„Nu-mi amintesc de spital” Fostul star din Premier League, traumatizat după accidentul grav în care a fost implicat: „Nu știu dacă e adevărat sau nu”

Michail Antonio (36 de ani), atacant în Championship la Watford, a dezvăluit că este în continuare marcat de accidentul grav pe care l-a suferit în 2024.

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Pe 7 decembrie 2024, Antonio a trecut prin cel mai greu moment al vieții sale. A fost implicat într-un accident rutier grav.

Vehiculul pe care îl conducea a intrat violent într-un copac, după ce pierduse controlul, iar fotbalistul a suferit o fractură serioasă la picior. Recuperarea a durat luni întregi și i-a pus sub semnul întrebării întreaga carieră.

Michail Antonio: „Trag de volan ca să evit duba, apoi mă trezesc brusc din somn”

La aproape doi ani de la incident, traumele continuă să-l urmărească pe atacantul jamaican. Antonio a dezvăluit că încă are coșmaruri legate de accident.

„Conduc pe șosea, iar apoi o dubă îmi taie calea. Trag de volan ca să evit duba, apoi mă trezesc brusc din somn.

Și asta este singura parte care îmi revine în minte. Dar nu știu dacă este adevărat sau nu, pentru că ar putea fi doar un coșmar.

De aceea, nu am ieșit în public și nu le-am povestit celorlalți despre asta”, a declarat Michail Antonio, citat de telegraph.co.uk.

Mașina lui Michail Antonio după accident / Foto: The Sun

Michail Antonio: „ Nu-mi amintesc să fi fost în spital”

Fostul atacant al lui West Ham a povestit că nu își amintește nimic despre accidentul propriu-zis, o situație care continuă să-l afecteze pe el și familia sa.

„Chiar dacă mie mi s-a întâmplat, nu am trăit cu adevărat acel moment, pentru că nu-mi amintesc nimic. Familia mea a trăit totul mult mai intens decât mine, pentru că eu nu am avut parte de experiența propriu-zisă.

Ei au văzut accidentul, au trebuit să meargă la spital și să mă vadă întins acolo. Nu-mi amintesc să fi fost în spital. Așa că familia mea este cea care îmi povestește cum eram în acele momente.

Uneori este foarte greu să vorbesc cu ei despre asta, pentru că au amintiri atât de vii despre ce s-a întâmplat, iar eu nu am”, a adăugat Antonio.

După despărțirea de West Ham în vara anului 2025, Michail Antonio s-a transferat în Qatar, la Al-Sailiya.

„Aveam atâtea lucruri de făcut, dar le tot amânam pentru că îmi ziceam: «Pot face asta mai târziu». De la accidentul de mașină, mi-am dat seama că mai târziu nu este întotdeauna garantat. Și că mai târziu ar putea fi prea târziu.

Aveam foarte mult timp liber după ce terminam antrenamentul, după ce îmi făceam somnul de prânz. Până mă trezeam, era încă ora patru sau cinci.

Aș fi putut să fac lucrurile acelea, dar am ales să nu le fac, pentru că știam că a doua zi aveam antrenament, iar acesta era principalul meu obiectiv”, a concluzionat jamaicanul.

În prezent, Antonio este legitimat la Watford, formație pentru care nu a reușit încă să-și facă debutul.

A fost rezervă în meciul pierdut cu Stoke, scor 0-1, în etapa #7 din Championship, iar la înfrângerea cu Bristol City, 0-1, nu a prins lotul.

Cifrele din cariera lui Michail Antonio:

West Ham: 323 de meciuri, 83 de goluri, 43 de pase de decisive

Sheffield Wednesday: 84 de meciuri, 17 goluri, 18 pase decisive

Nottingham Forest: 54 de meciuri, 19 goluri, 13 pase decisive

Southampton: 39 de meciuri, 7 goluri, 3 pase decisive

Reading: 33 meciuri, un gol, o pasă decisivă

Colchester United: 16 meciuri, 4 goluri, 3 pase decisive

Al-Sailiya: 4 meciuri

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