craiova.  Mișcarea făcută de Rotaru
Superliga
22.09
Reghe, în pericol de excludere! Au expirat cei doi ani prevăzuți de regulamentul FRF pentru achitarea datoriei către U Craiova. Mișcarea făcută de Rotaru
Citește mai mult
Reghe, în pericol de excludere! Au expirat cei doi ani prevăzuți de regulamentul FRF pentru achitarea datoriei către U Craiova.  Mișcarea făcută de Rotaru
Om contra robot, în cușcă VIDEO + FOTO: Prima bătaie în stil „Terminator” a ajuns în lumea reală! Trimis la podea!
Alte sporturi
22.09
Om contra robot, în cușcă VIDEO + FOTO: Prima bătaie în stil „Terminator” a ajuns în lumea reală! Trimis la podea!
Citește mai mult
Om contra robot, în cușcă VIDEO + FOTO: Prima bătaie în stil „Terminator” a ajuns în lumea reală! Trimis la podea!
Unde a mers Popovici în vacanță Campionul a postat o imagine grăitoare: „Avem o țară frumoasă dacă știi unde să te uiți”
Diverse
21.09
Unde a mers Popovici în vacanță Campionul a postat o imagine grăitoare: „Avem o țară frumoasă dacă știi unde să te uiți”
Citește mai mult
Unde a mers Popovici în vacanță Campionul a postat o imagine grăitoare: „Avem o țară frumoasă dacă știi unde să te uiți”
VIDEO | Cum arată, în interior, blocul din Rahova distrus de explozia de acum un an, unde azi s-au montat primii stâlpi de susținere. Primele imagini de pe scări și holuri rupte
B365
22.09
VIDEO | Cum arată, în interior, blocul din Rahova distrus de explozia de acum un an, unde azi s-au montat primii stâlpi de susținere. Primele imagini de pe scări și holuri rupte
Citește mai mult
VIDEO | Cum arată, în interior, blocul din Rahova distrus de explozia de acum un an, unde azi s-au montat primii stâlpi de susținere. Primele imagini de pe scări și holuri rupte

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 3 dinamo bucuresti 25 rapid 17 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 21

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share