Nu s-au putut abține FOTO. Argentina riscă sancțiuni drastice din cauza unui banner despre războiul câștigat de Anglia. Aproape 1000 de oameni au murit

Anglia - Argentina 1-2. Sud-americanii riscă să fie sancționați de FIFA după ce au afișat un banner cu mesaj politic la finalul partidei din semifinalele CM 2026.

Naționala lui Lionel Messi (39 de ani) s-a calificat în finala competiției, acolo unde va juca cu Spania, duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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După ce au reușit o revenire spectaculoasă pe final, după golurile reușite de Enzo Fernandez (85) și Lautaro Martinez (90+2), jucătorii argentinieni au sărbătorit alături de fani.

Argentina riscă să fie sancționată de FIFA după ce a afișat un banner politic

În timp ce se bucurau după calificarea în finala CM 2026, fotbaliștii pregătiți de Lionel Scaloni au desfășurat un banner pe care era scris mesajul: „Las Malvinas son Argentinas” (n.r. - Insulele Malvine sunt argentiniene).

Insulele Falkland, teritoriu situat în sud-vestul Oceanului Atlantic, reprezintă de mulți ani obiectul unui conflict direct între Anglia și Argentina.

În aprilie 1982, sud-americanii au invadat Insulele Falkland, care erau controlate de englezi. Teritoriul se află la 500 de kilometri de țărmul Argentinei.

Războiul s-a soldat cu moartea a 655 de soldați argentinieni, 255 de militari britanici și trei civili. În total, 913 oameni au decedat de-a lungul celor două luni de război.

Astfel, din cauza afișării acestui banner, Argentina riscă să fie sancționată de FIFA. În 2014, forul mondial a amendat Federația Argentiniană de Fotbal cu 23.000 de euro după ce jucătorii naționalei au afișat un banner cu un mesaj similar înaintea unui meci amical cu Slovenia, conform bbc.com.

FIFA a considerat atunci că argentinienii au încălcat regulamentul privind manifestările cu caracter politic și conduita echipelor.

🔥 WHAT A MOMENT!



🇦🇷 Lo Celso and Otamendi stole the show at Mercedes-Benz Stadium



🏟️ The two Argentina stars unfurled a GIANT “Las Malvinas son Argentinas” banner, held it high with pride, then laid it across the pitch for the world to see.



👊 A bold statement that’s got… pic.twitter.com/qd2sLK2ZhZ — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 16, 2026

Victoria Villarruel: „Insulele Malvine sunt argentiniene”

La finalul partidei de la Atlanta, Victoria Villarruel, vicepreședinta Argentinei, a publicat pe rețelele de socializare un mesaj care era însoțit de un videoclip în care apăreau soldați argentinieni.

„Argentina, finalistă a Cupei Mondiale! Mulțumim, Enzo! Mulțumim, Lautaro! Mulțumim echipei naționale a Argentinei pentru că ne-a oferit încă un motiv de bucurie! Nu a fost doar un simplu meci!”, a scris aceasta.

¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, Gracias Lautaro, Gracias Selección Argentina por darnos una alegría más! 🇦🇷 ¡No era un partido más! pic.twitter.com/JL5NoIt8Kj — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

„Insulele Malvine sunt argentiniene. Ne-au interzis să le aducem pe stadion, dar au uitat că le purtăm în sânge și în inimă”, a mai transmis aceasta.

Înaintea semifinalei cu Anglia, Victoria Villarruel afirmase că Argentina va juca miercuri „împotriva piraților uzurpatori. Pentru că până la ultima suflare vom revendica ceea ce este al nostru”.

Realitatea este că acesta este un meci de fotbal. Nu pot amesteca lucrurile, mai ales din respect pentru ceea ce s-a întâmplat cu mulți ani în urmă. A fost o perioadă foarte tristă din istoria noastră și nu mai putem schimba ceea ce s-a întâmplat. În alte părți ale lumii încă există războaie, iar noi condamnăm existența lor. Cu siguranță îi comemorăm pe cei care și-au pierdut viața. Lionel Scaloni, înaintea meciului cu Anglia

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