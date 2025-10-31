FCSB face scandal Patronul campioanei, furios că rivalele au driblat regulamentul: „Ce fel de prostie e asta?” » MM a blocat boicotul!

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, s-a enervat după prima etapă din Cupa României pentru că echipa sa a fost nevoită să joace în deplasare, în timp ce rivalele U Craiova, CFR Cluj și Rapid au reușit să își mute meciurile pe teren propriu.

FCSB a debutat cu o victorie, 3-1 cu Gloria Bistrița.

Nemulțumit de situație, Gigi Becali a răbufnit după ce formația sa a fost singura dintre echipele puternice care a fost nevoită să părăsească orașul în prima rundă a Cupei.

Dumbrăvița - Rapid (0-4), Sănătatea Cluj - U Craiova (1-4) și Slatina - CFR Cluj (0-4) s-au disputat toate pe terenul formațiilor care ar fi trebuit să evolueze în deplasare.

Gigi Becali e furios că rivalele au driblat regulamentul: „Ce fel de prostie e asta?”

„Mă interesează Cupa pentru că e situaţia care e. Dacă nu era situaţia aşa… Normal, trebuie să ia cineva o hotărâre să se regleze treburile astea. Pe mine mă duci să joc în deplasare cu toate? Joc la Bistriţa, la UTA…

Că e meritul sportiv, că e echipă mai mică. Craiova nu e o echipă mai mică, Oţelul nu e echipă mai mică? Unde e meritul sportiv? Joci la alea din Liga 2? Mă ţii numai în deplasări? Cum să faci aşa ceva?

Ce fel de prostie e asta? Nu este egalitate sportivă. Eu sunt în competiţie cu Universitatea Craiova, nu? Nu e în regulă să joace acasă când meciul trebuia să fie în deplasare”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Pe mine nu mă mai interesează nici LPF, nici FRF. Eu vreau doar respect. Burleanu nu e băiat prost, e băiat deştept şi educat. Este împământenită ideea că dacă ai o funcţie, eşti stăpân. Nu ai cum să fii. Poate să rămână Burleanu 200 de ani, dar să ne respecte. Cred că unii de acolo cred că ştiu management. Gigi Becali

MM Stoica a blocat boicotul dorit de Becali

În semn de protest pentru ce au făcut adversarele celor de la FCSB, Gigi Becali a vrut să folosească pentru meciul cu Gloria Bistrița de miercuri jucători de 15 sau 16 ani. Acesta a fost oprit de Mihai Stoica.

„Acum, asta e România. Eu mă acomodez la ţara asta. La anul, dacă stau bine în campionat, nu mă prezint. Trimit copii de 15 ani în Cupa României. Ce să fac dacă mă batjocoreşti? Mă joc şi eu cu tine.

Îi trimit pe cei de 15-16 ani. Am vrut eu, dar n-a vrut MM Stoica. Am zis să trimitem copii de 15-16 ani la Bistriţa. El spunea că avem coeficient, e păcat. Avem şansa la Europa League şi e păcat”, a mai spus Gigi Becali, conform sursei citate.

Pentru FCSB urmează meciul de sâmbătă cu U Cluj, de la ora 20:30, din cadrul etapei 15 din Liga 1, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Și Dinamo s-a plâns

O reacție dură pe acest subiect a avut și Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo. „Câinii” au evoluat în deplasare, dar tot în București, pe „Arcul de Triumf”, cu CS Dinamo, impunându-se cu 2-1.

„Craiova joacă acasă, Rapid joacă acasă, ar trebui interzisă practica asta. Dacă Cupa creează o regulă și găsești o portiță ca să trișezi, ce rost mai are regula asta?

Echipele mari ar trebui să joace pe stadioane unde echipele mici pot face niște bani, dar totuși să le oferi niște condiții decente. La 100-200 de kilometri trebuie să se găsească un stadion”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

