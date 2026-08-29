Leandro Paredes (32 de ani) a reacționat pentru prima dată după suspendarea de 10 meciuri primită în urmă cu o săptămână de la FIFA în urma incidentelor de la finalul Cupei Mondiale.

Argentina a pierdut finala CM 2026 în fața Spaniei, 0-1 după prelungiri. După fluierul final a avut loc un conflict violent, cu mijlocașul sud-american în prim plan.

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Mijlocașul de la Boca Juniors a vorbit la finalul meciului cu Lanus, 1-0, pentru prima dată despre suspendarea de 10 meciuri primită după incidentele de la finala Cupei Mondiale.

Paredes iese la atac după suspendarea uriașă pentru bătaia de la finala CM 2026: „ Mi-a dat un pumn și a luat o etapă?!”

Paredes e surprins de sancțiunea pe care a primit-o și nu înțelege de ce Gavi a scăpat ieftin pentru gestul său.

„Pare exagerată, pentru că ceea ce este ciudat este că lui Gavi i-au dat un meci și el este cel care mă lovește cu pumnul în piept.

Dar, asta este. Acum rămâne să facem apel și să vedem dacă pot reduce sancțiunea, nimic mai mult.

că poate fi redusă pentru că, pentru mine, este excesivă. Sunt oameni care se ocupă de asta și sper să se poată”, a spus Paredes.

🗣️ Paredes y la sanción de 10 fechas que le impuso la FIFA: "ES EXAGERADO. LO RARO TAMBIÉN ES QUE A GAVI LE DIERON UNA, ES EL QUE ME DA LA PIÑA EN EL PECHO". pic.twitter.com/I9XYcE0JqD — TyC Sports (@TyCSports) August 29, 2026

Paredes poate ispăși doar șase meciuri în 2026

Paredes a primit inițial o suspendare de 10 meciuri, însă FIFA a acceptat solicitarea AFA ca sancțiunile să poată fi ispășite și în meciuri amicale internaționale de categoria A.

Există două ferestre internaționale până la finalul anului: între 21 septembrie și 6 octombrie și între 9 și 17 noiembrie, când sud-americanii ar putea disputa câte patru, respectiv două amicale.

Deocamdată, Argentina are confirmat un singur meci. Campioana mondială va întâlni Uzbekistan pe 30 septembrie, într-un amical programat în China.

Dacă vor reuși să găsească încă 5 adversari, Paredes ar putea ispăși 6 etape din pedeapsă.

Ce s-a întâmplat la Spania - Argentina

Imediat după flurierul final al partidei, Leandro Paredes a avut un schimb dur de replici cu Eric Garcia, iar apoi l-a prins pe fundașul Spaniei de gât și l-a trântit.

Gavi, jucătorul Barcelonei, a intervenit, în timp ce Thiago Almada încerca să îi despartă pe cei implicați.

După acele acte de violență, FIFA a luat măsuri și nu i-a iertat pe jucătorii care au fost implicați în acel conflict și nici pe „secundul” lui Scaloni, Roberto Ayala, care l-a lovit pe Dani Olmo.

Forul condus de Gianni Infantino l-a sancționat aspru pe argentinianul Paredes cu 10 meciuri, plus o amendă de peste 75.000 de euro, conform vi.nl.

Pe lângă Paredes, și Nahuel Molina a primit o suspendare de 7 meciuri, plus o amendă de peste 75.000 de euro. El l-a lovit pe Rodri în zona abdomenului.

Thiago Almada și Gavi, alți jucători implicați, vor lipsi câte un meci și au primit și câte o amendă de peste 25.000 de euro.

Roberto Ayala, secundul lui Lionel Scaloni, a fost suspendat pentru 3 meciuri și o amendă de 25.000 de euro.

Oficialul a fost protagonistul unui gest șocant imediat după meci. Ayala a avut un dialog aprins cu spaniolul Dani Olmo și s-a apropiat amenințător de el. Ulterior, argentinianul l-a lovit cu pumnul în barbă pe mijlocaș.

Argentina, amendată cu 100.000 de euro

FIFA nu a trecut cu vederea nici bannerul politic afișat de jucătorii Argentinei la finalul semifinalei câștigate cu 2-1 împotriva Angliei, la Cupa Mondială din 2026.

Fotbaliștii pregătiți de Lionel Scaloni au desfășurat atunci un banner pe care era scris mesajul: „Las Malvinas son Argentinas” (n.r. - Insulele Malvine sunt argentiniene).

Gestul sud-americanilor a stârnit mai multe critici, iar FIFA a deschis o anchetă. Forul a decis în cele din urmă să amendeze Federația Argentiniană de Fotbal cu 100.000 de euro.

De asemenea, AFA a fost obligată să dispute următoarele două meciuri de pe teren propriu cu un număr limitat de spectatori, stadionul urmând să fie ocupat în proporție de 50%.

Insulele Falkland, teritoriu situat în sud-vestul Oceanului Atlantic, reprezintă de mulți ani obiectul unui conflict direct între Anglia și Argentina.

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