„Trebuie să ne adaptăm” Subiectul abordat de Kopic la conferință: „La început aș vrea să vorbesc despre situația asta”
Zeljko Kopic FOTO: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Superliga

„Trebuie să ne adaptăm” Subiectul abordat de Kopic la conferință: „La început aș vrea să vorbesc despre situația asta”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 29.01.2026, ora 19:08
alt-text Actualizat: 29.01.2026, ora 19:08
  • Dinamo - Petrolul. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre revenirea echipei sale pe „Arcul de Triumf” și a abordat și subiectul accidentului în care 7 fani PAOK și-au pierdut viața în România.
  • Dinamo - Petrolul se joacă vineri, de la ora 20:00, în etapa #24 din Liga 1, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Kopic și-a început conferința cu un mesaj pentru suporterii lui PAOK care și-au pierdut viața în drum spre Franța, unde voiau să ajungă la meciul cu Lyon: „La început aș vrea să vorbesc despre situația și tragedia fanilor lui PAOK. Condoleanțe din partea echipei noastre pentru familiile și prietenii lor. Este o pierdere uriașă”.

Au venit rezultatele Ce arată analizele toxicologice realizate de IML, după accidentul în care au murit 7 fani PAOK
Citește și
Au venit rezultatele Ce arată analizele toxicologice realizate de IML, după accidentul în care au murit 7 fani PAOK
Citește mai mult
Au venit rezultatele Ce arată analizele toxicologice realizate de IML, după accidentul în care au murit 7 fani PAOK

Kopic, despre revenirea pe „Arcul de Triumf”: „Este important să avem sprijinul fanilor”

„Este încă o partidă importantă pentru noi. Am auzit acum că Arcul de Triumf este sold out. Este important că vom avea sprjinul fanilor încă o dată”, a spus antrenorul „câinilor roșii”, potrivit gsp.ro.

Astfel, Dinamo ar urma să fie susținută de aproximativ 7.000 de fani în derby-ul contra celor de la Petrolul.

Așa cum s-a întâmplat și la Sibiu, pentru mine și jucători este foarte important să existe această conexiune și energie Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Croatul este cu gândul la un succes împotriva ocupantei locului 13 din Liga 1.

„Nu am mai jucat de ceva timp pe Arcul de Triumf, dar avem experiențe plăcute acolo și vrem să prestăm un fotbal de calitate și să obținem încă trei puncte”.

Ultima partidă disputată de Dinamo pe Arcul de Triumf a fost pe 21 iulie 2025, 0-0 cu FC Botoșani.

Zeljko Kopic: „Duțu este cu noi la antrenamente”

Întrebat dacă nou-venitul Matteo Duțu ar putea evolua în duelul contra „lupilor galbeni”, Zeljko Kopic a răspuns:

„Da, el este cu noi la antrenamente. Este într-o formă foarte bună. Din ce văd până acum sunt mulțumit”.

Fundașul central a ajuns în România săptămâna trecută și nu a fost inclus în lotul pentru meciul contra lui Hermannstadt, 2-1.

Sper că o să ajut echipa să câștigăm meciurile și să luăm titlul Matteo Duțu, fundaș Dinamo, pe 21 ianuarie

Ultimul meci disputat de Matteo Duțu datează din 4 ianuarie, în AC Milan Futuro - AC Leon, 4-0, în Serie D.

Zeljko Kopic nu se gândește la titlu: „O luăm pas cu pas”

Dinamo traversează un sezon bun în Liga 1 și se află pe podiumul campionatului. Totuși, Zeljko Kopic nu se gândește la titlul de campion.

Nu. Ne gândim doar la meciul cu Petrolul și să o luăm pas cu pas. Toți jucătorii să fie concentrați, să lupte, să presteze un fotbal bun și să obțină cele trei puncte”, a spus antrenorul croat.

Dinamo va urca temporar pe primul loc în clasament dacă va învinge pe Petrolul.

Pentru a rămâne în vârful ierarhiei la finalul etapei, contracandidatele ar trebui să se încurce:

  • U Craiova să piardă meciul cu Farul Constanța
  • Rapid să nu câștige la Sibiu, contra lui Hermannstadt

Clasamentul din Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2346
2Rapid2345
3Dinamo2344
4Argeș2340
5Botoșani2338
6Oțelul2336
7U Cluj2336
8UTA2335
9CFR Cluj2332
10Farul2331
11FCSB2331
12Unirea Slobozia2321
13Petrolul2320
14Csikszereda2319
15Hermannstadt2314
16Metaloglobus2311

Citește și

„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles”  Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024
Jocurile Olimpice
17:15
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles” Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024
Citește mai mult
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles”  Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024
Șucu a plătit o avere  Presat de fani, patronul lui Genoa a transferat un brazilian: „Combină calitatea cu cantitatea”
Campionate
17:00
Șucu a plătit o avere Presat de fani, patronul lui Genoa a transferat un brazilian: „Combină calitatea cu cantitatea”
Citește mai mult
Șucu a plătit o avere  Presat de fani, patronul lui Genoa a transferat un brazilian: „Combină calitatea cu cantitatea”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
dinamo bucuresti petrolul ploiesti stadionul arcul de triumf FANI superliga zeljko kopic
Știrile zilei din sport
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Europa League
29.01
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Citește mai mult
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Scandal la vestiare  FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
Europa League
29.01
Scandal la vestiare FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
Citește mai mult
Scandal la vestiare  FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Europa League
29.01
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Citește mai mult
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Diverse
29.01
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Citește mai mult
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
01:02
„Nu mai au voie să fie blocați mental” MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!”
„Nu mai au voie să fie blocați mental”  MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!”
00:30
Cristian Geambașu Care este adevărata față a FCSB?
Cristian Geambașu Care este adevărata față a FCSB?
01:06
„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous
„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous
00:46
„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii”
„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Top stiri din sport
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
Gimnastica
29.01
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
Citește mai mult
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
„Cea mai frumoasă amintire”  Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag” 
Stranieri
29.01
„Cea mai frumoasă amintire” Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag”
Citește mai mult
„Cea mai frumoasă amintire”  Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag” 
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
Handbal
29.01
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
Citește mai mult
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles”  Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024
Jocurile Olimpice
29.01
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles” Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024
Citește mai mult
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles”  Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024

Echipe/Competiții

fcsb 101 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 31 rapid 20 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
30.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share