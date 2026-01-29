Se apropie retragere VIDEO.   LeBron James, în lacrimi la ceea ce ar putea fi ultimul meci la Cleveland! Momentul care la emoționat
LeBron James FOTO: IMAGO
Baschet

Se apropie retragere VIDEO. LeBron James, în lacrimi la ceea ce ar putea fi ultimul meci la Cleveland! Momentul care la emoționat

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 29.01.2026, ora 20:19
alt-text Actualizat: 30.01.2026, ora 01:16
  • Cleveland Cavliers - LA Lakers 129-99. LeBron James (41 de ani), vedeta oaspeților, a fost emoționat de videoclipul tribut afișat înaintea meciului cu echipa la care a debutat în NBA.
  • Legenda baschetului american a evoluat pentru echipa din Ohio în două perioade: 2003-2010 și 2014-2018.

Înaintea partidei dintre Cleveland Cavaliers și Los Angeles Lakers, gazdele au afișat un montaj video tribut pentru LeBron James.

ICE, prezentă și la Super Bowl?   Autoritățile din California iau măsuri pentru a preveni posibilele abuzuri: „Rămâne de văzut ce misiune au”
Citește și
ICE, prezentă și la Super Bowl? Autoritățile din California iau măsuri pentru a preveni posibilele abuzuri: „Rămâne de văzut ce misiune au”
Citește mai mult
ICE, prezentă și la Super Bowl?   Autoritățile din California iau măsuri pentru a preveni posibilele abuzuri: „Rămâne de văzut ce misiune au”

VIDEO. LeBron James, în lacrimi la ceea ce ar putea fi ultimul meci la Cleveland!

La vederea imaginilor din perioadele în care a îmbrăcat tricoul clubului din Ohio, legenda nu și-a putut stăpânit emoțiile.

Starul celor de la Los Angeles Lakers a fost ovaționat puternic de suporterii din Cleveland la ceea ce ar putea fi ultimul său meci oficial în orașul în care a debutat în NBA.

La finalul partidei, LeBron James a vorbit despre gestul emoționant făcut de fosta sa echipă.

„Momentul în care au pus videoclipul tribut, din meciul cu Detroit, uitându-mă în sus spre plafon, am văzut bannerul nostru de campioni.

Mi-au trecut prin minte multe lucruri. Evident că m-a emoționat”, a spus baschetbalistul, potrivit The Guardian.

Au fost entuziasmați când LeBron a revenit în joc după videoclip, pentru că fanii sunt o parte din el Chris Dennis, fost consilier al familiei lui LeBron James

LeBron James: „Nu m-am gândit la retragere”

Ajuns în cel de al 23-lea sezon în NBA, LeBron James a fost întrebat despre retragere:

„Nu am luat încă o decizie cu privire la viitor, dar ar putea fi foarte bine ultimul meci la Cleveland”, a spus baschetbalistul.

Vedeta lui LA Lakers este conștientă că finalul carierei sale de jucător se apropie și a dezvăluit că nu va forța să joace mai mult decât îi permite organismul.

„Despre când este sfârșitul și unde este linia de sosire când vine vorba de a închide chestia asta. Sunt într-o luptă cu timpul și o iau personal.

Văd de câte ori pot fi victorios asupra lui, dar nu voi fi unul dintre acei tipi care nu vor putea părăsi terenul. Asta e sigur”, a spus King James.

Cifrele imense ale lui LeBron James

LeBron a debutat în NBA în 2003 și a evoluat pentru Cleveland Cavaliers, Miami Heat și Los Angeles Lakers. Printre cele mai mari performanțe se numără:

  • 4 titluri NBA (2012, 2013, 2016, 2020);
  • 4 trofee de MVP al finalei NBA (2012, 2013, 2016, 2020);
  • 4 trofee de MVP (2009, 2010, 2012, 2013);
  • Cupa NBA (2023);
  • MVP-ul Cupei NBA (2023);
  • 21 de prezențe în All-Star Game (2005-2025);
  • 3 trofee de MVP în All-Star Game (2006, 2008, 2018);
  • primul jucător cu peste 50.000 de puncte în NBA;
  • primul jucător cu peste 40.000 de puncte în sezonul regulat.

Citește și

„Trebuie să ne adaptăm” Subiectul abordat de Kopic la conferință: „La început aș vrea să vorbesc despre situația asta”
Superliga
19:08
„Trebuie să ne adaptăm” Subiectul abordat de Kopic la conferință: „La început aș vrea să vorbesc despre situația asta”
Citește mai mult
„Trebuie să ne adaptăm” Subiectul abordat de Kopic la conferință: „La început aș vrea să vorbesc despre situația asta”
Europa e uimită de Kovacs Încă o apariție foarte bună a arbitrului în Ligă, la Dortmund - Inter 0-2. Reacția lui Chivu. Ce notă i-au dat nemții
Liga Campionilor
17:50
Europa e uimită de Kovacs Încă o apariție foarte bună a arbitrului în Ligă, la Dortmund - Inter 0-2. Reacția lui Chivu. Ce notă i-au dat nemții
Citește mai mult
Europa e uimită de Kovacs Încă o apariție foarte bună a arbitrului în Ligă, la Dortmund - Inter 0-2. Reacția lui Chivu. Ce notă i-au dat nemții

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
LeBron James Cleveland Cavaliers NBA los angeles lakers
Știrile zilei din sport
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Europa League
29.01
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Citește mai mult
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Scandal la vestiare  FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
Europa League
29.01
Scandal la vestiare FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
Citește mai mult
Scandal la vestiare  FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Europa League
29.01
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Citește mai mult
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Diverse
29.01
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Citește mai mult
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
01:02
„Nu mai au voie să fie blocați mental” MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!”
„Nu mai au voie să fie blocați mental”  MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!”
00:30
Cristian Geambașu Care este adevărata față a FCSB?
Cristian Geambașu Care este adevărata față a FCSB?
01:06
„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous
„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous
00:46
„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii”
„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Top stiri din sport
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
Gimnastica
29.01
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
Citește mai mult
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
„Cea mai frumoasă amintire”  Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag” 
Stranieri
29.01
„Cea mai frumoasă amintire” Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag”
Citește mai mult
„Cea mai frumoasă amintire”  Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag” 
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
Handbal
29.01
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
Citește mai mult
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles”  Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024
Jocurile Olimpice
29.01
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles” Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024
Citește mai mult
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles”  Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024

Echipe/Competiții

fcsb 101 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 31 rapid 20 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
30.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share