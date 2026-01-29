Cleveland Cavliers - LA Lakers 129-99. LeBron James (41 de ani), vedeta oaspeților, a fost emoționat de videoclipul tribut afișat înaintea meciului cu echipa la care a debutat în NBA.

Legenda baschetului american a evoluat pentru echipa din Ohio în două perioade: 2003-2010 și 2014-2018.

Înaintea partidei dintre Cleveland Cavaliers și Los Angeles Lakers, gazdele au afișat un montaj video tribut pentru LeBron James.

VIDEO. LeBron James, în lacrimi la ceea ce ar putea fi ultimul meci la Cleveland!

La vederea imaginilor din perioadele în care a îmbrăcat tricoul clubului din Ohio, legenda nu și-a putut stăpânit emoțiile.

An emotional LeBron soaks in the Cleveland tribute 🥹 pic.twitter.com/SrcXsUIEfl — NBA (@NBA) January 29, 2026

Starul celor de la Los Angeles Lakers a fost ovaționat puternic de suporterii din Cleveland la ceea ce ar putea fi ultimul său meci oficial în orașul în care a debutat în NBA.

La finalul partidei, LeBron James a vorbit despre gestul emoționant făcut de fosta sa echipă.

„Momentul în care au pus videoclipul tribut, din meciul cu Detroit, uitându-mă în sus spre plafon, am văzut bannerul nostru de campioni.

Mi-au trecut prin minte multe lucruri. Evident că m-a emoționat”, a spus baschetbalistul, potrivit The Guardian.

Au fost entuziasmați când LeBron a revenit în joc după videoclip, pentru că fanii sunt o parte din el Chris Dennis, fost consilier al familiei lui LeBron James

LeBron James: „Nu m-am gândit la retragere”

Ajuns în cel de al 23-lea sezon în NBA, LeBron James a fost întrebat despre retragere:

„Nu am luat încă o decizie cu privire la viitor, dar ar putea fi foarte bine ultimul meci la Cleveland”, a spus baschetbalistul.

Vedeta lui LA Lakers este conștientă că finalul carierei sale de jucător se apropie și a dezvăluit că nu va forța să joace mai mult decât îi permite organismul.

„Despre când este sfârșitul și unde este linia de sosire când vine vorba de a închide chestia asta. Sunt într-o luptă cu timpul și o iau personal.

Văd de câte ori pot fi victorios asupra lui, dar nu voi fi unul dintre acei tipi care nu vor putea părăsi terenul. Asta e sigur”, a spus King James.

Cifrele imense ale lui LeBron James

LeBron a debutat în NBA în 2003 și a evoluat pentru Cleveland Cavaliers, Miami Heat și Los Angeles Lakers. Printre cele mai mari performanțe se numără:

4 titluri NBA (2012, 2013, 2016, 2020);

4 trofee de MVP al finalei NBA (2012, 2013, 2016, 2020);

4 trofee de MVP (2009, 2010, 2012, 2013);

Cupa NBA (2023);

MVP-ul Cupei NBA (2023);

21 de prezențe în All-Star Game (2005-2025);

3 trofee de MVP în All-Star Game (2006, 2008, 2018);

primul jucător cu peste 50.000 de puncte în NBA;

primul jucător cu peste 40.000 de puncte în sezonul regulat.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport