Lautaro Martinez (28 de ani), unul dintre titularii lui Cristi Chivu (45 de ani), a suferit o întindere musculară la nivelul gambei stângi.

Primele estimări indică o absență semnificativă a căpitanului nerazzurrilor, într-un moment important al sezonului.

Lautaro Martinez a contribuit la 22 de goluri sub comanda lui Cristi Chivu, în cele 35 de meciuri disputate în acest sezon, fiind în prezent cel mai eficient marcator al echipei.

Lautaro Martinez s-a accidentat la gambă într-un moment important al sezonului pentru Inter

Fotbalistul s-a accidentat în timpul confruntării cu Bodo/Glimt, pierdută de nerazzurri cu 1-3, fiind înlocuit în minutul 61 de Marcus Thuram.

Argentinianul va fi reevaluat, însă va rata cu siguranță confruntarea cu Lecce din Serie A (21 februarie), returul cu Bodo/Glimt (24 februarie), duelul cu Genoa (28 februarie), precum și prima manșă a semifinalei Cupei Italiei împotriva celor de la Como (3 martie), conform gazzetta.it.

În plus, prezența sa în derby-ul cu AC Milan, programat pe 8 martie, este considerată incertă, șansele de recuperare completă până atunci fiind reduse.

În absența căpitanului, soluțiile ofensive ale Interului vor include variante precum Pio Esposito, Ange-Yoan Bonny și Marcus Thuram.

85 de milioane de euro valorează Lautaro Martinez, jucător care a marcat 171 de goluri și a oferit 53 de pase decisive, în cele 370 de meciuri jucate

Chivu are parte și de o veste pozitivă, Piotr Zielinski este apt și va face parte din lot pentru meciul cu Lecce, urmând să se decidă dacă va începe ca titular.

În schimb, Hakan Calhanoglu și Nicolo Barella nu vor putea evolua, fiind suspendați.

