Reghecampf, nervos la conferință Întrebarea despre Boutoutaou și Becali care l-a iritat pe antrenorul de la FCSB: „Nu-ți răspund!”

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a prefațat partida cu Corvinul Hunedoara, din etapa #15 a Ligii 1, fiind iritat, la un moment dat, de întrebările primite la conferință.

FCSB - Corvinul se joacă sâmbătă, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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FCSB vine după două eșecuri consecutive, 1-0 cu Bistrița și 1-0 cu U Cluj, iar antrenorul se va confrunta acum și o serie de absențe importante, însă cel mai mult a fost iritat de discuțiile în privința lui Aymen Boutoutaou.

Laurențiu Reghecampf: „De ce mă pui să comentez niște lucruri care nu țin de mine?”

Întrebat de reporterul GOLAZO.ro Vlad Nedelea dacă va încerca să-i aducă argumente lui Gigi Becali pentru a-l convinge cu privire la valoarea lui Boutoutaou, tehnicianul a răspuns iritat:

„Tu tot mă întrebi același lucru de fiecare dată la conferință și eu tot îți spun că nu-ți răspund. Nu-mi mai pune întrebări, te rog frumos...

Eu n-am pe cine să conving, nu vreau să conving pe nimeni. Fiecare om este liber să spună ce vrea. Cum m-ai întrebat mai devreme de Baciu, acum mă întrebi de patronul echipei. De ce mă pui să comentez niște lucruri care nu țin de mine? Cum să spun eu ce spune alt om?

Îți dai seama că noi discutăm în fiecare zi. Îți dai seama că lucrul ăsta se întâmplă. Și nu o dată, poate de mai multe ori pe zi. Dar nu mă mai întrebați lucruri pe care le spun alte persoane, pentru că nu este corect.

Ce să răspund? Să ne certăm prin intermediul dumneavoastră sau ce? Eu n-am cum să spun că un om se înșală. Cum nici tu nu ai cum să-mi spui mie sau altcuiva că se înșală. Poți să spui părerea ta, dar fiecare om are altă mentalitate”, a transmis Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf: „Cisotti va fi out 3-4 săptămâni, dacă nu și mai mult”

Antrenorul de la FCSB a abordat și tema jocului cu hunedorenii lui Florin Maxim, dar și situația accidentărilor.

„Cred că va fi un meci deschis, jucăm cu o echipă foarte bine pregătită. Mult mai mult decât mă așteptam până să-i analizez. O echipă cu un antrenor care dezvoltă un fotbal frumos.

Mental trebuie să fim bine. Meciul trebuie să-l luăm în serios. Avem absenți, Cisotti și Garita, care sunt accidentați, iar Crețu și Pădurariu, suspendați. Nu are rost să vă spun povești, sunt soluții multe pentru U21.

Cisotti va fi out 3-4 săptămâni, dacă nu și mai mult. Depinde de cum răspunde la tratamente, are o ruptură. Trebuie să avem răbdare. Nu ne vine deloc bine accidentarea lui. Nu va merge la Marijana la Belgrad. E ceva mai grav.

Drăguș e OK din punct de vedere al sănătății, vine după o perioadă lungă de așteptare. A jucat și Cluj, nu a avut niciun fel de problemă. Nu știu dacă va juca 90 de minute. Pentru mine e important să iasă sănătos de pe teren”, a mai spus Reghecampf.

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