„Umilință!” Antrenorul lui Lens, șocat de scorul din meciul contra lui Como. Ce spune despre demisie
Yannick Cahuzac. Foto: IMAGO
Liga Campionilor

„Umilință!” Antrenorul lui Lens, șocat de scorul din meciul contra lui Como. Ce spune despre demisie

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 09:57
alt-text Actualizat: 05.11.2026, ora 10:20
  • Yannick Cahuzac (41 de ani), antrenorul celor de la Lens, a reacționat după eșecul rușinos din Liga Campionilor, 1-9 contra italienilor de la Como.
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Formația pregătită de Fabregas a făcut un spectacol total în Franța, stabilind mai multe recorduri ale competiției, iar înfrângerea nu i-a picat deloc bine tânărului tehnician, aflat la primul sezon ca „principal” pe banca unei echipe.

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Yannick Cahuzac: „Un sentiment de umilință”

„Discursul meu? Va rămâne în vestiar. Singurul lucru care îmi vine în minte este un sentiment de umilință. Am fost dominați pe toate planurile. E greu de explicat pe moment.

O să ne concentrăm pe noi înșine, o să discutăm, o să vedem ce merge și ce nu merge, pentru a ne concentra pe meciul de duminică. Este o chestiune de mândrie”, a declarat Yannick Cahuzac, potrvit rmcsport.bfmtv.com.

Ulterior, antrenorul a oferit asigurări că va continua la echipă, fiind încrezător în redresarea situației.

„Nu doar planul de joc nu a fost respectat. Un astfel de scor depășește planul de joc. Ne vom concentra pentru a ne putea privi în oglindă.

Da, mă simt capabil să redresez situația. Este o neînțelegere a personalității mele, dacă cineva crede că voi renunța. Capul sus și mergem mai departe”, a mai spus tehnicianul francezilor.

Lens, situație dificilă în Liga Campionilor

În prezent, Lens ocupă locul 33 în clasamentul Ligii Campionilor, cu doar 3 puncte obținute după primele 4 etape.

O clasare în primele 24 de echipe, care să asigure calificarea în primăvara europeană, nu este imposibilă, însă programul francezilor este unul infernal.

RB Leipzig, Bodo/Glimt, Manchester City și Liverpool sunt adversarii pe care formația lui Yannick Cahuzac îi mai are de înfruntat în faza principală.

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