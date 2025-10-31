Leandro Castan (38 de ani), fost fundaș la AS Roma, a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut după ce a fost diagnosticat cu un cavernom cerebral.

Brazilianul a dezvăluit și un moment în care s-a simțit umilit după declarațiile lui Luciano Spalletti (66 de ani), antrenorul lui de atunci.

Problemele lui Leandro Castan au apărut în Empoli - AS Roma, 0-1, pe 14 septembrie 2014, atunci când s-a simțit rău pe teren.

Brazilianul a fost transportat la spital, acolo unde a fost diagnosticat cu un cavernom cerebral, o malformație vasculară a creierului.

Leandro Castan: „Corpul meu nu mai răspundea, mi-era teamă că o să mor”

Fostul jucător a povestit cum viața sa a luat o întorsătură drastică atunci.

„În acele 15 minute, totul s-a terminat. Maicon s-a dus la Rudi Garcia și i-a spus: «Leo este bolnav, schimbă-l». Am părăsit terenul și nu m-am mai întors.

A doua zi, m-am trezit cu o durere de cap deosebit de puternică, m-am dus la spital și am făcut un RMN. Corpul meu nu mai răspundea, mi-era teamă că o să mor.

La început, Roma nu mi-a spus nimic, probabil pentru a mă proteja. Am înțeles că erau îngrijorați, mi-au spus doar să rămân calm. Când am aflat, a fost groaznic. Am trecut de la lupta pentru câștigarea scudetto la a sta întins într-un pat de spital, luptându-mă cu cancerul.

A fost un coșmar, vomitam în fiecare zi. Am slăbit 15 kg în două săptămâni. Obiectivul meu a devenit pur și simplu să supraviețuiesc. Fotbalul a trecut pe plan secund în acel moment”, a declarat Leandro Castan, potrivit gazzetta.it.

Brazilianul a mărturisit că s-a gândit de multe ori să renunțe la tot, inclusiv la cariera sa.

De multe ori am vrut să renunț. Nu pot exprima în cuvinte dezamăgirea pe care o simțeam. Nu te recunoști pe tine însuți, vrei să ajungi la un anumit nivel, dar nu poți. În acea perioadă, plângeam mereu. Leandro Castan, fost jucător la AS Roma

Leandro Castan, după declarațiile lui Luciano Spalletti: „ M-am simțit umilit”

La un an după ce i-au fost descoperite problemele, Leandro Castan a revenit pe teren, într-un meci de campionat cu Hellas Verona (1-1).

Cu toate acestea, Luciano Spalletti, antrenorul Romei de atunci, nu a mai fost mulțumit de prestația brazilianului și i-a reproșat că nivelul său era de liga a doua, lucru care l-a afectat pe Castan.

„M-a chemat în biroul său pentru a-mi spune că vrea să-mi mai dea o șansă. «Ce trebuie să fac pentru a-l recupera pe unul dintre cei mai puternici fundași din ligă?», m-a întrebat.

La început, a avut încredere în mine. Apoi, după acel meci teribil împotriva Veronei, a decis să nu mă mai folosească. M-a chemat și mi-a spus că trebuie să plec, că nivelul meu era suficient doar pentru a juca la Frosinone. Adică în Serie B.

A fost îngrozitor, nu atât din cauza deciziei, cât din cauza modului în care a fost luată. M-am simțit umilit. Nu cred că sunt singurul care s-a certat cu el de-a lungul anilor”, a mai declarat Leandro Castan, conform sursei citate.

Fostul fundaș brazilian a dezvăluit și care e marele regret din cariera sa.

„Îmi pare rău că nu am reușit să rămân la acel nivel. Am dat tot ce am putut, dar nu a fost suficient. Succesul meu a fost deja faptul că am putut reveni pe teren.

La un moment dat, însă, antrenamentele au devenit dăunătoare. Roma nu mi-a reînnoit contractul și am ales să mă întorc în Brazilia. După câțiva ani, am renunțat de tot”.

După despărțirea de AS Roma, Leandro Castan a mai evoluat pentru Vasco da Gama și Guarani. Acesta s-a retras din activitate în 2022.

456 de meciuri a jucat Leandro Castan în cariera sa

