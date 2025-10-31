„Mi-era teamă că mor”  Dezvăluiri tulburătoare făcute de o vedetă din Serie A! Umilit de Spalletti după ce s-a vindecat: „Îngrozitor ce-a făcut”
Leandro Castan. Foto: IMAGO
Campionate

„Mi-era teamă că mor” Dezvăluiri tulburătoare făcute de o vedetă din Serie A! Umilit de Spalletti după ce s-a vindecat: „Îngrozitor ce-a făcut”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 31.10.2025, ora 18:53
alt-text Actualizat: 31.10.2025, ora 18:54
  • Leandro Castan (38 de ani), fost fundaș la AS Roma, a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut după ce a fost diagnosticat cu un cavernom cerebral.
  • Brazilianul a dezvăluit și un moment în care s-a simțit umilit după declarațiile lui Luciano Spalletti (66 de ani), antrenorul lui de atunci.

Problemele lui Leandro Castan au apărut în Empoli - AS Roma, 0-1, pe 14 septembrie 2014, atunci când s-a simțit rău pe teren.

Brazilianul a fost transportat la spital, acolo unde a fost diagnosticat cu un cavernom cerebral, o malformație vasculară a creierului.

FCSB face scandal  Patronul campioanei, furios că rivalele au driblat regulamentul: „Ce fel de prostie e asta?” » MM a blocat boicotul!
Citește și
FCSB face scandal Patronul campioanei, furios că rivalele au driblat regulamentul: „Ce fel de prostie e asta?” » MM a blocat boicotul!
Citește mai mult
FCSB face scandal  Patronul campioanei, furios că rivalele au driblat regulamentul: „Ce fel de prostie e asta?” » MM a blocat boicotul!

Leandro Castan: „Corpul meu nu mai răspundea, mi-era teamă că o să mor”

Fostul jucător a povestit cum viața sa a luat o întorsătură drastică atunci.

„În acele 15 minute, totul s-a terminat. Maicon s-a dus la Rudi Garcia și i-a spus: «Leo este bolnav, schimbă-l». Am părăsit terenul și nu m-am mai întors.

A doua zi, m-am trezit cu o durere de cap deosebit de puternică, m-am dus la spital și am făcut un RMN. Corpul meu nu mai răspundea, mi-era teamă că o să mor.

La început, Roma nu mi-a spus nimic, probabil pentru a mă proteja. Am înțeles că erau îngrijorați, mi-au spus doar să rămân calm. Când am aflat, a fost groaznic. Am trecut de la lupta pentru câștigarea scudetto la a sta întins într-un pat de spital, luptându-mă cu cancerul.

A fost un coșmar, vomitam în fiecare zi. Am slăbit 15 kg în două săptămâni. Obiectivul meu a devenit pur și simplu să supraviețuiesc. Fotbalul a trecut pe plan secund în acel moment”, a declarat Leandro Castan, potrivit gazzetta.it.

Brazilianul a mărturisit că s-a gândit de multe ori să renunțe la tot, inclusiv la cariera sa.

De multe ori am vrut să renunț. Nu pot exprima în cuvinte dezamăgirea pe care o simțeam. Nu te recunoști pe tine însuți, vrei să ajungi la un anumit nivel, dar nu poți. În acea perioadă, plângeam mereu. Leandro Castan, fost jucător la AS Roma

Leandro Castan, după declarațiile lui Luciano Spalletti: „M-am simțit umilit”

La un an după ce i-au fost descoperite problemele, Leandro Castan a revenit pe teren, într-un meci de campionat cu Hellas Verona (1-1).

Cu toate acestea, Luciano Spalletti, antrenorul Romei de atunci, nu a mai fost mulțumit de prestația brazilianului și i-a reproșat că nivelul său era de liga a doua, lucru care l-a afectat pe Castan.

„M-a chemat în biroul său pentru a-mi spune că vrea să-mi mai dea o șansă. «Ce trebuie să fac pentru a-l recupera pe unul dintre cei mai puternici fundași din ligă?», m-a întrebat.

La început, a avut încredere în mine. Apoi, după acel meci teribil împotriva Veronei, a decis să nu mă mai folosească. M-a chemat și mi-a spus că trebuie să plec, că nivelul meu era suficient doar pentru a juca la Frosinone. Adică în Serie B.

A fost îngrozitor, nu atât din cauza deciziei, cât din cauza modului în care a fost luată. M-am simțit umilit. Nu cred că sunt singurul care s-a certat cu el de-a lungul anilor”, a mai declarat Leandro Castan, conform sursei citate.

Fostul fundaș brazilian a dezvăluit și care e marele regret din cariera sa.

„Îmi pare rău că nu am reușit să rămân la acel nivel. Am dat tot ce am putut, dar nu a fost suficient. Succesul meu a fost deja faptul că am putut reveni pe teren.

La un moment dat, însă, antrenamentele au devenit dăunătoare. Roma nu mi-a reînnoit contractul și am ales să mă întorc în Brazilia. După câțiva ani, am renunțat de tot”.

După despărțirea de AS Roma, Leandro Castan a mai evoluat pentru Vasco da Gama și Guarani. Acesta s-a retras din activitate în 2022.

456 de meciuri
a jucat Leandro Castan în cariera sa

Citește și

A leșinat pe teren VIDEO. Emoții mari înainte de Turcia - Kosovo! Arbitrul s-a prăbușit după imnuri
Fotbal feminin
18:14
A leșinat pe teren VIDEO. Emoții mari înainte de Turcia - Kosovo! Arbitrul s-a prăbușit după imnuri
Citește mai mult
A leșinat pe teren VIDEO. Emoții mari înainte de Turcia - Kosovo! Arbitrul s-a prăbușit după imnuri
FCSB face scandal  Patronul campioanei, furios că rivalele au driblat regulamentul: „Ce fel de prostie e asta?” » MM a blocat boicotul!
Cupa Romaniei
18:00
FCSB face scandal Patronul campioanei, furios că rivalele au driblat regulamentul: „Ce fel de prostie e asta?” » MM a blocat boicotul!
Citește mai mult
FCSB face scandal  Patronul campioanei, furios că rivalele au driblat regulamentul: „Ce fel de prostie e asta?” » MM a blocat boicotul!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
as roma cariera Luciano Spalletti cancer leandro castan
Știrile zilei din sport
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
Superliga
31.10
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
Citește mai mult
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă,  teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
Superliga
31.10
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă, teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
Citește mai mult
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă,  teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
Golul care a declanșat nebunia  VIDEO. Soro s-a distrat cu apărarea CFR-ului și a adus o victorie nesperată pentru Dinamo
Superliga
31.10
Golul care a declanșat nebunia VIDEO. Soro s-a distrat cu apărarea CFR-ului și a adus o victorie nesperată pentru Dinamo
Citește mai mult
Golul care a declanșat nebunia  VIDEO. Soro s-a distrat cu apărarea CFR-ului și a adus o victorie nesperată pentru Dinamo
Propunerea PSD, refuzată de David Popovici  Înotătorul român nici n-a vrut să audă: „Nu mi-am dorit asta”
Înot
31.10
Propunerea PSD, refuzată de David Popovici Înotătorul român nici n-a vrut să audă: „Nu mi-am dorit asta”
Citește mai mult
Propunerea PSD, refuzată de David Popovici  Înotătorul român nici n-a vrut să audă: „Nu mi-am dorit asta”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:12
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
Scandal și lacrimi Louis Munteanu a izbucnit după eșecul cu Dinamo! Criză de nervi + a plecat plângând de la interviu: „Se pare că mă bat la retrogradare, nu la titlu”
23:47
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă, teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
Probleme pentru Dinamo FOTO+VIDEO. Haos total la finalul meciului Dinamo - CFR Cluj! Bucurie uriașă,  teren invadat și gesturi reprobabile. Reacția lui Nicolescu
23:35
„Ce victorie dulce!” Nicolescu, euforic după succesul cu CFR: „Am câștigat mentalitatea de învingători”
„Ce victorie dulce!” Nicolescu, euforic după succesul cu CFR: „Am câștigat mentalitatea de învingători”
23:01
„Proștii proștilor!” VIDEO. Mario Camora, brutal de sincer după eșecul cu Dinamo: „Suntem slabi, ăsta e adevărul”
„Proștii proștilor!” VIDEO. Mario Camora, brutal de sincer după eșecul cu Dinamo: „Suntem slabi, ăsta e adevărul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Top stiri din sport
Revine la națională? GOLAZO.ro a aflat cu cine negociază Iordănescu după plecarea de la Legia Varșovia
Campionate
31.10
Revine la națională? GOLAZO.ro a aflat cu cine negociază Iordănescu după plecarea de la Legia Varșovia
Citește mai mult
Revine la națională? GOLAZO.ro a aflat cu cine negociază Iordănescu după plecarea de la Legia Varșovia
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Nationala
31.10
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Citește mai mult
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Vedeta Barcelonei putea juca în Liga 1 Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor
Campionate
31.10
Vedeta Barcelonei putea juca în Liga 1 Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor
Citește mai mult
Vedeta Barcelonei putea juca în Liga 1 Xavi i-a salvat cariera, iar acum face spectacol cu Yamal în Liga Campionilor
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Baschet
31.10
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Citește mai mult
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 45 dinamo bucuresti 36 rapid 17 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
01.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share