Dinamo - Petrolul. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre revenirea echipei sale pe „Arcul de Triumf” și a abordat și subiectul accidentului în care 7 fani PAOK și-au pierdut viața în România.

Dinamo - Petrolul se joacă vineri, de la ora 20:00, în etapa #24 din Liga 1, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Kopic și-a început conferința cu un mesaj pentru suporterii lui PAOK care și-au pierdut viața în drum spre Franța, unde voiau să ajungă la meciul cu Lyon: „La început aș vrea să vorbesc despre situația și tragedia fanilor lui PAOK. Condoleanțe din partea echipei noastre pentru familiile și prietenii lor. Este o pierdere uriașă”.

Kopic, despre revenirea pe „Arcul de Triumf”: „Este important să avem sprijinul fanilor”

„Este încă o partidă importantă pentru noi. Am auzit acum că Arcul de Triumf este sold out. Este important că vom avea sprjinul fanilor încă o dată”, a spus antrenorul „câinilor roșii”, potrivit gsp.ro.

Astfel, Dinamo ar urma să fie susținută de aproximativ 7.000 de fani în derby-ul contra celor de la Petrolul.

Așa cum s-a întâmplat și la Sibiu, pentru mine și jucători este foarte important să existe această conexiune și energie Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Croatul este cu gândul la un succes împotriva ocupantei locului 13 din Liga 1.

„Nu am mai jucat de ceva timp pe Arcul de Triumf, dar avem experiențe plăcute acolo și vrem să prestăm un fotbal de calitate și să obținem încă trei puncte”.

Ultima partidă disputată de Dinamo pe Arcul de Triumf a fost pe 21 iulie 2025, 0-0 cu FC Botoșani.

Zeljko Kopic: „Duțu este cu noi la antrenamente”

Întrebat dacă nou-venitul Matteo Duțu ar putea evolua în duelul contra „lupilor galbeni”, Zeljko Kopic a răspuns:

„Da, el este cu noi la antrenamente. Este într-o formă foarte bună. Din ce văd până acum sunt mulțumit”.

Fundașul central a ajuns în România săptămâna trecută și nu a fost inclus în lotul pentru meciul contra lui Hermannstadt, 2-1.

Sper că o să ajut echipa să câștigăm meciurile și să luăm titlul Matteo Duțu, fundaș Dinamo, pe 21 ianuarie

Ultimul meci disputat de Matteo Duțu datează din 4 ianuarie, în AC Milan Futuro - AC Leon, 4-0, în Serie D.

Zeljko Kopic nu se gândește la titlu: „O luăm pas cu pas”

Dinamo traversează un sezon bun în Liga 1 și se află pe podiumul campionatului. Totuși, Zeljko Kopic nu se gândește la titlul de campion.

„Nu. Ne gândim doar la meciul cu Petrolul și să o luăm pas cu pas. Toți jucătorii să fie concentrați, să lupte, să presteze un fotbal bun și să obțină cele trei puncte”, a spus antrenorul croat.

Dinamo va urca temporar pe primul loc în clasament dacă va învinge pe Petrolul.

Pentru a rămâne în vârful ierarhiei la finalul etapei, contracandidatele ar trebui să se încurce:

U Craiova să piardă meciul cu Farul Constanța

să piardă meciul cu Farul Constanța Rapid să nu câștige la Sibiu, contra lui Hermannstadt

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Rapid 23 45 3 Dinamo 23 44 4 Argeș 23 40 5 Botoșani 23 38 6 Oțelul 23 36 7 U Cluj 23 36 8 UTA 23 35 9 CFR Cluj 23 32 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Unirea Slobozia 23 21 13 Petrolul 23 20 14 Csikszereda 23 19 15 Hermannstadt 23 14 16 Metaloglobus 23 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport