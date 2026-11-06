Reghecampf, nervos la conferință Întrebarea despre Boutoutaou și Becali care l-a iritat pe antrenorul de la FCSB: „Nu-ți răspund!”
Laurențiu Reghecampf
Superliga

Reghecampf, nervos la conferință Întrebarea despre Boutoutaou și Becali care l-a iritat pe antrenorul de la FCSB: „Nu-ți răspund!”

alt-text Ștefan Neda , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 14:49
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 15:06
  • Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a prefațat partida cu Corvinul Hunedoara, din etapa #15 a Ligii 1, fiind iritat, la un moment dat, de întrebările primite la conferință.
  • FCSB - Corvinul se joacă sâmbătă, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB vine după două eșecuri consecutive, 1-0 cu Bistrița și 1-0 cu U Cluj, iar antrenorul se va confrunta acum și o serie de absențe importante, însă cel mai mult a fost iritat de discuțiile în privința lui Aymen Boutoutaou.

Planul secret al lui Burleanu Ce vrea să facă la UEFA și la FIFA. Când ar intenționa să candideze. Culisele strategiei. Ce riscă acum!
Citește și
Planul secret al lui Burleanu Ce vrea să facă la UEFA și la FIFA. Când ar intenționa să candideze. Culisele strategiei. Ce riscă acum!
Citește mai mult
Planul secret al lui Burleanu Ce vrea să facă la UEFA și la FIFA. Când ar intenționa să candideze. Culisele strategiei. Ce riscă acum!

Laurențiu Reghecampf: „De ce mă pui să comentez niște lucruri care nu țin de mine?”

Întrebat de reporterul GOLAZO.ro Vlad Nedelea dacă va încerca să-i aducă argumente lui Gigi Becali pentru a-l convinge cu privire la valoarea lui Boutoutaou, tehnicianul a răspuns iritat:

„Tu tot mă întrebi același lucru de fiecare dată la conferință și eu tot îți spun că nu-ți răspund. Nu-mi mai pune întrebări, te rog frumos...

Eu n-am pe cine să conving, nu vreau să conving pe nimeni. Fiecare om este liber să spună ce vrea. Cum m-ai întrebat mai devreme de Baciu, acum mă întrebi de patronul echipei. De ce mă pui să comentez niște lucruri care nu țin de mine? Cum să spun eu ce spune alt om?

Îți dai seama că noi discutăm în fiecare zi. Îți dai seama că lucrul ăsta se întâmplă. Și nu o dată, poate de mai multe ori pe zi. Dar nu mă mai întrebați lucruri pe care le spun alte persoane, pentru că nu este corect.

Ce să răspund? Să ne certăm prin intermediul dumneavoastră sau ce? Eu n-am cum să spun că un om se înșală. Cum nici tu nu ai cum să-mi spui mie sau altcuiva că se înșală. Poți să spui părerea ta, dar fiecare om are altă mentalitate”, a transmis Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf: „Cisotti va fi out 3-4 săptămâni, dacă nu și mai mult”

Antrenorul de la FCSB a abordat și tema jocului cu hunedorenii lui Florin Maxim, dar și situația accidentărilor.

„Cred că va fi un meci deschis, jucăm cu o echipă foarte bine pregătită. Mult mai mult decât mă așteptam până să-i analizez. O echipă cu un antrenor care dezvoltă un fotbal frumos.

Mental trebuie să fim bine. Meciul trebuie să-l luăm în serios. Avem absenți, Cisotti și Garita, care sunt accidentați, iar Crețu și Pădurariu, suspendați. Nu are rost să vă spun povești, sunt soluții multe pentru U21.

Cisotti va fi out 3-4 săptămâni, dacă nu și mai mult. Depinde de cum răspunde la tratamente, are o ruptură. Trebuie să avem răbdare. Nu ne vine deloc bine accidentarea lui. Nu va merge la Marijana la Belgrad. E ceva mai grav.

Drăguș e OK din punct de vedere al sănătății, vine după o perioadă lungă de așteptare. A jucat și Cluj, nu a avut niciun fel de problemă. Nu știu dacă va juca 90 de minute. Pentru mine e important să iasă sănătos de pe teren”, a mai spus Reghecampf.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
accidentare gigi becali Laurentiu Reghecampf Corvinul Hunedoara fcsb Aymen Boutoutaou
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
06:00
Sfârșitul unei ambiții de 5 miliarde Arabia Saudită a vrut să cumpere supremația. Acum, proiectul este în colaps
Sfârșitul unei ambiții de 5 miliarde Arabia Saudită a vrut să cumpere supremația. Acum, proiectul este în colaps
00:15
Pleacă de la Dinamo? Karamoko, declarație surprinzătoare după eșecul cu FC Argeș: „Voi explica tot”
Pleacă de la Dinamo? Karamoko, declarație surprinzătoare după eșecul cu FC Argeș: „Voi explica tot”
07:00
„Abuz de putere!” Ce a cerut Infantino pentru soția si fiicele sale. Ar putea avea probleme în SUA, după ce democrații au câștigat alegerile
„Abuz de putere!” Ce a cerut Infantino pentru soția si fiicele sale. Ar putea avea probleme în SUA, după ce democrații au câștigat alegerile
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Top stiri
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Diverse
06.11
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Citește mai mult
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Special
06.11
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește
Citește mai mult
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Special
06.11
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Citește mai mult
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Pisică dispărută din casă, în toiul ploii, în centrul Bucureștiului. Incredibil unde a fost găsită, după ce au căutat-o prin tot orașul
B365
05.11
Pisică dispărută din casă, în toiul ploii, în centrul Bucureștiului. Incredibil unde a fost găsită, după ce au căutat-o prin tot orașul
Citește mai mult
Pisică dispărută din casă, în toiul ploii, în centrul Bucureștiului. Incredibil unde a fost găsită, după ce au căutat-o prin tot orașul

Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 25 rapid 18 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share