„A fost o frustrare” VIDEO. Marius Baciu vrea să discute cu  ultrașii FCSB care i-au cerut demisia. Ce le transmite
Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„A fost o frustrare” VIDEO. Marius Baciu vrea să discute cu ultrașii FCSB care i-au cerut demisia. Ce le transmite

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 29.08.2026, ora 16:36
alt-text Actualizat: 29.08.2026, ora 16:36
  • Marius Baciu (51 de ani), antrenorul FCSB, a anunțat că va purta o discuție cu suporterii echipei, după ce aceștia i-au cerut demisia după ultimul meci de campionat, 0-1 cu CFR Cluj.
  • Tehnicianul a prefațat și duelul cu UTA Arad, de duminică, din etapa #7 din Liga 1.
  • FCSB - UTA Arad va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 21:00.
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În ciuda problemelor cu care se confruntă, CFR Cluj a învins-o la limită pe FCSB etapa trecută, eșec care i-a înfuriat pe fani.

Suporterii au strigat „Demisia! Demisia!”, iar liderul galeriei, Gheorghe Mustață, i-a taxat pe jucători din cauza prestației lor slabe.

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Marius Baciu: „Voi dori să vorbesc cu liderul galeriei noastre”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu UTA Arad, Marius Baciu a anunțat că vrea să se întâlnească cu Gheorghe Mustață pentru a discuta despre nemulțumirile suporterilor și a ajunge la un numitor comun.

„Înțeleg supărarea lor. Chiar am vorbit cu Gigi Mustață (n.r. - liderul galeriei FCSB) și o să avem în următoarea perioadă și o discuție mai clară pentru că e o echipă nouă. Ei nu au strigat doar despre demisie.

La ei a fost o frustrare a rezultatului și nemulțumirea lor de-a lungul timpului. Și chiar vreau să conștientizăm cu toții că oarecum echipa asta e datoare pentru suporteri, e învățată cu rezultate și se poate întâmpla orice. Mustață e liderul unor suporteri care își doresc foarte multă performanță, dar în același timp sunt sigur că și înțeleg niște lucruri, mai ales când sunt jucători noi.

Avem nevoie de susținerea lor și sunt sigur că o s-o avem. Vom face tot ce ține de noi pentru a ne ridica la ceea ce ne dorim noi, pentru că nimeni nu-și dorește ca Steaua (n.r. - FCSB) să rămână sau să fie cum a fost anul trecut.

N-am fost consistenți în ceea ce ne-am propus sau ce ne-am fi dorit, că peste noapte aș fi vrut și eu să jucăm mult mai bine, dar nici nu pot spune că nu sunt mulțumit de modul cum s-au pregătit jucătorii.

Voi dori să vorbesc cu liderul galeriei noastre. Ne cunoaștem de 30 de ani. Transmit doar atât că vom da absolut tot și vom face ca jucătorii să înțeleagă ce înseamnă FCSB pentru România și nu numai”, a declarat Marius Baciu.

Marius Baciul, despre meciul cu UTA Arad: „O echipă greu de desfăcut”

Antrenorul celor de la FCSB a prefațat și duelul cu UTA Arad de duminică.

„Ne așteaptă un meci greu, dar chiar dacă UTA Arad nu a avut rezultatele pe care le-au așteptat, totuși e o echipă organizată, o echipă greu de desfăcut.

Ne concentrăm pe jocul nostru pentru că nici noi n-am avut evoluția dorită și nici constanța pe toată durata meciului, chiar dacă am controlat jocul de la CFR, nu am avut realizările pe care le-am fi dorit.

S-a demonstrat în Liga 1 că se poate întâmpla orice. E o echipă care, chiar dacă n-a câștigat niciun meci, dar am văzut o echipă care își păstrează niște principii cu Mihalcea. Trebuie să avem foarte mare grijă”, a mai spus Baciu.

După partida cu echipa antrenată de Adrian Mihalcea, FCSB va juca miercuri cu FC Argeș, în Cupa României, iar sâmbătă o va întâlni pe Dinamo în Derby de România.

„O perioadă grea, dar frumoasă. Atunci când joci și nu te antrenezi atât de mult, e mult mai plăcut. Și sper să înțeleagă toată lumea lucrul ăsta. Și băieții au înțeles. E o săptămână grea, nu-i ușoară, dar e o săptămână care nouă ne convine.

Noi avem nevoie de meciuri. Deci ne avem nevoie de asta pentru că nu am avut posibilitatea de a avea multe meciuri amicale pentru a lega multe lucruri”.

Sunt mici probleme de lot, dar cred că până la ora jocului se pot rezolva. Diseară vom vedea cine va fi apt pentru meci. Marius Baciu, antrenor FCSB

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