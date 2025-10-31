Michalina Diakow, arbitrul partidei Turcia - Kosovo (3-0) a leșinat pe teren după intonarea imnurilor

Meciul din Liga B din Women's Nations League a început cu 15 minute întârziere.

Panică la Izmir, pe stadionul „Gursel Aksel”, unde arbitrul s-a prăbușit pe teren cu câteva minute înainte de startul partidei.

Emoții mari înainte de Turcia - Kosovo! Arbitrul s-a prăbușit după imnuri

După intonarea imnurilor celor două țări, Michalinei Diakow i s-a făcut rău și a leșinat.

Echipa medicală a intervenit rapid și i-a acordat primul ajutor arbitrului din Polonia. Diakow și-a recăpătat cunoștința și a fost dusă la vestiare.

Partida dintre Turcia și Kosovo a început până la urmă cu o întârziere de 15 minute, dar la centru s-a aflat Miriama Bockova.

Michalina Diakow și-a revenit și a primit acordul din partea echipei medicale pentru a prelua atribuțiile arbitrului de rezervă.

După ce s-a impus cu 4-0 la Priștina, Turcia s-a impus cu 3-0 pe teren propriu. Astfel, a reușit menținerea în Liga B din Nations League.

