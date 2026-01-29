ICE, prezentă și la Super Bowl?   Autoritățile din California iau măsuri pentru a preveni posibilele abuzuri: „Rămâne de văzut ce misiune au”

Agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) ar urma să fie desfășurați la Super Bowl #60.

Meciul dintre Seattle Seahawks și New England Patriots va avea loc pe 9 februarie la Levi’s Stadium din Santa Clara, California.

Autoritățile din California au luat măsuri împotriva abuzurilor și au stabilit mecanisme prin care cetățenii pot fi protejați de posibile excese ale ICE.

Divizia „Homeland Security Investigations” a ICE e prezentă de ani de zile la evenimente sportive majore, concentrându-se în principal pe prevenirea traficului de persoane și combaterea vânzării produselor contrafăcute.

O operațiune axată pe aplicarea legii imigrației, însă, ar fi neobișnuită și a stârnit îngrijorare în SUA.

„Am auzit că administrația intenționează să aibă ICE la Super Bowl. Nu știu cât de mult este doar retorică”, a declarat Matt Mahan, primarul din San Jose, conform theguardian.com.

Departamentul pentru Securitate Internă nu a confirmat operațiunile, precizând că „nu dezvăluie operațiuni viitoare și nu discută despre personal”.

Totuși, oficialii Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) au subliniat că siguranța participanților va fi asigurată „în conformitate cu Constituția SUA” și că persoanele care se află legal în țară „nu au de ce să se teamă”.

Corey Lewandowski, consilier al secretarului DHS Kristi Noem, a declarat toamna trecută că agenții ICE urmează să desfășoare operațiuni în timpul Super Bowl.

Nu există niciun loc unde poți oferi adăpost sigur persoanelor care se află ilegal în țară, nici la Super Bowl, nici în altă parte. Te vom găsi, te vom reține, te vom duce într-un centru de detenție și te vom deporta. Corey Lewandowski, secretar DHS

La rândul ei, Kristi Noem a confirmat că agenții ICE vor desfășura operațiuni în timpul meciului.

„Vom fi prezenți peste tot și vom aplica legea. Cred că oamenii nu ar trebui să vină la Super Bowl decât dacă sunt cetățeni americani care respectă legea și iubesc această țară”, a spus ea.

Două incidente mortale în Minnesota ridică semne de întrebare asupra modului de operare al agenției ICE

ICE este o agenție federală din Statele Unite responsabilă cu aplicarea legii imigrației și investigarea infracțiunilor legate de imigrație și vamă.

Deși rolul oficial al ICE este aplicarea legii, există îngrijorări vizibile în rândul cetățenilor SUA că unele acțiuni ale agenției pot duce la profilare pe criterii de rasă sau origine etnică, ceea ce ar putea afecta chiar și persoane care se află legal în țară sau care nu au comis alte infracțiuni.

Recent, doi protestatari au fost omorâți la Minneapolis, Minnesota, de agenții ICE trimiși încă din decembrie în orașul democrat de către administrația Trump.

Pe 7 ianuarie, Renee Good, de aceeași vârstă, a căzut și ea victima gloanțelor ICE.

Pe 24 ianuarie, Alex Pretti (37 de ani) a fost împușcat.

127,7 milioane de americani au urmărit Super Bowl-ul din 2025, în care Philadelphia a învins-o pe Kansas City cu 40-22, potrivit nfl.com. Conform Biroului de Recensământ, SUA aveau circa 338,7 milioane de locuitori în februarie 2024, ceea ce înseamnă că peste o treime dintre americani s-au uitat la Super Bowl

Liderii locali din South Bay au reacționat: „ICE, puteți veni, dar nu veți găsi prea multe”

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, și Procurorul General Rob Bonta au încurajat autoritățile statale și locale să investigheze posibile abuzuri ale agenților federali, conform abc7news.com.

Otto Lee, președintele Consiliului de Supraveghere al Comitatului Santa Clara, a precizat că autoritățile au depus eforturi considerabile pentru a asigura siguranța tuturor participanților la meci și a adăugat: „ICE, puteți veni, dar nu veți găsi prea multe aici”.

Consilierul local Peter Ortiz a declarat că San Jose a adoptat politici menite să limiteze accesul ICE pe proprietăți publice.

„Am introdus politici care permit orașului să dea în judecată guvernul federal pentru a împiedica accesul sau ocuparea terenurilor publice.

Aceasta nu este aplicarea legii imigrației. Barack Obama a deportat mulți oameni. Biden a deportat mulți oameni. Nu a fost nevoie să se ajungă la acest nivel de teroare”, a afirmat Ortiz.

Reprezentanții comunității ridică semne de întrebare cu privire la scopul real al unei eventuale prezențe ICE.

Dacă se va întâmpla ceva, este posibil să fie doar pentru spectacol. Rămâne de văzut care este misiunea lor la Super Bowl. Christian Arana, de la Latino Community Foundation

Oficialii administrației Trump au criticat NFL, numind liga „woke” și au criticat alegerea artistului Bad Bunny pentru show-ul de la pauză.

Cântărețul din Puerto Rico, care va urca pe scenă împreună cu Green Day, a decis să nu includă opriri în SUA în ultimul său turneu, din cauza temerilor privind posibile raiduri ICE asupra fanilor săi.

Donald Trump a descris spectacolul de la pauză drept „o alegere groaznică” și a anunțat că nu va participa la meci.

Agenții ICE vor fi prezenți și în Italia, unde vor asigura securitatea delegației americane de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina (6-22 februarie 2026).

