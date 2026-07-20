Gest șocant după finala CM 2026 VIDEO. Dani Olmo, lovit cu pumnul în față de antrenorul secund al Argentinei, Roberto Ayala

Finala Cupei Mondiale 2026, câștigată de Spania cu 1-0 după prelungiri în fața Argentinei a fost umbrită de incidente grave petrecute imediat după fluierul final.

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Unul dintre cele mai controversate momente de la finalul partidei l-a avut în prim-plan pe Roberto Ayala (53 de ani), fostul mare fundaș al Argentinei și actualul secund al selecționerului Lionel Scaloni.

Secundul Argentinei Roberto Ayala l-a lovit cu pumnul în față pe Dani Olmo

În imaginile filmate de suporteri din tribune se poate observa cum Ayala îl înfruntă pe Dani Olmo (28 de ani) în mijlocul busculadei izbucnite după fluierul final.

Cei doi au avut un schimb replici, iar fostul internațional argentinian s-a apropiat amenințător și l-a lovit cu pumnul în barbă pe mijlocașul spaniol, în timp ce haosul cuprinsese terenul.

Dani Olmo nu a răspuns cu violență. Fotbalistul Spaniei a rămas față în față cu Ayala, continuând schimbul de replici, însă motivele care au declanșat conflictul dintre cei doi nu au fost, deocamdată, clarificate. Lângă Dani Olmo se afla și Eric Garcia.

La piña que le pega Ayala al pelotudo de Dani Olmo, fantástica. pic.twitter.com/Mf8A93B7ye — Carpeta Millo (@CarpetaMillo_) July 20, 2026

Scânteia conflictului

Tensiunea acumulată pe parcursul celor 120 de minute a explodat după ultimul fluier. Totul a pornit de la un conflict între argentinianul Nahuel Molina și căpitanul Spaniei, Rodri, după care mai mulți jucători au intervenit.

Vaya valores, defender a un cobarde agresor como Nahuel Molina. pic.twitter.com/Kuvqd4tVOF — Gabo (@er_gamito) July 20, 2026

Argentinianul Leandro Paredes a primit cartonaș roșu pentru comportament violent, fiind acuzat că l-a apucat de gât pe Eric Garcia și s-a implicat în mai multe confruntări, în timp ce alți fotbaliști au fost implicați în îmbrânceli, insulte și schimburi de lovituri.

În mijlocul haosului, gestul lui Roberto Ayala a atras atenția presei internaționale, care a catalogat episodul drept unul dintre cele mai rușinoase momente ale finalei.

Lionel Scaloni a încercat să calmeze spiritele

Printre primii care au încercat să calmeze spiritele s-a numărat chiar selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni. Acesta a intrat imediat în mijlocul altercației, încercând să-și tempereze propriii jucători și să discute cu fotbaliștii Spaniei pentru a pune capăt conflictului.

Cu toate eforturile sale de a restabili ordinea, imaginile șocante ale încăierării au umbrit finalul Cupei Mondiale din 2026.

Argentinienii le-au întors spatele spaniolilor la festivitatea de premiere

Scandalul nu s-a oprit însă aici. În timpul festivității de premiere, mai mulți jucători ai Argentinei au întors spatele podiumului în momentul în care Spania ridica trofeul mondial, un gest interpretat drept lipsă de fair-play și criticat de numeroși comentatori și foști fotbaliști.

Naționala Spaniei și-a adjudecat al doilea titlu mondial din istorie, după succesul din 2010.

Unicul gol al finalei a fost înscris de eroul Ferran Torres în minutul 106, după ce Argentina, pur și simplu inexistentă, a jucat în inferioritate numerică în prelungiri.

Victoria fără drept de apel confirmă dominația generației conduse de Luis de la Fuente.

Bucuria din vestiarul campionilor mondiali

În contrast cu tensiunea și incidentele care au marcat finalul partidei de la New Jersey (New York), în vestiarul Spaniei atmosfera a fost una de euforie totală.

După cucerirea celui de-al doilea titlu mondial din istoria fotbalului spaniol, elevii lui Luis de la Fuente s-au descătușat și au sărbătorit alături de întregul staff tehnic un succes istoric.

Campionii lumii au cântat, au dansat, au făcut fotografii cu trofeul și au stropit vestiarul cu șampanie, lăsând în urmă haosul de pe gazon.

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